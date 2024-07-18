https://crimea.ria.ru/20240718/glavnye-novosti-kryma-18-iyulya-1138981263.html

Главные новости Крыма: 18 июля

Главные новости Крыма: 18 июля - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Главные новости Крыма: 18 июля

За прошедшую ночь над Крымом уничтожено 33 беспилотника, в акватории – 10 безэкипажных катеров. На турбазе в Крыму погиб годовалый ребенок – запутался в... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. За прошедшую ночь над Крымом уничтожено 33 беспилотника, в акватории – 10 безэкипажных катеров. На турбазе в Крыму погиб годовалый ребенок – запутался в проводах от вентилятора. "Крымэнерго" в условиях аномальной жары переходит в режим повышенной готовности, во всех районах Крыма введены веерные отключения. Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий. В Карадагском заповеднике продолжают тушить пожар, а тем временем запрет на посещение лесов и заповедников в Крыму продлили на неопределенные период.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массированная атака на Крым с моря и воздухаВоеннослужащие российской армии ночью отразили массированную атаку на Крым с моря и воздуха. Об этом сообщили в Минобороны России."Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", – сказано в сообщении оборонного ведомства.Утром в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об уничтожении морских дронов.На турбазе в Крыму погиб годовалый ребенокВ Сакском районе Крыма на территории турбазы погиб годовалый ребенок, запутавшийся в проводах вентилятора. Возбуждено уголовное дело, сообщили в крымском главке СК РФ."Установлено, что накануне мальчик остался без присмотра родителей в помещении туристической базы в селе Витино. Вследствие отсутствия контроля со стороны взрослых, ребенок запутался в проводе электрического напольного вентилятора, что привело к его гибели в результате удушья", – говорится в сообщении ведомства."Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности"Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за перегрузок на энергосистеме Юга России. Об этом сообщили в пресс-службе компании."В связи с повышением нагрузок на энергосистему Юга России, а также для сохранения устойчивости энергетической инфраструктуры Республики Крым, на сетевом предприятии введен режим повышенной готовности", – сказано в сообщении.По указанию Черноморского регионального диспетчерского управления, 18 июля введено временное ограничение потребления в объеме 35 МВт, уточнили в "Крымэнего".Графики отключения света введены во всех районах полуострова. В курортной Алуште курортные отели и санатории массово переходят на генераторы.В Карадагском заповеднике продолжают тушение пожараВ работах по ликвидации природного пожара на территории Карадага на данный момент задействованы 80 человек и 15 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым. Животные в заповеднике не пострадали, а последствия для растений будут не такими критичными, как ожидалось, рассказала заместитель директора по общим вопросам Карадагской научной станции им. Т. И. Вяземского – природного заповедника РАН – филиала ФИЦ ИнБЮМ Юлия Хижняк."Все оказалось не настолько катастрофично, потому что пожар произошел в период летнего покоя растений: все отцвело, вегетация прошла, корни сохранились. В основном огонь прошелся по травяной растительности. Лиственные деревья восстановятся, – они не сгорели. Скорее всего, через два-четыре года мы можем даже не увидеть место пожара", – сказала представитель заповедника.Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срокОн осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что осужденный с декабря 2020 года по июль 2021 года распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах без проектной документации за счет средств предприятия. Кроме того, он неоднократно осуществлял поездки в личных целях за счет предприятия, которые оформлял под видом командировок."Верховным судом Республики Крым он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн рублей", – уточнили в СК.Запрет на посещение лесов Крыма продленВ Крыму продлено ограничение пребывания в лесах граждан и въезда транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма."С 18 июля продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности", – сообщается в Telegram-канале ведомства.Кроме того, запрещено посещение эколого-просветительских маршрутов в крымских заповедниках. В Севастополе также будет ограничен доступ в лесные зоны, ожидается также ограничения на посещение части Большой Севастопольской тропы.

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https://crimea.ria.ru/20240718/v-krymu-u-roditeley-izyali-detey-iz-za-pyanogo-otdykha-na-plyazhe-1138952973.html

https://crimea.ria.ru/20240718/tsentr-yalty-vo-tme---povrezhden-vysokovoltnyy-kabel-1138982104.html

https://crimea.ria.ru/20240718/kak-okhladit-pomeschenie-bez-ispolzovaniya-konditsionera-1138978000.html

https://crimea.ria.ru/20240718/paru-iz-sevastopolya-lishili-roditelskikh-prav-za-zhestkoe-obraschenie-s-synom-1138952765.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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