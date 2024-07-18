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Закрытие Большой Севастопольской тропы - что известно

Закрытие Большой Севастопольской тропы - что известно - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Закрытие Большой Севастопольской тропы - что известно

Доступ на Большую Севастопольскую тропу могут ограничить. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов. РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T19:10

2024-07-18T19:10

2024-07-18T19:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Доступ на Большую Севастопольскую тропу могут ограничить. Об этом сообщил и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов."В социальных сетях появилась недостоверная информация о закрытии Большой Севастопольской тропы", - написал он в своем ТГ-канале.По его словам, это не соответствует действительности. Горлов напомнил, что на Юге России складывается неблагоприятная пожароопасная обстановка, а в Севастополе введен особый противопожарный режим. И пояснил, что Севприроднадзором подготовлен проект приказа об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств. "В соответствии с приказом ограничения будут введены на всей территории лесов города Севастополя, ограничения распространяются и на часть территории Большой Севастопольской Тропы, расположенной в границах нашего лесничества", - отметил он. На сегодняшний день приказ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия."Ориентировочная дата вступления его в силу - 26 июля 2024 года. Отмечу, мера вынужденная и временная", - подчеркнул Горлов.Большая Севастопольская тропа - маршрут активного туризма протяженностью 247 км, в том числе 117 км основного маршрута и 130 км радиальных маршрутовТропа проходит через все ландшафтные зоны Севастополя - песчаный западный берег, крымские степи, три гряды крымских гор, яйла, южный берег, Гераклейский полуостров и морское побережье. Основной маршрут состоит из восьми участков, линейно расположенных один за другим, каждый из этих участков является прекрасным самостоятельным прогулочным маршрутом продолжительностью от четырех до десяти часов разной сложности.

https://crimea.ria.ru/20240718/pozhar-na-territorii-karadaga-prodolzhayut-tushit-80-chelovek-1138974863.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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