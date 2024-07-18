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Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок

Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок - РИА Новости Крым, 18.07.2024

Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок

Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T09:46

2024-07-18T09:46

2024-07-18T09:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что осужденный с декабря 2020 года по июль 2021 года распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах без проектной документации за счет средств предприятия. Кроме того, он неоднократно осуществлял поездки в личных целях за счет предприятия, которые оформлял под видом командировок.Мужчина был задержан в июне 2022 года. По данным Главного следственного управления Следкома России по региону, экс-гендиректор признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере.Приговор суда вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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