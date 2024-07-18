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Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок
Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок - РИА Новости Крым, 18.07.2024
Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок
Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T09:46
2024-07-18T09:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.Отмечается, что осужденный с декабря 2020 года по июль 2021 года распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах без проектной документации за счет средств предприятия. Кроме того, он неоднократно осуществлял поездки в личных целях за счет предприятия, которые оформлял под видом командировок.Мужчина был задержан в июне 2022 года. По данным Главного следственного управления Следкома России по региону, экс-гендиректор признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере.Приговор суда вступил в законную силу.Читайте также на РИА Новости Крым:Отдала чужую землю за 2,6 миллиона: экс-чиновницу в Крыму ждет судВ Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказанияВ Севастополе ФСБ задержала сотрудницу инспекции по маломерным судам
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крым, крымский следком, происшествия, приговор, крымская железная дорога (кжд), закон и право, новости крыма
Экс-гендиректор Крымской железной дороги получил срок

Экс-гендиректор Крымской железной дороги приговорен к 5 годам за должностные преступления

09:46 18.07.2024 (обновлено: 09:58 18.07.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды. Архивное фото.
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© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Бывший генеральный директор Крымской железной дороги осужден за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрату имущества в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Отмечается, что осужденный с декабря 2020 года по июль 2021 года распорядился выполнить строительно-монтажные работы на железнодорожных платформах без проектной документации за счет средств предприятия. Кроме того, он неоднократно осуществлял поездки в личных целях за счет предприятия, которые оформлял под видом командировок.
"В результате незаконных действий платформы находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации". - говорится в сообщении.
Мужчина был задержан в июне 2022 года.
По данным Главного следственного управления Следкома России по региону, экс-гендиректор признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и растрате вверенного имущества с использованием служебного положения в крупном размере.
"Верховным судом Республики Крым он приговорен к пяти годам двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также осужденный обязан возместить причиненный предприятию ущерб на сумму более 110 млн рублей", - уточнили в СК.
Приговор суда вступил в законную силу.
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