https://crimea.ria.ru/20240523/v-krymu-pristav-nezakonno-osvobozhdala-osuzhdennykh-ot-nakazaniya-1137524259.html
В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания
В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания - РИА Новости Крым, 23.05.2024
В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания
В Бахчисарайском районе бывший судебный пристав незаконно освобождала осужденных от общественных работ для повышения результативности своей работы. Как сообщает РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T14:57
2024-05-23T14:57
2024-05-23T14:59
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
крым
новости крыма
происшествия
суд
бахчисарай
бахчисарайский район
бахчисарайский районный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:104:1620:1015_1920x0_80_0_0_9dc4b590648dee3e9f4b87c1703f3037.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе бывший судебный пристав незаконно освобождала осужденных от общественных работ для повышения результативности своей работы. Как сообщает Следком по Крыму и Севастополю, женщина обвиняется в ряде эпизодов служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями.Всего на основании ложных данных в табелях пристав вынесла 17 постановлений об окончании исполнительных производств в отношении 10 лиц без фактического исполнения. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и полиции.Обвиняемая признала вину частично. Несмотря на это, на основании собранных следствием доказательств, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу."С утвержденным обвинительным заключение уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении прокуратуры Крыма.В Севастополе ранее судебный пристав для позитивного отчета о своей работе "списала" более 2 млн рублей долга по алиментам на несовершеннолетних детей в рамках шести исполнительных производств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлогКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу
крым
бахчисарай
бахчисарайский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/03/1122262056_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_0c7422ea499eb88bcb3ac5f92ce0a0ee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, крым, новости крыма, происшествия, суд, бахчисарай, бахчисарайский район, бахчисарайский районный суд
В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания
В Крыму пристав пойдет под суд за незаконное освобождение осужденных от наказания - СК
14:57 23.05.2024 (обновлено: 14:59 23.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе бывший судебный пристав незаконно освобождала осужденных от общественных работ для повышения результативности своей работы. Как сообщает Следком по Крыму и Севастополю, женщина обвиняется в ряде эпизодов служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
"Следственным отделом по Бахчисарайскому району установлено, что судебный пристав-исполнитель, с целью облегчить нагрузку и повысить результативность своей работы, на протяжении двух лет с ноября 2020 года незаконно освобождала от обязательных работ граждан, привлеченных судом к административной ответственности", - сообщили в пресс-службе СК.
Всего на основании ложных данных в табелях пристав вынесла 17 постановлений об окончании исполнительных производств в отношении 10 лиц без фактического исполнения. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и полиции.
Обвиняемая признала вину частично. Несмотря на это, на основании собранных следствием доказательств, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу.
"С утвержденным обвинительным заключение уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении прокуратуры Крыма.
В Севастополе ранее судебный пристав для позитивного отчета о своей работе "списала" более 2 млн рублей долга
по алиментам на несовершеннолетних детей в рамках шести исполнительных производств.
Читайте также на РИА Новости Крым: