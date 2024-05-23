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В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания

В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания - РИА Новости Крым, 23.05.2024

В Крыму пристав незаконно освобождала осужденных от наказания

В Бахчисарайском районе бывший судебный пристав незаконно освобождала осужденных от общественных работ для повышения результативности своей работы. Как сообщает РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T14:57

2024-05-23T14:57

2024-05-23T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе бывший судебный пристав незаконно освобождала осужденных от общественных работ для повышения результативности своей работы. Как сообщает Следком по Крыму и Севастополю, женщина обвиняется в ряде эпизодов служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями с тяжкими последствиями.Всего на основании ложных данных в табелях пристав вынесла 17 постановлений об окончании исполнительных производств в отношении 10 лиц без фактического исполнения. Преступную деятельность выявили сотрудники ФСБ и полиции.Обвиняемая признала вину частично. Несмотря на это, на основании собранных следствием доказательств, прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу."С утвержденным обвинительным заключение уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении прокуратуры Крыма.В Севастополе ранее судебный пристав для позитивного отчета о своей работе "списала" более 2 млн рублей долга по алиментам на несовершеннолетних детей в рамках шести исполнительных производств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлогКрымский пристав за взятки освобождала осужденных от исправительных работВзятка и превышение полномочий: в Севастополе будут судить экс-чиновницу

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