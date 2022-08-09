https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-osudili-byvshego-sotrudnika-gibdd-za-sluzhebnyy-podlog-1124109439.html
В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог - РИА Новости Крым, 09.08.2022
В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
В Крыму бывший сотрудник ГИБДД оштрафован за подделку документов о соответствии транспорта требованиям безопасности после внесения конструктивных изменений. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2022
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
2022-08-09T12:36
крым
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Крыму бывший сотрудник ГИБДД оштрафован за подделку документов о соответствии транспорта требованиям безопасности после внесения конструктивных изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.По данным суда, госинспектор ставил в свидетельствах свою подпись, а также подписи от имени начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району и гербовую печать, после чего сотрудником МРЭО в паспорт транспортных средств вносились данные о конструктивных изменениях.Приговор суда в законную силу пока не вступил.
https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-eks-sotrudniku-gosstroynadzora-dali-12-let-za-vzyatochnichestvo-1123998981.html
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крым, закон и право
В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог
В Крыму бывший сотрудник ГИБДД заплатит штраф за служебный подлог
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Крыму бывший сотрудник ГИБДД оштрафован за подделку документов о соответствии транспорта требованиям безопасности после внесения конструктивных изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.
По данным суда, госинспектор ставил в свидетельствах свою подпись, а также подписи от имени начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району и гербовую печать, после чего сотрудником МРЭО в паспорт транспортных средств вносились данные о конструктивных изменениях.
"Суд квалифицировал действия госинспектора по части 1 статьи 292 УК РФ – служебный подлог. Подсудимый в судебном заседании с обвинением согласился полностью. Суд, учитывая смягчающие вину обстоятельства, назначил бывшему сотруднику ГИБДД наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении суда.
Приговор суда в законную силу пока не вступил.