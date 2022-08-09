https://crimea.ria.ru/20220809/v-krymu-osudili-byvshego-sotrudnika-gibdd-za-sluzhebnyy-podlog-1124109439.html

В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог

В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог - РИА Новости Крым, 09.08.2022

В Крыму осудили бывшего сотрудника ГИБДД за служебный подлог

В Крыму бывший сотрудник ГИБДД оштрафован за подделку документов о соответствии транспорта требованиям безопасности после внесения конструктивных изменений. Об... РИА Новости Крым, 09.08.2022

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

2022-08-09T12:36

крым

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. В Крыму бывший сотрудник ГИБДД оштрафован за подделку документов о соответствии транспорта требованиям безопасности после внесения конструктивных изменений. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.По данным суда, госинспектор ставил в свидетельствах свою подпись, а также подписи от имени начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району и гербовую печать, после чего сотрудником МРЭО в паспорт транспортных средств вносились данные о конструктивных изменениях.Приговор суда в законную силу пока не вступил.

https://crimea.ria.ru/20220729/v-krymu-eks-sotrudniku-gosstroynadzora-dali-12-let-za-vzyatochnichestvo-1123998981.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, закон и право