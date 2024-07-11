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Главные новости Крыма: 11 июля

Главные новости Крыма: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Главные новости Крыма: 11 июля

В горах под Судаком весь день боролись с лесным пожаром. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу "Крымэнерго". В Алуште возобновлена подача газа после... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T22:21

2024-07-11T22:21

2024-07-11T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В горах под Судаком весь день боролись с лесным пожаром. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу "Крымэнерго". В Алуште возобновлена подача газа после мощного пожара. Продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. Из Белогорска запустили новый автобусный маршрут. В Севастополе начнут ремонтировать набережную. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лесной пожар под СудакомВ четверг утром в горах под Судаком в районе села Ворон на площади 5 гектаров загорелась сухая трава. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 га. Огонь был локализован спустя 10 часов. В 19.42 открытое горение полностью ликвидировали. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер.Жалобы на работу "Крымэнерго"Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал деятельность горячих линий "Крымэнерго". По его словам, на их работу поступают жалобы от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района. Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. По данной ситуации глава Крыма поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС.Возобновление подачи газа в АлуштеПодача газа потребителям Алушты и 14 южнобережных поселков возобновлена. Приостановлена она была после пожара на газопроводе, который вспыхнул 6 июля. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в селе Виноградное завершены. Начаты пуско-наладочные работы по возобновлению газоснабжения потребителей.Дело о гибели журналистки Светланы БабаевойИгорю Малеву, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, прокурор просит назначить наказание в виде одного года и девяти месяцев исправительных работ. Обосновал он это отсутствием отягчающих обстоятельств у подсудимого, совершение им преступления впервые. Кроме того, Малаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, признал своею вину и раскаялся в содеянном.Новый автобусный маршрут из БелогорскаВ тестовом режиме в Крыму запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Сделано это для улучшения транспортной доступности жителей и гостей полуострова. Автобус будет курсировать по будням два раза в день.Ремонт набережной в СевастополеВ Севастополе начнутся работы по ремонту набережной в центре города и в районе пляжа "Хрустальный". Сегодня правительство РФ приняло решение выделить на эти работы 734 миллиона рублей. Набережная получила существенные повреждения во время шторма в ноябре прошлого года, и ей требуется полноценный ремонт.

https://crimea.ria.ru/20240711/v-krymu-ischezayut-krasnoknizhnye-nasekomye-1138776733.html

https://crimea.ria.ru/20240711/ne-vse-est-v-uchebnikakh-v-sevastopole-boytsy-svo-uchat-detey-pervoy-pomoschi-1138768721.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, главное за день, новости крыма, происшествия, пожар, гуп рк "крымэнерго", севастополь, правосудие, закон и право