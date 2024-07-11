Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240711/glavnye-novosti-kryma-11-iyulya-1138784392.html
Главные новости Крыма: 11 июля
Главные новости Крыма: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Главные новости Крыма: 11 июля
В горах под Судаком весь день боролись с лесным пожаром. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу "Крымэнерго". В Алуште возобновлена подача газа после... РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T22:21
2024-07-11T22:21
крым
главное за день
новости крыма
происшествия
пожар
гуп рк "крымэнерго"
севастополь
правосудие
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138765853_0:36:1280:756_1920x0_80_0_0_2ebb868ec6cdb4440b8383fec1cb64dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В горах под Судаком весь день боролись с лесным пожаром. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу "Крымэнерго". В Алуште возобновлена подача газа после мощного пожара. Продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. Из Белогорска запустили новый автобусный маршрут. В Севастополе начнут ремонтировать набережную. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лесной пожар под СудакомВ четверг утром в горах под Судаком в районе села Ворон на площади 5 гектаров загорелась сухая трава. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 га. Огонь был локализован спустя 10 часов. В 19.42 открытое горение полностью ликвидировали. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер.Жалобы на работу "Крымэнерго"Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал деятельность горячих линий "Крымэнерго". По его словам, на их работу поступают жалобы от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района. Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. По данной ситуации глава Крыма поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС.Возобновление подачи газа в АлуштеПодача газа потребителям Алушты и 14 южнобережных поселков возобновлена. Приостановлена она была после пожара на газопроводе, который вспыхнул 6 июля. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в селе Виноградное завершены. Начаты пуско-наладочные работы по возобновлению газоснабжения потребителей.Дело о гибели журналистки Светланы БабаевойИгорю Малеву, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, прокурор просит назначить наказание в виде одного года и девяти месяцев исправительных работ. Обосновал он это отсутствием отягчающих обстоятельств у подсудимого, совершение им преступления впервые. Кроме того, Малаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, признал своею вину и раскаялся в содеянном.Новый автобусный маршрут из БелогорскаВ тестовом режиме в Крыму запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Сделано это для улучшения транспортной доступности жителей и гостей полуострова. Автобус будет курсировать по будням два раза в день.Ремонт набережной в СевастополеВ Севастополе начнутся работы по ремонту набережной в центре города и в районе пляжа "Хрустальный". Сегодня правительство РФ приняло решение выделить на эти работы 734 миллиона рублей. Набережная получила существенные повреждения во время шторма в ноябре прошлого года, и ей требуется полноценный ремонт.
https://crimea.ria.ru/20240711/v-krymu-ischezayut-krasnoknizhnye-nasekomye-1138776733.html
https://crimea.ria.ru/20240711/ne-vse-est-v-uchebnikakh-v-sevastopole-boytsy-svo-uchat-detey-pervoy-pomoschi-1138768721.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138765853_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0d0d88e2d96adfc60ac440f850dabf07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, новости крыма, происшествия, пожар, гуп рк "крымэнерго", севастополь, правосудие, закон и право
Главные новости Крыма: 11 июля

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 11 июля

22:21 11.07.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в горах возле Судака
Пожар в горах возле Судака
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В горах под Судаком весь день боролись с лесным пожаром. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал работу "Крымэнерго". В Алуште возобновлена подача газа после мощного пожара. Продолжается рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой. Из Белогорска запустили новый автобусный маршрут. В Севастополе начнут ремонтировать набережную.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Лесной пожар под Судаком

В четверг утром в горах под Судаком в районе села Ворон на площади 5 гектаров загорелась сухая трава. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 га. Огонь был локализован спустя 10 часов. В 19.42 открытое горение полностью ликвидировали. Причиной пожара мог стать человеческий фактор – непотушенный костер.

Жалобы на работу "Крымэнерго"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов раскритиковал деятельность горячих линий "Крымэнерго". По его словам, на их работу поступают жалобы от жителей Евпатории, Симферополя, Бахчисарайского района. Люди не могут получить оперативного решения проблем или грамотного разъяснения от специалистов, а иногда сталкиваются с равнодушием должностных лиц. По данной ситуации глава Крыма поручил провести служебное расследование в отношении руководителя Евпаторийского РЭС.
В Крыму исчезают краснокнижные насекомые - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
21:42Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму исчезают краснокнижные насекомые

Возобновление подачи газа в Алуште

Подача газа потребителям Алушты и 14 южнобережных поселков возобновлена. Приостановлена она была после пожара на газопроводе, который вспыхнул 6 июля. Аварийно-восстановительные работы на магистральном газопроводе в селе Виноградное завершены. Начаты пуско-наладочные работы по возобновлению газоснабжения потребителей.

Дело о гибели журналистки Светланы Бабаевой

Игорю Малеву, обвиняемому в причинении смерти по неосторожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, прокурор просит назначить наказание в виде одного года и девяти месяцев исправительных работ. Обосновал он это отсутствием отягчающих обстоятельств у подсудимого, совершение им преступления впервые. Кроме того, Малаев ранее не привлекался к уголовной ответственности, признал своею вину и раскаялся в содеянном.

Новый автобусный маршрут из Белогорска

В тестовом режиме в Крыму запустили еще один автобусный маршрут, который соединит город Белогорск и село в Белогорском районе Барабаново. Сделано это для улучшения транспортной доступности жителей и гостей полуострова. Автобус будет курсировать по будням два раза в день.
Занятие в рамках проекта Дети. Первая помощь с инструкторами-военными в штабе РОДД Мы вместе – Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
19:39Эксклюзивы РИА Новости Крым
Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи

Ремонт набережной в Севастополе

В Севастополе начнутся работы по ремонту набережной в центре города и в районе пляжа "Хрустальный". Сегодня правительство РФ приняло решение выделить на эти работы 734 миллиона рублей. Набережная получила существенные повреждения во время шторма в ноябре прошлого года, и ей требуется полноценный ремонт.
 
КрымГлавное за деньНовости КрымаПроисшествияПожарГУП РК "Крымэнерго"СевастопольПравосудиеЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:22На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
22:21Главные новости Крыма: 11 июля
22:09Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
21:42В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
21:35В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
21:27Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков
21:13Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
21:07Новый пакет помощи Украине: что дадут
20:56РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
20:52Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ
20:39Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
20:16Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
20:13Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
20:03В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
19:48Шесть человек ранены при повторной атаке ВСУ на Белгородскую область
19:39Не все есть в учебниках: в Севастополе бойцы СВО учат детей первой помощи
19:25На ремонт набережной в Севастополе кабмин РФ выделил более 700 млн рублей
19:17В Севастополе расследуют незаконную застройку и вырубку деревьев
19:03Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, расказали в Белом доме
18:59В Крыму запустили новый автобусный маршрут из Белогорска
Лента новостейМолния