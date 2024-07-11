https://crimea.ria.ru/20240711/delo-o-gibeli-svetlany-babaevoy-obvinyaemomu-grozyat-ispravitelnye-raboty-1138766472.html

Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы

Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Дело о гибели Светланы Бабаевой: обвиняемому грозят исправительные работы

просит назначить Игорю Малеву, обвиняемому в причинении смерти по неострожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, 1 год и 9 месяцев... РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T12:25

2024-07-11T12:25

2024-07-11T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Прокурор просит назначить Игорю Малеву, обвиняемому в причинении смерти по неострожности журналистке медиагруппы "Россия сегодня" Светлане Бабаевой, 1 год и 9 месяцев исправительных работ. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым из зала суда.Прокурор обосновал это отсутствием отягчающих обстоятельств, а также тем, что Малев впервые совершил преступление и ранее не привлекался к уголовной ответственности. Смягчающими обстоятельствами, по мнению обвинения, также являются признание подсудимым своей вины и раскаяние в содеянном, положительные характеристики с места работы и наличие у Малева на иждивении несовершеннолетнего ребенка.Суд удалился в совещательную комнату. Оглашение приговора по делу состоится в пятницу, 12 июля.Рассмотрение дела проходит в Симферопольском районном суде. На заседании 14 июня суд заслушал показания потерпевшего Евгения Двоскина - супруга погибшей, а также обвиняемого. Малев согласился со всеми пунктами обвинения, в том числе с тем, что он, не будучи должностным лицом, возложил на себя полномочия по проведению занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе, в ходе которых погибла Бабаева. Обвиняемый подтвердил, что в ходе учебных занятий он произвел несколько выстрелов из автомата боевыми патронами в непосредственной близости от журналистки. По его словам, это делалось с целью психологического воздействия на обучаемых, чтобы они не боялись выстрелов в случае попадания в боевые условия.Одна из пуль, выпущенных из автомата Малева, при попадании в грунт раскололась, и ее осколки смертельно ранили Бабаеву. Это подтвердила экспертиза. Малев вновь раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшего.Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Соболезнования выразили ее коллеги-журналисты из многих СМИ, а также глава Крыма Сергей Аксенов, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и многие другие. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".

https://crimea.ria.ru/20221108/krym-svetlany-babaevoy--fotolenta-1125273757.html

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