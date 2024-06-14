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Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля
Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля
Рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой продолжится 3 июля. Такое решение в пятницу принял... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:08
2024-06-14T13:20
светлана бабаева
международная медиагруппа "россия сегодня"
симферополь
закон и право
риа новости крым
новости крыма
суды крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой продолжится 3 июля. Такое решение в пятницу принял Симферопольский районный суд, передает корреспондент РИА Новости Крым.Предыдущее заседание состоялось 4 июня, в его рамках суд продолжил знакомиться с показаниями свидетелей по делу.На заседании 14 июня суд заслушал показания потерпевшего Евгения Двоскина - супруга погибшей, а также обвиняемого в причинении смерти по неосторожности Игоря Малева. Одна из пуль, выпущенных из автомата Малева, при попадании в грунт раскололась, и ее осколки смертельно ранили Бабаеву. Это подтвердила экспертиза. Малев вновь раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшего. По итогам очередного заседания в пятницу суд постановил предоставить документы, касающиеся правил проведения занятий по тактической медицине. На следующем заседании 3 июля планируется приобщить эти данные к делу и завершить прения сторон.Как сообщалось, подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе первого судебного заседания, которое прошло 15 мая, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах – заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, – российская внутренняя и внешняя политика, экономика.В 2013-2016 годах – главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года – руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
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РИА Новости Крым
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4.7
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светлана бабаева, международная медиагруппа "россия сегодня", симферополь, закон и право, риа новости крым, новости крыма, суды крыма
Рассмотрение дела о гибели Светланы Бабаевой продолжится 3 июля

Рассмотрение дела о гибели журналистки Светланы Бабаевой продолжится 3 июля

13:08 14.06.2024 (обновлено: 13:20 14.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня" Светлана Бабаева
Руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы Россия сегодня Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Рассмотрение дела о гибели журналистки Международной медиагруппы "Россия сегодня" Светланы Бабаевой продолжится 3 июля. Такое решение в пятницу принял Симферопольский районный суд, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Предыдущее заседание состоялось 4 июня, в его рамках суд продолжил знакомиться с показаниями свидетелей по делу.
На заседании 14 июня суд заслушал показания потерпевшего Евгения Двоскина - супруга погибшей, а также обвиняемого в причинении смерти по неосторожности Игоря Малева.
Малев согласился со всеми пунктами обвинения, в том числе с тем, что он, не будучи должностным лицом, возложил на себя полномочия по проведению занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе, в ходе которых погибла Бабаева. Обвиняемый подтвердил, что в ходе учебных занятий он произвел несколько выстрелов из автомата боевыми патронами в непосредственной близости от журналистки. По его словам, это делалось с целью психологического воздействия на обучаемых, чтобы они не боялись выстрелов в случае попадания в боевые условия.
Одна из пуль, выпущенных из автомата Малева, при попадании в грунт раскололась, и ее осколки смертельно ранили Бабаеву. Это подтвердила экспертиза. Малев вновь раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшего.
По итогам очередного заседания в пятницу суд постановил предоставить документы, касающиеся правил проведения занятий по тактической медицине. На следующем заседании 3 июля планируется приобщить эти данные к делу и завершить прения сторон.
Как сообщалось, подсудимый Игорь Малев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе первого судебного заседания, которое прошло 15 мая, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
По данным следствия, во время учебных занятий по тактической медицине на полигоне в Симферопольском районе инструктор Малев, нарушив правила безопасности, несколько раз выстрелил в грунт в непосредственной близости от Бабаевой. Одна из пуль при попадании в грунт раскололась, осколки отрикошетили и смертельно ранили журналистку.
Светлана Бабаева погибла 28 октября 2022 года. Три года она работала и жила в Симферополе, руководила крымским представительством медиагруппы "Россия сегодня".
Светлана Бабаева родилась 24 июня 1972 года в Москве, закончила юридический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работала в газете "Московские новости" в отделе экономики, затем в газете "Известия" в отделе политики.
С 2004 по 2006 годы возглавляла представительство РИА Новости в Великобритании. После возвращения из Лондона работала заместителем главного редактора в "Московских новостях", затем шеф-редактором журнала "Профиль". В 2008-2012 была шеф-редактором корпункта РИА Новости в США. В 2012-2013 годах заместитель руководителя объединенной редакции "Московские новости". Работала в президентском и правительственном пулах, основные темы, которые она освещала, российская внутренняя и внешняя политика, экономика.
В 2013-2016 годах главный редактор интернет-портала "Газета.ру". С декабря 2016 года стала советником МИА "Россия сегодня", а с августа 2019 года руководителем регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
 
Светлана БабаеваМеждународная медиагруппа "Россия сегодня"СимферопольЗакон и правоРИА Новости КрымНовости КрымаСуды Крыма
 
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