https://crimea.ria.ru/20240711/pozhar-v-gorakh-pod-sudakom-potushili-1138782568.html

В горах под Судаком ликвидировали открытое горение

В горах под Судаком ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 11.07.2024

В горах под Судаком ликвидировали открытое горение

Открытое горение леса в горах под Судаком ликвидировано. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T20:03

2024-07-11T20:03

2024-07-11T20:41

судак

пожар

крым

гу мчс рф по республике крым

происшествия

горы крыма

горы

леса крыма

экология

природа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0b/1138765689_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0c577db0ae3ddc9547305dc090aa0fee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Открытое горение леса в горах под Судаком ликвидировано. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В четверг утром под Судаком, в районе села Ворон, загорелась сухая трава. Изначально площадь пожара составляла пять гектаров. Горела лесная подстилка в труднодоступной горной местности. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 гектаров. Огонь был локализован спустя десять часов на площади 15 га.С возгоранием боролись сотрудники МЧС России совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством экологии и природных ресурсов Крыма и Росгвардией.На месте работал штаб на четырех боевых участках. Вертолеты сбросили порядка 150 кубических метров воды, в целом для ликвидации лесного пожара привлекалась группировка общей численностью 255 человек, 57 единиц техники. По данным департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО, причиной возгорания мог стать человеческий фактор – непотушенный костер, который из-за жаркой погоды и отсутствия осадков перекинулся на лесную подстилку.

https://crimea.ria.ru/20240711/stala-izvestna-prichina-krupnogo-lesnogo-pozhara-pod-sudakom-1138778403.html

судак

крым

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

судак, пожар, крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, горы крыма, горы, леса крыма, экология, природа, новости крыма