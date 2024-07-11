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В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
В горах под Судаком ликвидировали открытое горение - РИА Новости Крым, 11.07.2024
В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
Открытое горение леса в горах под Судаком ликвидировано. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T20:03
2024-07-11T20:03
2024-07-11T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл - РИА Новости Крым. Открытое горение леса в горах под Судаком ликвидировано. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.В четверг утром под Судаком, в районе села Ворон, загорелась сухая трава. Изначально площадь пожара составляла пять гектаров. Горела лесная подстилка в труднодоступной горной местности. Позже площадь пожара выросла до 10 гектаров. К середине дня она достигла 15 гектаров. Огонь был локализован спустя десять часов на площади 15 га.С возгоранием боролись сотрудники МЧС России совместно с министерством по чрезвычайным ситуациям, министерством экологии и природных ресурсов Крыма и Росгвардией.На месте работал штаб на четырех боевых участках. Вертолеты сбросили порядка 150 кубических метров воды, в целом для ликвидации лесного пожара привлекалась группировка общей численностью 255 человек, 57 единиц техники. По данным департамента лесного хозяйства по ЮФО и СКФО, причиной возгорания мог стать человеческий фактор – непотушенный костер, который из-за жаркой погоды и отсутствия осадков перекинулся на лесную подстилку.
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В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
Открытое горение леса в горах под Судаком ликвидировано - МЧС
20:03 11.07.2024 (обновлено: 20:41 11.07.2024)