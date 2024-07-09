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Главное за день: 9 июля
Главное за день: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Главное за день: 9 июля
В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T22:38
2024-07-09T22:38
2024-07-09T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Российская армия освободила новое село в ДНР и уничтожила нацеленные на Крым ракетные установки, а крымские десантники разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.20 новых причин для выдворения мигрантов из РоссииСписок правонарушений, которые могут стать причиной для выдворения мигрантов из России, дополнится еще на 20 пунктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка, в том числе с экстремистскими проявлениями.Заявление Кремля о падении ракеты ВСУ рядом с больницей в КиевеПопадание ракеты ВСУ в здание детской больницы киевские власти используют как фон для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для решения политических целей.Над Россией за ночь сбиты 38 дронов38 украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в результате массированной атаки дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции.В Волгоградской области возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на Дону. В Астраханской области атака беспилотников была успешно отражена.Переговоры Путина и МодиРоссия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В свою очередь Моди отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.Армия России освободила село ЯснобродовкаНаселенный пункт Яснобродовка в ДНР перешел под контроль вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, а также вывели из строя более 2000 боевиков за сутки.Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию ВСУВ Запорожской области на Ореховском направлении крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink, сообщили в Минобороны РФ."Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.
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россия, в мире, новости, политика, события в донбассе, нелегальные мигранты, мигранты, общество, главное за день, украина, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Российская армия освободила новое село в ДНР и уничтожила нацеленные на Крым ракетные установки, а крымские десантники разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
20 новых причин для выдворения мигрантов из России
Список правонарушений, которые могут стать причиной для выдворения мигрантов из России, дополнится еще на 20 пунктов
. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.
Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка, в том числе с экстремистскими проявлениями.
Заявление Кремля о падении ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве
Попадание ракеты ВСУ в здание детской больницы киевские власти используют как фон
для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что не должным образом была применена антиракета, которая попала в эту детскую больницу", - сказал Песков.
Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для решения политических целей.
Над Россией за ночь сбиты 38 дронов
38 украинских беспилотников уничтожены за ночь
над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.
В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в результате массированной атаки дронов
загорелись два трансформатора на электроподстанции.
В Волгоградской области возникли возгорания на подстанции
в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на Дону. В Астраханской области
атака беспилотников была успешно отражена.
Переговоры Путина и Моди
Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности
и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
В свою очередь Моди отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира
, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.
Армия России освободила село Яснобродовка
Населенный пункт Яснобродовка в ДНР перешел под контроль вооруженных сил
России, сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар
по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, а также вывели из строя
более 2000 боевиков за сутки.
Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию ВСУ
В Запорожской области на Ореховском направлении
крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink, сообщили в Минобороны РФ.
"Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.