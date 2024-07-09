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Главное за день: 9 июля

Главное за день: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Главное за день: 9 июля

В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T22:38

2024-07-09T22:38

2024-07-09T22:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Российская армия освободила новое село в ДНР и уничтожила нацеленные на Крым ракетные установки, а крымские десантники разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.20 новых причин для выдворения мигрантов из РоссииСписок правонарушений, которые могут стать причиной для выдворения мигрантов из России, дополнится еще на 20 пунктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка, в том числе с экстремистскими проявлениями.Заявление Кремля о падении ракеты ВСУ рядом с больницей в КиевеПопадание ракеты ВСУ в здание детской больницы киевские власти используют как фон для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для решения политических целей.Над Россией за ночь сбиты 38 дронов38 украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в результате массированной атаки дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции.В Волгоградской области возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на Дону. В Астраханской области атака беспилотников была успешно отражена.Переговоры Путина и МодиРоссия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В свою очередь Моди отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.Армия России освободила село ЯснобродовкаНаселенный пункт Яснобродовка в ДНР перешел под контроль вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, а также вывели из строя более 2000 боевиков за сутки.Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию ВСУВ Запорожской области на Ореховском направлении крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink, сообщили в Минобороны РФ."Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.

https://crimea.ria.ru/20240709/yuliyu-navalnuyu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1138722157.html

https://crimea.ria.ru/20240709/na-khersonschine-razvivaetsya-kholernyy-vibrion--kiev-zamalchivaet-situatsiyu-1138721445.html

https://crimea.ria.ru/20240709/lozh-kieva-ob-udarakh-vs-rf-i-novoe-soglashenie-s-polshey-v-chem-svyaz-1138707472.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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