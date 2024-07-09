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Главное за день: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Главное за день: 9 июля
Главное за день: 9 июля - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Главное за день: 9 июля
В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T22:38
2024-07-09T22:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Российская армия освободила новое село в ДНР и уничтожила нацеленные на Крым ракетные установки, а крымские десантники разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.20 новых причин для выдворения мигрантов из РоссииСписок правонарушений, которые могут стать причиной для выдворения мигрантов из России, дополнится еще на 20 пунктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка, в том числе с экстремистскими проявлениями.Заявление Кремля о падении ракеты ВСУ рядом с больницей в КиевеПопадание ракеты ВСУ в здание детской больницы киевские власти используют как фон для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для решения политических целей.Над Россией за ночь сбиты 38 дронов38 украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в результате массированной атаки дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции.В Волгоградской области возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на Дону. В Астраханской области атака беспилотников была успешно отражена.Переговоры Путина и МодиРоссия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. В свою очередь Моди отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.Армия России освободила село ЯснобродовкаНаселенный пункт Яснобродовка в ДНР перешел под контроль вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, а также вывели из строя более 2000 боевиков за сутки.Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию ВСУВ Запорожской области на Ореховском направлении крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink, сообщили в Минобороны РФ."Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.
https://crimea.ria.ru/20240709/yuliyu-navalnuyu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-1138722157.html
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https://crimea.ria.ru/20240709/lozh-kieva-ob-udarakh-vs-rf-i-novoe-soglashenie-s-polshey-v-chem-svyaz-1138707472.html
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россия, в мире, новости, политика, события в донбассе, нелегальные мигранты, мигранты, общество, главное за день, украина, происшествия
Главное за день: 9 июля

Главные события и заявления вторника, 9 июля

22:38 09.07.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка документов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. В России расширят перечень криминальных статей, по которым мигрантов могут выдворить из страны. В Кремле прокомментировали попадание ракеты ВСУ в детскую больницу в Киеве. Президент РФ Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендру Моди. Российская армия освободила новое село в ДНР и уничтожила нацеленные на Крым ракетные установки, а крымские десантники разбили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

20 новых причин для выдворения мигрантов из России

Список правонарушений, которые могут стать причиной для выдворения мигрантов из России, дополнится еще на 20 пунктов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил, что депутаты поддержат соответствующий проект закона.
Речь идет о правонарушениях в области общественного порядка, в том числе с экстремистскими проявлениями.
Юлия Навальная. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 18:32
Юлию Навальную объявили в международный розыск

Заявление Кремля о падении ракеты ВСУ рядом с больницей в Киеве

Попадание ракеты ВСУ в здание детской больницы киевские власти используют как фон для участия Владимира Зеленского в саммите НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что не должным образом была применена антиракета, которая попала в эту детскую больницу", - сказал Песков.

Он назвал такое попадание трагедией, которую Киев традиционно для себя превратил в PR-акцию для решения политических целей.

Над Россией за ночь сбиты 38 дронов

38 украинских беспилотников уничтожены за ночь над территорией Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областей.
В Ростовской области, по данным губернатора Василия Голубева, в результате массированной атаки дронов загорелись два трансформатора на электроподстанции.
В Волгоградской области возникли возгорания на подстанции в городе Фролово и на нефтебазе в городе Калач-на Дону. В Астраханской области атака беспилотников была успешно отражена.
Вид на разлившийся Днепр в районе Новой Каховки - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Вчера, 18:12
На Херсонщине развивается холерный вибрион – Киев замалчивает ситуацию

Переговоры Путина и Моди

Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
В свою очередь Моди отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.

Армия России освободила село Яснобродовка

Населенный пункт Яснобродовка в ДНР перешел под контроль вооруженных сил России, сообщили в Минобороны.
Кроме того, российские военные нанесли высокоточный удар по американским комплексам РСЗО HIMARS, подготовленным для нанесения ударов по Крыму, а также вывели из строя более 2000 боевиков за сутки.
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Вчера, 12:12Радио "Спутник в Крыму"
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Крымские десантники уничтожили спутниковую станцию ВСУ

В Запорожской области на Ореховском направлении крымские десантники уничтожили роботизированную платформу и спутниковую станцию Starlink, сообщили в Минобороны РФ.
"Мы выявили расчет (роботизированной платформы), приняли решение и уничтожили ее осколочно-фугасным боеприпасом. Также они (ВСУ – ред.) установили в посадке станцию Starlink, мы эту цель выявили и быстро уничтожили", - рассказал оператор беспилотника с позывным Маэстро.
 
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