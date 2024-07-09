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Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки
Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки
Российские военные в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 4 атаки и 15 контратак противника, который потерял порядка 2160 военнослужащих. Об этом... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T15:01
2024-07-09T15:01
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 4 атаки и 15 контратак противника, который потерял порядка 2160 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – говорится в сообщении.ВС РФ отразили пять контратак украинских боевиков. ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих.Девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 310 боевиков. Также ликвидирована военная техника, в том числе две 155 гаубицы М777 производства США.Одну атаку отразили подразделения группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи. Киев потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.Контратака штурмовой группы отражена подразделениями "Южной" группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Humvee" производства США и 14 автомобилей.Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart", две 155 мм гаубицы FH-70, гаубица L119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 и 105 мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, поражены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.Три атаки отразили подразделения группировки войск "Восток", которые заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 150 военнослужащих и вооружение, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.Поражение живой силе и технике нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б".Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: "Полонез" и "Анклав-Н".Читайте также на РИА Новости Крым:83 безуспешные контратаки за неделю: ВСУ потеряли более 13 тысяч боевиковМинус восемь самолетов и вертолет – удар по авиации УкраиныАрмия России освободила еще один населенный пункт в ДНР
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российская армия ликвидировала более 2000 украинских боевиков за сутки

Вооруженные силы Украины потеряли порядка 2160 боевиков за сутки в зоне СВО

15:01 09.07.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Российские военные в зоне спецоперации за сутки успешно отразили 4 атаки и 15 контратак противника, который потерял порядка 2160 военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Яснобродовка Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение", – говорится в сообщении.
ВС РФ отразили пять контратак украинских боевиков. ВСУ потеряли свыше 420 военнослужащих.
Девять контратак отражены подразделениями группировки войск "Север". Потери противника составили до 310 боевиков. Также ликвидирована военная техника, в том числе две 155 гаубицы М777 производства США.
Одну атаку отразили подразделения группировки войск "Запад", которые заняли более выгодные рубежи. Киев потерял до 420 военнослужащих, танк и четыре пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две 155 мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 155 мм гаубицы М777 и М198 производства США, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре полевых склада боеприпасов.
Контратака штурмовой группы отражена подразделениями "Южной" группировки войск. Они улучшили положение по переднему краю. ВСУ потеряли за сутки до 770 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, боевую бронированную машину "Humvee" производства США и 14 автомобилей.
Также в ходе контрбатарейной борьбы были поражены 155 мм самоходная артиллерийская установка "Braveheart", две 155 мм гаубицы FH-70, гаубица L119 производства Великобритании, 155 мм гаубица М777 и 105 мм гаубицы М119 производства США. Кроме того, поражены станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и пять полевых складов боеприпасов.
Три атаки отразили подразделения группировки войск "Восток", которые заняли более выгодные рубежи. Противник потерял до 150 военнослужащих и вооружение, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155 мм гаубицу М198 производства США и три полевых склада боеприпасов.
Поражение живой силе и технике нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 90 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Paladin" производства США, 155 мм гаубица М777 производства США, 152 мм гаубица "Мста-Б".
Кроме того, уничтожены: полевой склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы: "Полонез" и "Анклав-Н".
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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