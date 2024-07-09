https://crimea.ria.ru/20240709/putin-rossiya-i-indiya-vmeste-otstaivayut-printsipy-mnogopolyarnosti-1138720565.html

Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности

Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности

Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T17:14

2024-07-09T17:14

2024-07-09T17:14

владимир путин (политик)

россия

нарендра моди

индия

политика

внешняя политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Он также отметил, что Москва и Дели совместно работают в направлении обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности, а также тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.В Кремле Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что это награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад", который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя государствами и народами.Президент РФ подчеркнул, что Моди, находясь уже десять лет во главе правительства Индии, "реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства".Моди в свою очередь отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часуПартнерство России и Индии приобретает новое значение – МодиПутин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, нарендра моди, индия, политика, внешняя политика, новости