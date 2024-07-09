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Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности
Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности
Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T17:14
2024-07-09T17:14
владимир путин (политик)
россия
нарендра моди
индия
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внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.Он также отметил, что Москва и Дели совместно работают в направлении обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности, а также тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.В Кремле Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что это награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад", который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя государствами и народами.Президент РФ подчеркнул, что Моди, находясь уже десять лет во главе правительства Индии, "реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства".Моди в свою очередь отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.Читайте также на РИА Новости Крым:Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часуПартнерство России и Индии приобретает новое значение – МодиПутин и Моди встретились за чашкой чая в Подмосковье
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владимир путин (политик), россия, нарендра моди, индия, политика, внешняя политика, новости
Путин: Россия и Индия вместе отстаивают принципы многополярности

РФ и Индия отстаивают принципы многополярности и соблюдения международного права – Путин

17:14 09.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Россия и Индия сообща отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения норм международного права. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения премьер-министра Индии Нарендры Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
"Трудно переоценить ваш вклад в формирование устойчивой основы российско-индийского сотрудничества на международной арене, где обе наши страны отстаивают принципы многополярности и строгого соблюдения международного права", - сказал российский лидер.
Он также отметил, что Москва и Дели совместно работают в направлении обеспечения стабильности, глобальной и региональной безопасности, а также тесно взаимодействуют в рамках БРИКС и ШОС.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.
В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
В Кремле Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что это награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад", который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя государствами и народами.
Президент РФ подчеркнул, что Моди, находясь уже десять лет во главе правительства Индии, "реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства".
Моди в свою очередь отметил, что отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности.
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Владимир Путин (политик)РоссияНарендра МодиИндияПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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