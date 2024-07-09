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Партнерство России и Индии приобретает новое значение – Моди - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Партнерство России и Индии приобретает новое значение – Моди
Партнерство России и Индии приобретает новое значение – Моди - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Партнерство России и Индии приобретает новое значение – Моди
Отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности. Об этом заявил индийский премьер Нарендра... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T16:57
2024-07-09T16:57
владимир путин (политик)
нарендра моди
россия
индия
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности. Об этом заявил индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.В Кремле Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что это награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя государствами и народами".Президент РФ подчеркнул, что Моди, находясь уже десять лет во главе правительства Индии, "реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства"."При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономических и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса", - сказал Путин.
https://crimea.ria.ru/20240708/putin-i-modi-vstretilis-za-chashkoy-chaya-v-podmoskove-1138692437.html
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владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, политика, внешняя политика, новости
Партнерство России и Индии приобретает новое значение – Моди

Партнерство РФ и Индии для обеспечения глобального мира приобретает новое значение – Моди

16:57 09.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Отношения России и Индии имеют большое значение для всего мира, в том числе для обеспечения глобальной стабильности. Об этом заявил индийский премьер Нарендра Моди по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В рамках наших сегодняшних переговоров мы приняли новые важные решения, направленные на дальнейшее укрепление взаимного сотрудничества во всех областях. В глобальном контексте сегодняшнего дня Индия и Россия, их партнерство приобретает новое значение. Мы оба убеждены, что необходимы дальнейшие усилия для того, чтобы обеспечить глобальную стабильность и мир", - цитирует Моди РИА Новости.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет.
В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
В Кремле Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного, отметив, что это награждение "отражает искреннюю признательность российской стороны за тот значимый вклад, который индийский премьер вносит в укрепление дружбы и взаимопонимания между двумя государствами и народами".
Президент РФ подчеркнул, что Моди, находясь уже десять лет во главе правительства Индии, "реально способствовал тому, чтобы российско-индийские отношения приобрели характер особо привилегированного стратегического партнерства".
"При вашей непосредственной поддержке успешно реализуются крупнейшие российско-индийские проекты в торгово-экономических и военно-технической сферах, в атомной и углеводородной энергетике, в области высоких технологий и космоса", - сказал Путин.
Путин и Моди встретились за чаепитием в резиденции в Ново-Огарево - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Вчера, 20:11
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Владимир Путин (политик)Нарендра МодиРоссияИндияПолитикаВнешняя политикаНовости
 
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