https://crimea.ria.ru/20240709/peregovory-putina-i-modi--glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1138713423.html
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу
Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T14:17
2024-07-09T14:17
2024-07-09T14:44
владимир путин (политик)
нарендра моди
россия
индия
переговоры
сотрудничество
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138713562_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f73f1aa8a555261f5536b8cc8c3a7005.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный товарооборот, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.По его словам, взаимный товарооборот по прошлом году увеличился на 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%. Также межу РФ и Индией налажено партнерство на международной арене, в том числе, на площадках ООН, ШОС и БРИКС."Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем", – обратился Путин к премьер-министру Индии.В свою очередь, Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах. Премьер Индии отметил, что страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуПутин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиКабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
россия
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/09/1138713562_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_b6db54c47f46198cece2fbe1aa5df96c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, переговоры, сотрудничество, в мире, политика
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу
Путин: отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства
14:17 09.07.2024 (обновлено: 14:44 09.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный товарооборот, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Мы с Вами постоянно в контакте и главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей", – сказал российский лидер в ходе официальных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
По его словам, взаимный товарооборот по прошлом году увеличился на 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%. Также межу РФ и Индией налажено партнерство на международной арене, в том числе, на площадках ООН, ШОС и БРИКС.
"Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем", – обратился Путин к премьер-министру Индии.
В свою очередь, Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах. Премьер Индии отметил, что страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Читайте также на РИА Новости Крым: