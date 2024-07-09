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Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу - РИА Новости Крым, 09.07.2024
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Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу
Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T14:17
2024-07-09T14:44
владимир путин (политик)
нарендра моди
россия
индия
переговоры
сотрудничество
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный товарооборот, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.По его словам, взаимный товарооборот по прошлом году увеличился на 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%. Также межу РФ и Индией налажено партнерство на международной арене, в том числе, на площадках ООН, ШОС и БРИКС."Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем", – обратился Путин к премьер-министру Индии.В свою очередь, Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах. Премьер Индии отметил, что страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуПутин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиКабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных
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владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, переговоры, сотрудничество, в мире, политика
Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу

Путин: отношения РФ и Индии носят характер привилегированного стратегического партнерства

14:17 09.07.2024 (обновлено: 14:44 09.07.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили ВДНХ
Президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили ВДНХ
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный товарооборот, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства. Мы с Вами постоянно в контакте и главное внимание уделяем развитию торгово-экономических связей", – сказал российский лидер в ходе официальных переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

По его словам, взаимный товарооборот по прошлом году увеличился на 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%. Также межу РФ и Индией налажено партнерство на международной арене, в том числе, на площадках ООН, ШОС и БРИКС.
"Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем", – обратился Путин к премьер-министру Индии.
В свою очередь, Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах. Премьер Индии отметил, что страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.
Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
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Владимир Путин (политик)Нарендра МодиРоссияИндияПереговорыСотрудничествоВ миреПолитика
 
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