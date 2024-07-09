https://crimea.ria.ru/20240709/peregovory-putina-i-modi--glavnye-zayavleniya-k-etomu-chasu-1138713423.html

Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу

Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Переговоры Путина и Моди – главные заявления к этому часу

Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T14:17

2024-07-09T14:17

2024-07-09T14:44

владимир путин (политик)

нарендра моди

россия

индия

переговоры

сотрудничество

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости Крым. Отношения России и Индии носят характер особого привилегированного стратегического партнерства, страны сотрудничают на международной арене и наращивают взаимный товарооборот, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.По его словам, взаимный товарооборот по прошлом году увеличился на 66%, за первый квартал текущего года прибавил еще 20%. Также межу РФ и Индией налажено партнерство на международной арене, в том числе, на площадках ООН, ШОС и БРИКС."Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам. В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем", – обратился Путин к премьер-министру Индии.В свою очередь, Моди назвал Путина дорогим другом, поблагодарил за гостеприимство и поздравил с блестящей победой на недавних президентских выборах. Премьер Индии отметил, что страна готова к любому содействию для установления мира на Украине.Премьер-министр Индии находится в России с официальным визитом 8-9 июля, это первая его поездка в РФ за пять лет. В понедельник лидеры уже пообщались неформально в резиденции российского лидера в Ново-Огарево.Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуПутин примет участие в Парламентском форуме БРИКС и встретится с МодиКабмин РФ одобрил проект соглашения с Индией о направлении военных

россия

индия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), нарендра моди, россия, индия, переговоры, сотрудничество, в мире, политика