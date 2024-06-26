Главное за день: 26 июня
Главные события и заявления среды, 26 июня
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В зоне СВО уничтожено почти две тысячи боевиков и восемь складов боеприпасов. Украинские боевики из артиллерии полностью разбили пост радиационного контроля ЗАЭС.Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Суд приговорил Джулиана Ассанжа к отбытому сроку и освободил. В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута – Новороссийск. В Ростове из-за взрыва бытового газа случился большой пожар. Пропускную способность дорог вокруг Азовского моря увеличат втрое. Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи армии России
Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек. Также уничтожен цех сборки дронов для ВСУ и места их запуска, сообщили в Минобороны России.
Удар ВСУ по ЗАЭС
Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции. Специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.
Новый генсек НАТО
Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сам Рютте в соцсети Х назвал свое назначение на новую должность огромной честью. Полномочия действующего генсека альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. С назначением Рютте политика в отношении России и конфликта на Украине останется прежней. НАТО – организация, созданная для обслуживания интересов США и является продолжением их военной машины, поэтому на должность генсека выбран "беспозвоночный" и "комфортный" Вашингтону человек, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Освобождение Ассанжа
Cуд Северных Марианских островов закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием". Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением.
Сход поезда в Коми
В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Авария могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека. 46 пассажиров поезда пострадали, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты отправлены к месту инцидента.
Взрыв газа в Ростове
В Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов - на площадь около 250 квадратных метров. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил в среду губернатор области Василий Голубев.
Азово-Черноморский кластер
На дорогах вокруг Азовского моря планируется до 2030 года в три раза повысить пропускную способность. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе будет построено около 100 млн кв м жилья и введено 46 очистных сооружений, доложил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в регионе расширят градостроительный потенциал и приведут в нормативное состояние 85% общественного транспорта.
Индексация пенсий
С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду. Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.