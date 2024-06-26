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Главное за день: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Главное за день: 26 июня
Главное за день: 26 июня - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Главное за день: 26 июня
В зоне СВО уничтожено почти две тысячи боевиков и восемь складов боеприпасов. Украинские боевики из артиллерии полностью разбили пост радиационного контроля... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T22:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В зоне СВО уничтожено почти две тысячи боевиков и восемь складов боеприпасов. Украинские боевики из артиллерии полностью разбили пост радиационного контроля ЗАЭС.Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Суд приговорил Джулиана Ассанжа к отбытому сроку и освободил. В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута – Новороссийск. В Ростове из-за взрыва бытового газа случился большой пожар. Пропускную способность дорог вокруг Азовского моря увеличат втрое. Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи армии РоссииРоссийские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек. Также уничтожен цех сборки дронов для ВСУ и места их запуска, сообщили в Минобороны России.Удар ВСУ по ЗАЭСУкраинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции. Специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.Новый генсек НАТОСледующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сам Рютте в соцсети Х назвал свое назначение на новую должность огромной честью. Полномочия действующего генсека альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. С назначением Рютте политика в отношении России и конфликта на Украине останется прежней. НАТО – организация, созданная для обслуживания интересов США и является продолжением их военной машины, поэтому на должность генсека выбран "беспозвоночный" и "комфортный" Вашингтону человек, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.Освобождение АссанжаCуд Северных Марианских островов закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием". Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением.Сход поезда в КомиВ среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Авария могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека. 46 пассажиров поезда пострадали, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты отправлены к месту инцидента.Взрыв газа в РостовеВ Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов - на площадь около 250 квадратных метров. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил в среду губернатор области Василий Голубев.Азово-Черноморский кластерНа дорогах вокруг Азовского моря планируется до 2030 года в три раза повысить пропускную способность. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе будет построено около 100 млн кв м жилья и введено 46 очистных сооружений, доложил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в регионе расширят градостроительный потенциал и приведут в нормативное состояние 85% общественного транспорта.Индексация пенсийС 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду. Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20240626/teflonovyy-mark-chego-zhdat-ot-novogo-genseka-nato-1138380688.html
https://crimea.ria.ru/20240626/kakaya-radiatsionnaya-obstanovka-v-energodare-posle-udara-kieva-po-zaes-1138367859.html
https://crimea.ria.ru/20240626/chislo-postradavshikh-pri-krushenii-passazhirskogo-poezda-v-komi-vyroslo-do-40-1138389456.html
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главное за день, общество, россия, в мире, новости
Главное за день: 26 июня

Главные события и заявления среды, 26 июня

22:44 26.06.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В зоне СВО уничтожено почти две тысячи боевиков и восемь складов боеприпасов. Украинские боевики из артиллерии полностью разбили пост радиационного контроля ЗАЭС.Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Суд приговорил Джулиана Ассанжа к отбытому сроку и освободил. В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд Воркута – Новороссийск. В Ростове из-за взрыва бытового газа случился большой пожар. Пропускную способность дорог вокруг Азовского моря увеличат втрое. Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи армии России

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции улучшили тактическое положение на всех направлениях и уничтожили восемь полевых складов боеприпасов. Украинские боевики за сутки потеряли убитыми и ранеными более 1800 человек. Также уничтожен цех сборки дронов для ВСУ и места их запуска, сообщили в Минобороны России.

Удар ВСУ по ЗАЭС

Украинские боевики из артиллерии обстреляли один из постов радиационного контроля Запорожской атомной электростанции. Специалистами АЭС выполнен ряд компенсирующих мероприятий по контролю радиационной обстановкой в районе расположения станции. Специалисты ведут радиационной контроль окружающей среды на площадке, в санитарной защитной зоне и зоне наблюдения. Показатели не превышают естественных фоновых значений.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
15:14
"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО

Новый генсек НАТО

Следующим генеральным секретарем НАТО станет премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Сам Рютте в соцсети Х назвал свое назначение на новую должность огромной честью. Полномочия действующего генсека альянса Йенса Столтенберга истекают 1 октября 2024 года. С назначением Рютте политика в отношении России и конфликта на Украине останется прежней. НАТО – организация, созданная для обслуживания интересов США и является продолжением их военной машины, поэтому на должность генсека выбран "беспозвоночный" и "комфортный" Вашингтону человек, считает военный эксперт, политолог Алексей Анпилогов.
Визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
11:08
Какая радиационная обстановка в Энергодаре после удара Киева по ЗАЭС

Освобождение Ассанжа

Cуд Северных Марианских островов закрыл дело основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и освободил его, приговорив к уже отбытому сроку. Отмечается, что дело Ассанжа "прекращается нынешним заседанием". Как заявил адвокат Ассанжа Барри Поллак, дело Ассанжа показало, что США считают журналистику преступлением.

Сход поезда в Коми

В среду девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута – Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. Авария могла произойти из-за подмыва путей, в поезде ехали 232 человека. 46 пассажиров поезда пострадали, 7 из них находятся в тяжелом состоянии. Бригады медработников из числа сотрудников ЦРБ Инты отправлены к месту инцидента.
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд
Дополняется
Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек

Взрыв газа в Ростове

В Ростовской области произошел взрыв бытового баллонного газа, в результате которого огонь распространился на кровли двух домов - на площадь около 250 квадратных метров. В медучреждение доставлен один пострадавший с ожогами, сообщил в среду губернатор области Василий Голубев.

Азово-Черноморский кластер

На дорогах вокруг Азовского моря планируется до 2030 года в три раза повысить пропускную способность. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе будет построено около 100 млн кв м жилья и введено 46 очистных сооружений, доложил в среду вице-премьер Марат Хуснуллин. Также в регионе расширят градостроительный потенциал и приведут в нормативное состояние 85% общественного транспорта.

Индексация пенсий

С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду. Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.
 
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23:05Главные новости Крыма: 26 июня
22:44Главное за день: 26 июня
22:18В Севастополе отбой второй за вечер воздушной тревоги
22:12В Севастополе воздушная тревога объявлена второй раз за вечер
21:58Число пострадавших при крушении поезда в Коми выросло до 46 человек
21:45Не учения: в Бахчисарае завтра будут слышны громкие хлопки
21:11Как в Крыму ликвидируют несанкционированные свалки мусора
20:50При крушении пассажирского поезда в Коми пострадали 20 человек - власти
20:40Крушение пассажирского поезда в Коми - что известно к этому часу
20:23Мэр Керчи получил предупреждение Аксенова
20:02Крымский мост открыт
19:58Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:48Крымский мост закрыт
19:47Воздушная тревога в Севастополе
19:16Авария пассажирского поезда: с рельсов сошли 9 вагонов
19:04Снес дерево: смертельное ДТП на трассе Симферополь - Николаевка
18:41В Крыму назначили и.о. главы администрации города Саки
18:35Безупречная селекция: четыре поколения ботаников Никитского сада
18:01Обрыв контактной сети - что с троллейбусами в Севастополе
17:48Взрыв в Ростовской области – горят кровли двух домов
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