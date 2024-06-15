https://crimea.ria.ru/20240615/glavnoe-za-den-15-iyunya-1138141765.html

Главное за день: 15 июня

Главное за день: 15 июня - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Главное за день: 15 июня

Число погибших из-за обрушения подъезда дома в Шебекино выросло до пяти. В Верховной раде Украины начали обсуждать мирные предложения Владимира Путина. В... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T22:30

2024-06-15T22:30

2024-06-15T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Число погибших из-за обрушения подъезда дома в Шебекино выросло до пяти. В Верховной раде Украины начали обсуждать мирные предложения Владимира Путина. В Швейцарии открылась так называемая "мирная конференция" по Украине. На Крым и Севастополь обрушился сильный ливень.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Обрушение подъезда дома в Шебекино: число жертв возросло до пятиВ Шебекино Белгородской области завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ударом ВСУ подъезда пятиэтажного дома. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, число жертв выросло до пяти человек – женщина, которую спасатели извлекли из-под завалов, умерла в больнице. Тяжесть ее ранений была не совместима с жизнью. Количество пострадавших мирных жителей составляет шесть человек.По предварительному заключению экспертизы, поврежденная часть 4-хподъездной секции дома не подлежит восстановлению. Гладков заверил, что начиная с сегодняшнего дня администрация Шебекинского округа совместно с МЧС будет оказывать помощь в вывозе имущества жителей поврежденного дома. Тем, кто не находится в пунктах временного размещения, будут раздавать продуктовые наборы.Губернатор добавил, что на каждого прописанного в доме члена семьи будут начислены выплаты в размере 10 тысяч рублей. Те, у кого частично или полностью повреждено имущество, получат по 50 тысяч и 100 тысяч рублей соответственно.В украинской Раде начали обсуждать мирный план ПутинаЧасть депутатов Верховной рады Украины уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на информацию, поступающую по парламентской линии.Мирная инициатива Владимира Путина включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.По словам Володина, после истечения срока полномочий президента Украины Владимира Зеленского именно Верховная рада является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой.Володин подчеркнул, что "чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны, которые для Вашингтона и Брюсселя лишь расходный материал, а территория Украины будет сокращаться".Конференция в Швейцарии: "формулу Зеленского" вычеркнули из повесткиВ Швейцарии близ города Люцерн началась двухдневная конференция по Украине. На встречу были приглашены около 160 государств, но приехали представители только 92-х. При этом лишь 57 стран представлены высшими должностными лицами – президентами и премьер-министрами. В частности, США делегировали на конференцию вице-президента Камалу Харрис.Значительная часть участников конференции, в том числе представители стран коллективного Запада публично признали, что без участия России добиться мира невозможно.Многие страны Глобального Юга в саммите не участвуют. В их числе Китай, Иран, Пакистан, Египет, Алжир, Вьетнам и другие. Президент Колумбии Густаво Петро в день открытия конференции заявил, что отменяет свою поездку в Швейцарию, поскольку считает, что на этой встрече невозможно обсудить пути решения конфликта, а сам саммит не является "свободным форумом для обсуждения пути к миру между Россией и Украиной".Ключевые вопросы – прекращение конфликта и будущая конфигурация мира – на саммите обсуждаться не будут. Это объясняется тем, что пункты так называемой "формулы мира" Зеленского не устраивают многие страны, участвующие в конференции. В повестке дня саммит остались лишь вопросы ядерной и продовольственной безопасности, а также возвращения пленных.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на конференции обсуждается не вопрос мира на Украине, а "вопросы гуманитарного и окологуманитарного характера". И добавил, что Россия хотела бы принять участие в "более предметном и обещающем мероприятии".Глава офиса украинского президента Андрей Ермак в свою очередь заявил, что Киев будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии. При этом, по его словам, Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта.Буйство стихии в Крыму и СевастополеВ ночь на субботу на Крымский полуостров обрушились сильные ливни с грозами, обусловленные прохождением над Черным морем южного циклона.По данным главного управления МЧС по Республике Крым, больше всего осадков выпало в Феодосии (29 мм) и Бахчисарайском районе (25 мм). В Кировском районе Крыма выпало 16 мм осадков, в Ленинском районе – 12 мм, Симферополе, Ялте и Евпатории – 10 мм, Алуште и Черноморском районе – 7 мм, Керчи – 6 мм.Значительных подтоплений на территории республики не зафиксировано, пострадавших нет.При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.Более сложная ситуация сложилась в Севастополе, где многие улицы в буквальном смысле ушли под воду. Коммунальщики вышли на прочистку ливневых канализаций и очистку дорог от наносов грунта и щебня.Из-за аварийных отключений более 5 тысяч горожан остались без света. К утру большую часть абонентов удалось снова подключить к электроснабжению.Губернатор Михаил Развожаев около полудня в субботу сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить его планируют до 22:00 15 июня.Прокуратура города взяла на контроль устранение последствий ливня. Надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.

https://crimea.ria.ru/20240615/belgorodskaya-i-kurskaya-oblasti-atakovany-dronami-vsu--raneny-lyudi-1138133283.html

https://crimea.ria.ru/20240615/na-ukraine-sboy-v-dvizhenii-poezdov-posle-vzryva-na-podstantsii-1138134287.html

https://crimea.ria.ru/20240615/grossi-otkazalsya-uchastvovat-v-konferentsii-po-ukraine-1138135773.html

https://crimea.ria.ru/20240615/krushenie-su-34-i-natsionalizatsiya-v-krymu-top-novostey-nedeli-1138136071.html

шебекино (город в белгородской области)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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