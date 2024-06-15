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Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе
Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе
Прокуратура города Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня, обрушившегося на город в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T15:16
2024-06-15T15:16
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прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня, обрушившегося на город в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В частности, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб."Вопросы соблюдения прав граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий находятся на личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено до полной нормализации обстановки", – добавили в прокуратуре.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полудня в субботу сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливниВо власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, прокуратура города севастополя, погода, крымская погода
Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе

Прокуратура Севастополя взяла на контроль устранение последствий ночного ливня в городе

15:16 15.06.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня, обрушившегося на город в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова прокуратура города осуществляет надзор за ходом устранения последствий неблагоприятных погодных условий в Севастополе в ночь с 14 на 15 июня", – говорится в сообщении.

В частности, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб.
"Вопросы соблюдения прав граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий находятся на личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено до полной нормализации обстановки", – добавили в прокуратуре.
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.
В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полудня в субботу сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.
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