https://crimea.ria.ru/20240615/prokuratura-proveryaet-khod-ustraneniya-posledstviy-livnya-v-sevastopole-1138136228.html

Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе

Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Прокуратура проверяет ход устранения последствий ливня в Севастополе

Прокуратура города Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня, обрушившегося на город в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T15:16

2024-06-15T15:16

2024-06-15T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя взяла на контроль устранение последствий ливня, обрушившегося на город в ночь на субботу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В частности, надзорное ведомство контролирует соблюдение прав пострадавших граждан и субъектов хозяйственной деятельности, ход и результаты проведения ремонта сетей электро- и газоснабжения, обеспечение транспортного сообщения, работу экстренных и коммунальных служб."Вопросы соблюдения прав граждан при проведении мероприятий по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий находятся на личном контроле прокурора города. Надзорное сопровождение будет продолжено до полной нормализации обстановки", – добавили в прокуратуре.В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около полудня в субботу сообщил, что около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливниВо власти южного циклона: в субботу на Крым обрушатся сильные ливни

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, прокуратура города севастополя, погода, крымская погода