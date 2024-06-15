https://crimea.ria.ru/20240615/v-sevastopole-okolo-desyati-ulits-ostayutsya-bez-sveta-iz-za-nochnogo-livnya--1138132651.html

В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня

В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024

В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня

Около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения после ночного ливня и грозы, также на нескольких улицах затруднено движение из-за наносов щебня и... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T12:07

2024-06-15T12:07

2024-06-15T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения после ночного ливня и грозы, также на нескольких улицах затруднено движение из-за наносов щебня и грунта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в аварийно-восстановительных работах "Севастопольэнерго" задействовал девять бригад и 10 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.В свою очередь севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих, которые очищают дороги от наносов грунта и щебня, а также прочищают ливневки. По словам Развожаева, на данный момент затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади Первого мая.Над устранением последствий стихии также работают сотрудники Водоканала и учреждения "Парки и скверы".В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что еще ночью был организован объезд районов города, осмотр решеток ливневых канализаций, их очистка от наносов грунта и листвы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без светаИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни

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севастополь

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михаил развожаев, севастополь, крымская погода, севавтодор, стихия, новости, новости крыма