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В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня - РИА Новости Крым, 15.06.2024
В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня
Около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения после ночного ливня и грозы, также на нескольких улицах затруднено движение из-за наносов щебня и... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T12:07
2024-06-15T12:14
михаил развожаев
севастополь
крымская погода
севавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения после ночного ливня и грозы, также на нескольких улицах затруднено движение из-за наносов щебня и грунта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По его словам, в аварийно-восстановительных работах "Севастопольэнерго" задействовал девять бригад и 10 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.В свою очередь севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих, которые очищают дороги от наносов грунта и щебня, а также прочищают ливневки. По словам Развожаева, на данный момент затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади Первого мая.Над устранением последствий стихии также работают сотрудники Водоканала и учреждения "Парки и скверы".В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что еще ночью был организован объезд районов города, осмотр решеток ливневых канализаций, их очистка от наносов грунта и листвы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе отключены две ЛЭП и подстанции: тысячи абонентов без светаИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваЭпицентр ненастья: на Крым в выходные обрушатся грозовые ливни
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михаил развожаев, севастополь, крымская погода, севавтодор, стихия, новости, новости крыма
В Севастополе около десяти улиц остаются без света из-за ночного ливня

Около 10 улиц в Севастополе остаются без электричества из-за ночного шторма – Развожаев

12:07 15.06.2024 (обновлено: 12:14 15.06.2024)
 
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Около десяти улиц в Севастополе остаются без электроснабжения после ночного ливня и грозы, также на нескольких улицах затруднено движение из-за наносов щебня и грунта. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"В настоящее время отключены две линии электропередачи 6-10 кВ, без электричества сейчас дома по улицам Маяковского, Генерала Петрова, Сенявина, Большая Морская, Нахимова, Гоголя, Ялтинская, Академика Крылова, Севастопольская зона ЮБК, Мыс Сарыч", – написал руководитель региона в своем Telegram-канале.

По его словам, в аварийно-восстановительных работах "Севастопольэнерго" задействовал девять бригад и 10 единиц техники. Восстановить электроснабжение планируется до 22:00 15 июня.
В свою очередь севастопольский Автодор задействовал 27 единиц техники и 50 дорожных рабочих, которые очищают дороги от наносов грунта и щебня, а также прочищают ливневки. По словам Развожаева, на данный момент затруднено движение на улице Ревякина, Лабораторном шоссе и площади Первого мая.
Над устранением последствий стихии также работают сотрудники Водоканала и учреждения "Парки и скверы".

"По пляжам критических повреждений нет, операторы приводят в порядок территории, где есть частичные подмывания, в частности в парке имени Ахматовой. Также в районе Графской пристани подмыло спуск к катерам", – добавил губернатор.

© Telegram Дептранс СевастополяГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
ГБУ Севастопольский Автодор продолжает устранять последствия непогоды
1 из 15
ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
ГБУ Севастопольский Автодор продолжает устранять последствия непогоды
2 из 15
ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
© Telegram Дептранс СевастополяГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
ГБУ Севастопольский Автодор продолжает устранять последствия непогоды
3 из 15
ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
4 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
5 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
6 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
7 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
8 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Пресс-служба правительства СевастополяСотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
9 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночного ливня в Севастополе
Последствия ночного ливня в Севастополе
10 из 15
Последствия ночного ливня в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночного ливня
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
11 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночного ливня
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
12 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия ночного ливня в Севастополе
Последствия ночного ливня в Севастополе
13 из 15
Последствия ночного ливня в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночного ливня
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
14 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе устраняют последствия ночного ливня
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
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В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
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ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
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ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
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ГБУ "Севастопольский Автодор" продолжает устранять последствия непогоды
© Telegram Дептранс Севастополя
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Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
5 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
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Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
7 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
8 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
9 из 15
Сотрудники коммунальных служб Севастополя ликвидируют последствия непогоды
© Пресс-служба правительства Севастополя
10 из 15
Последствия ночного ливня в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
11 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
12 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
13 из 15
Последствия ночного ливня в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
14 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
15 из 15
В Севастополе устраняют последствия ночного ливня
© Telegram Михаил Развожаев
В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение, связанное с прохождением южного циклона. В ночь на субботу на полуостров обрушились сильные ливни с грозами, также усилился ветер.
В крымском главке МЧС сообщили, что подтоплений на территории республики не зафиксировано. При этом в ряде регионов РК, в частности, в Джанкое, Феодосии, Судаке, Симферопольском, Белогорском, Черноморском, Нижнегорском и Ленинском районах произошли аварийные отключения электроэнергии.
В Севастополе также прошел сильный ливень. Пользователи выкладывают в социальных сетях кадры затопленных улиц города. Также произошли аварийные отключения электроэнергии, в результате которых более 5 тысяч горожан остались без света. Исполняющий обязанности заместителя губернатора Евгений Горлов сообщил, что еще ночью был организован объезд районов города, осмотр решеток ливневых канализаций, их очистка от наносов грунта и листвы.
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