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Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 15.06.2024
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Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией
Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 15.06.2024
Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией
Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал... РИА Новости Крым, 15.06.2024
2024-06-15T15:29
2024-06-15T15:30
новости
россия
украина
андрей ермак
политика
в мире
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал".По словам Ермака, Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта.Предложение Путина и реакция Украины и ЗападаПрезидент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеУкраине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорахСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире
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новости, россия, украина, андрей ермак, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины)
Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией

Украина не готова к уступкам в вопросе территорий – глава офиса Зеленского Ермак

15:29 15.06.2024 (обновлено: 15:30 15.06.2024)
 
© t.me/ermaka2022Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал".

"Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности", – заявил чиновник.

По словам Ермака, Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта.

Предложение Путина и реакция Украины и Запада

Президент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
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НовостиРоссияУкраинаАндрей ЕрмакПолитикаВ миреВладимир Зеленский (президент Украины)
 
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