https://crimea.ria.ru/20240615/glava-ofisa-zelenskogo-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-s-rossiey-1138136581.html

Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией

Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией - РИА Новости Крым, 15.06.2024

Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией

Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал... РИА Новости Крым, 15.06.2024

2024-06-15T15:29

2024-06-15T15:29

2024-06-15T15:30

новости

россия

украина

андрей ермак

политика

в мире

владимир зеленский (президент украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/11/1136632305_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_a50143f67bf756e1251e3cd1f0ff69e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал".По словам Ермака, Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта.Предложение Путина и реакция Украины и ЗападаПрезидент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеУкраине нужно задуматься: Песков пояснил предложение Путина о переговорахСтоит ли ждать худшего: Путин оценил реакцию на предложение о мире

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, украина, андрей ермак, политика, в мире, владимир зеленский (президент украины)