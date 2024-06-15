Глава офиса Зеленского сделал заявление о переговорах с Россией
Украина не готова к уступкам в вопросе территорий – глава офиса Зеленского Ермак
15:29 15.06.2024 (обновлено: 15:30 15.06.2024)
© t.me/ermaka2022Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
© t.me/ermaka2022
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Украина не готова к территориальным уступкам для урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Видео с его речью опубликовал "24 канал".
"Не будет компромиссов в вопросе независимости, суверенитета и территориальной целостности", – заявил чиновник.
По словам Ермака, Украина будет искать возможности передать России наработки по "мирному плану", которые будут достигнуты совместно с Западом на саммите в Швейцарии.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что Верховная рада Украины на сегодняшний день является единственным легитимным субъектом для достижения каких-либо договоренностей с Москвой, и часть депутатов украинского парламента уже обсуждает предложенный президентом РФ Владимиром Путиным вариант урегулирования конфликта.
Предложение Путина и реакция Украины и Запада
Президент России Владимир Путин накануне на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер отметил, что Москва по-прежнему готова к переговорам, но только после отведения украинских войск с территории новых регионов России и отказа Киева от планов по вступлению в НАТО. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложение президента РФ "ультимативным посланием", а генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не считает предложение Владимира Путина по Украине мирным. Он добавил, что страны альянса продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
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