https://crimea.ria.ru/20240608/glavnoe-za-den-8-iyunya-1137967337.html
Главное за день: 8 июня
Главное за день: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Главное за день: 8 июня
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ. В ЛНР и Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом. Дело о теракте возбуждено после... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T21:59
2024-06-08T21:59
2024-06-08T21:09
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ. В ЛНР и Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое. Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области. В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор. В Крыму расширят список национализированного имущества украинских олигархов. На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУПять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны."Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - сказано в сообщении.В ночь на субботу в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об уничтожении на внешнем рейде Севастополя безэкипажного катера сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.В ЛНР и Херсонской области объявлен траурВ Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник."По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - написал он в Telegram.В Херсонской области также объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на СадовоеУголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ."По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области", - сказано в сообщении.В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его директорСледственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства. В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман."Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - сказано в сообщении.Глубоко эшелонированная система ПВОХерсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается", - сообщил Сальдо.Национализированное имущество украинских олигарховВ Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия."Среди этих людей — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России", - написал в своем Telegram-канала Константинов.В Днепре сносят монумент защитников СевастополяПамятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.В Керчи открыли новые звезды с именами артистовВ центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны". На Аллее звезд возле памятника народному артисту Василию Лановому появились имена Народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.Актер, режиссер Театра сатиры, председатель жюри фестиваля Юрий Борисов в интервью корреспонденту РИА Новости Крым признался, что для него это "огромный подарок, которого он никогда в жизни не получал".
https://crimea.ria.ru/20240608/v-minzdrave-lnr-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-obstrele-luganska-1137957600.html
https://crimea.ria.ru/20240608/doma-u-vodokhranilischa-kak-budet-vyglyadet-novyy-mikrorayon-v-bakhchisarae-1137948715.html
https://crimea.ria.ru/20240608/v-sankt-peterburge-zavershil-rabotu-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-1137969372.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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главное за день
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ. В ЛНР и Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое. Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области. В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор. В Крыму расширят список национализированного имущества украинских олигархов. На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ
Пять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны.
"Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - сказано
в сообщении.
В ночь на субботу в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера
, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об уничтожении на внешнем рейде Севастополя безэкипажного катера
сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона
.
В ЛНР и Херсонской области объявлен траур
В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - написал
он в Telegram.
В Херсонской области также объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"В связи с гибелью 22 жителей Херсонской области в селе Садовое вследствие террористического акта со стороны боевиков киевского режима объявляю 9 и 10 июня днями траура по погибшим", - написал
он в своем ТГ-канале.
7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое
Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.
Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое
Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ.
"По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области", - сказано
в сообщении.
В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его директор
Следственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства. В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман.
"Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - сказано
в сообщении.
Глубоко эшелонированная система ПВО
Херсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается", - сообщил
Сальдо.
Национализированное имущество украинских олигархов
В Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.
Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия.
"Среди этих людей — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России", - написал
в своем Telegram-канала Константинов.
В Днепре сносят монумент защитников Севастополя
Памятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.
"В Днепропетровске в Севастопольском парке на братской могиле повредили памятник защитникам города, умерших в 1855-56 годах в госпиталях Екатеринослава", – написал
в социальной сети Ефимов.
По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.
В Керчи открыли новые звезды с именами артистов
В центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России
на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны". На Аллее звезд возле памятника народному артисту Василию Лановому появились имена Народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.
"Войти в эту чудесную группу единомышленников благодаря тому, что народ решил так - это для меня большая честь. Это большой подарок. У меня в этом году 70-летний юбилей", - сказал Юрий Васильев.
Актер, режиссер Театра сатиры, председатель жюри фестиваля Юрий Борисов в интервью корреспонденту РИА Новости Крым
признался, что для него это "огромный подарок, которого он никогда в жизни не получал".