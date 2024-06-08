https://crimea.ria.ru/20240608/glavnoe-za-den-8-iyunya-1137967337.html

Главное за день: 8 июня

Главное за день: 8 июня - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Главное за день: 8 июня

Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ. В ЛНР и Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом. Дело о теракте возбуждено после... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T21:59

2024-06-08T21:59

2024-06-08T21:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУ. В ЛНР и Херсонской области объявлен траур по погибшим в Садовом. Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на Садовое. Глубоко эшелонированную систему ПВО создают в Херсонской области. В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его концертный директор. В Крыму расширят список национализированного имущества украинских олигархов. На Аллее звезд в Керчи открыли новые звезды с именами народных артистов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Черноморский флот уничтожил пять безэкипажных катеров ВСУПять безэкипажных катеров военно-морских сил Украины уничтожены за сутки силами Черноморского флота. Об этом сообщили в Минобороны."Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров", - сказано в сообщении.В ночь на субботу в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова. Об уничтожении на внешнем рейде Севастополя безэкипажного катера сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне у берегов Крыма авиация ЧФ уничтожила три украинских морских дрона.В ЛНР и Херсонской области объявлен траурВ Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник."По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - написал он в Telegram.В Херсонской области также объявлен траур по погибшим в Садовом, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.7 июня 2024 года вооруженные формирования Украины обстреляли села Садовое Голопристанского муниципального округа. В момент совершения террористического акта в магазине находилось значительное количество посетителей и персонала.Дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на СадовоеУголовное дело о теракте возбуждено по факту удара киевскими боевиками по селу Садовое в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РФ."По поручению председателя Следственного комитета России Главным следственным управлением ведомства возбуждено уголовное дело по факту совершения киевскими боевиками террористического акта в Херсонской области", - сказано в сообщении.В убийстве певца Игоря Талькова обвиняется его директорСледственный комитет России завершил расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает пресс-служба ведомства. В убийстве и покушении на убийство общеопасным способом обвиняется его концертный директор Игорь Шляфман."Следствием установлено, что в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта обвиняемого с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым Шляфман при попытке застрелить из револьвера Малахова причинил смертельное ранение Талькову", - сказано в сообщении.Глубоко эшелонированная система ПВОХерсонскую область защитят от ракетных атак ВСУ при помощи новой глубоко эшелонированной системы противовоздушной обороны. Об этом на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо."Система глубоко эшелонированной обороны, именно противовоздушной, она постепенно создается. И она делается таким образом, о которой противник даже не догадывается", - сообщил Сальдо.Национализированное имущество украинских олигарховВ Крыму планируется пополнить перечень национализированного имущества 110 новыми объектами, которые находились в собственности лиц, поддерживающих киевский режим и спонсирующих ВСУ. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.Он отметил, что в правительство уже поступило предложение внести изменения в постановление "О вопросах управления собственностью Республики Крым". Речь о национализации имущества ряда физических и юридических лиц, совершающих в отношении России недружественные действия."Среди этих людей — Джамаладинова Сусана Алимовна, известная как певица Джамала, в отношении которой возбуждено уголовное дело, а сама исполнительница объявлена в розыск из-за распространяемой ею фейковой информации о Вооруженных силах России", - написал в своем Telegram-канала Константинов.В Днепре сносят монумент защитников СевастополяПамятник на братской могиле защитников Севастополя сносят в Днепропетровске. Об этом сообщил историк Александр Ефимов.По его данным, по состоянию на 13:50 пятницу 7 июня на монументе была повреждена табличка. Согласно представленным фото, она лежит поблизости с пантеоном. Рядом можно увидеть следы строительной техники.В Керчи открыли новые звезды с именами артистовВ центре Керчи "зажгли" три новые звезды с именами Народных артистов России на XXVI фестивале античного искусства "Боспорские агоны". На Аллее звезд возле памятника народному артисту Василию Лановому появились имена Народных артистов России Александра Голобородько, Ларисы Лужиной и Юрия Васильева.Актер, режиссер Театра сатиры, председатель жюри фестиваля Юрий Борисов в интервью корреспонденту РИА Новости Крым признался, что для него это "огромный подарок, которого он никогда в жизни не получал".

https://crimea.ria.ru/20240608/v-minzdrave-lnr-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-obstrele-luganska-1137957600.html

https://crimea.ria.ru/20240608/doma-u-vodokhranilischa-kak-budet-vyglyadet-novyy-mikrorayon-v-bakhchisarae-1137948715.html

https://crimea.ria.ru/20240608/v-sankt-peterburge-zavershil-rabotu-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-1137969372.html

https://crimea.ria.ru/20240608/agonam-na-bospore-byt---festival-antichnogo-iskusstva-otkrylsya-v-kerchi-1137965447.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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