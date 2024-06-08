https://crimea.ria.ru/20240608/v-lnr-8-iyunya-obyavlen-traur-1137957773.html
В ЛНР 8 июня объявлен траур
В ЛНР 8 июня объявлен траур - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В ЛНР 8 июня объявлен траур
В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T11:15
2024-06-08T11:15
2024-06-08T11:15
луганская народная республика (лнр)
луганск
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траур
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
https://crimea.ria.ru/20240608/iz-pod-zavalov-doma-v-luganske-izvlekli-esche-dvukh-pogibshikh-1137955712.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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луганская народная республика (лнр), луганск, леонид пасечник, траур, общество, обстрелы всу, новости
В ЛНР 8 июня объявлен траур
В ЛНР после ракетного удара ВСУ по Луганску 8 июня объявлен траур – Пасечник