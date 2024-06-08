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В ЛНР 8 июня объявлен траур - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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В ЛНР 8 июня объявлен траур
В ЛНР 8 июня объявлен траур - РИА Новости Крым, 08.06.2024
В ЛНР 8 июня объявлен траур
В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник. РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T11:15
2024-06-08T11:15
луганская народная республика (лнр)
луганск
леонид пасечник
траур
общество
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
https://crimea.ria.ru/20240608/iz-pod-zavalov-doma-v-luganske-izvlekli-esche-dvukh-pogibshikh-1137955712.html
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луганская народная республика (лнр), луганск, леонид пасечник, траур, общество, обстрелы всу, новости
В ЛНР 8 июня объявлен траур

В ЛНР после ракетного удара ВСУ по Луганску 8 июня объявлен траур – Пасечник

11:15 08.06.2024
 
© Представительство ЛНР в СЦКК ВСУ обстреляли Луганск ракетам
ВСУ обстреляли Луганск ракетам
© Представительство ЛНР в СЦКК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. В Луганской Народной Республике 8 июня объявлен траур по жертвам ракетной атаки ВСУ по Луганску. Соответствующее решение принял глава ЛНР Леонид Пасечник.
"По всей территории региона будут приспущены государственные флаги Российской Федерации, флаги Луганской Народной Республики и ее муниципальных образований. Также сегодня отменяются все развлекательные передачи и мероприятия", - написал он в Telegram.
Луганск был атакован ВСУ в пятницу. По данным Минобороны, украинские боевики выпустили по городу пять американских ракет ATACMS, четыре из которых сбили силы ПВО. В результате попадания обрушился подъезд одной из многоэтажек. МЧС России продолжает работы на месте, ведется разбор завалов. Объявлен режим ЧС регионального уровня.
Накануне было известно о четырех погибших и 57 пострадавших в этой трагедии. Среди них есть дети. К утру субботы число жертв возросло до 6 человек, еще 60 получили ранения.
В минздраве уточнили, что два человека находятся в крайне тяжелом состоянии, состояние семи оценивается как тяжелое. Кроме того, в средней степени тяжести остаются 30 жильцов рухнувшего дома, у 18 легкая степень ранений, среди них два ребенка.
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