https://crimea.ria.ru/20240601/glavnoe-za-den-1-iyunya-1137784119.html

Главное за день: 1 июня

Главное за день: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Главное за день: 1 июня

Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии. Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе. Украина продолжает терять... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T23:02

2024-06-01T23:02

2024-06-01T23:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии. Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе. Украина продолжает терять территории. Путин пообещал больше поддержки участникам СВО. В Москве простились с Анастасией Заворотнюк. В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение. Симферополь начал праздновать 240-летие. В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Симферополь начал праздновать 240-летиеСимферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня. Поэтому сегодня, в День защиты детей, мероприятия уже начались на разных локациях. "Сегодня Симферополю 240. И все только начинается!" – поздравил город мэр Михаил Афанасьев. Глава Крыма обозначил главную миссию столицы республики, напомнив, что основывался он как город пользы во времена правления Екатерины II и сегодня является главным экономическим, логистическим, промышленным, культурным и научным центром республики.В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждениеНа юге и востоке Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с этим штормовое предупреждение продлено еще на четыре дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."2-5 июня в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – уточнили в ведомстве.В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядовВ Севастополе в День защиты детей стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых временно трудоустроят более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев."Мы даем старт Губернаторским школьным трудовым отрядам… собрали на стадионе СОК 200-летия Севастополя наших школьников, чтобы вручить им путевки в новый сезон. Труд — крут!" ¬ написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он также рассказал, где будут работать ребята и на каких условиях.Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзеПервые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России уже испытываются в зоне СВО на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".Речь о двух многофункциональных роботизированных наземных комплексах: "Депеша" и "Багги". В бою ударные дроны нового поколения поражают цели противника боезарядом, который несут на себе. А также доставляют российским бойцам боеприпасы, топливо и провизию и помогают эвакуировать раненых. Грузоподъемность одного 150, а другого 250 кг, при этом оба компактны маневренны, рассказал производитель.ВС РФ заходит вглубь обороны противника на Украине За минувшие сутки ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, а также улучшили положение по переднему краю при освобождении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" продолжают прорывать оборону противника и нанесли очередное поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Ведомство отмечает также успешные действия подразделений группировок "Центр", "Юг" и "Восток".За сутки на разных направлениях противник потерял более 1800 военнослужащих.Групповой удар по объектам энергетики УкраиныКак сообщили в Минобороны, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что атакованы были энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что для украинской энергетики ночь выдалась крайне тяжелой. О долгой и напряженной ночи "для всей системы ПВО Польши" заявили также в польской армии после ночных ударов по объектам на Украине, расположенных в приграничье, в частности во Львовской области.В Москве простились с Анастасией Заворотнюк Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк прошла в храме Покровского монастыря в Москве. В последний раз увидеть ее пришли сотни людей, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", – сказал представитель Кремля в ходе церемонии.Похороны прошли на Троекуровском кладбище столицы.Турция заявила о возможном выводе войск из СирииТурция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии в случае обеспечения безопасности границ. Об этом сообщил министр обороны страны Яшар Гюлер."После того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – сказал Гюлер после учений EFES-2024.Путин пообещал больше поддержки участникам СВОНа встрече с руководителем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой президент России Владимир Путин согласился с тем, что и бойцы ЧВК, и все, кто воевал на новых территориях РФ до того, как они стали субъектами Российской Федерации, должны получать поддержку фонда "Защитники Отечества" и пообещал сделать все, чтобы работа в этом направлении была проведена как можно скорее. "Сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", – сказал президент.Он подчеркнул, что поддержку государства должны ощущать все участники СВО, выполняющие первоочередные задачи на линии фронта.

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https://crimea.ria.ru/20240601/nazvana-summa-ekologicheskogo-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1137774213.html

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https://crimea.ria.ru/20240601/orban-evropa-seychas-gotovitsya-k-voyne--kazhdyy-den-prokhodit-novyy-etap-1137782684.html

https://crimea.ria.ru/20240601/v-gosdepe-ssha-otvetili-na-vopros-o-legitimnosti-zelenskogo-1137783622.html

https://crimea.ria.ru/20240601/uzbekistan-s-rossiey-i-ne-boitsya-ssha-chto-pokazal-vizit-putina-1137780164.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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