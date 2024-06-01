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Главное за день: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Главное за день: 1 июня
Главное за день: 1 июня - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Главное за день: 1 июня
Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии. Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе. Украина продолжает терять... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T23:02
2024-06-01T23:02
новости
новости крыма
главное за день
симферополь
севастополь
михаил развожаев
штормовое предупреждение
трудоустройство в крыму
беспилотник (бпла, дрон)
ростех
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии. Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе. Украина продолжает терять территории. Путин пообещал больше поддержки участникам СВО. В Москве простились с Анастасией Заворотнюк. В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение. Симферополь начал праздновать 240-летие. В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Симферополь начал праздновать 240-летиеСимферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня. Поэтому сегодня, в День защиты детей, мероприятия уже начались на разных локациях. "Сегодня Симферополю 240. И все только начинается!" – поздравил город мэр Михаил Афанасьев. Глава Крыма обозначил главную миссию столицы республики, напомнив, что основывался он как город пользы во времена правления Екатерины II и сегодня является главным экономическим, логистическим, промышленным, культурным и научным центром республики.В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждениеНа юге и востоке Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с этим штормовое предупреждение продлено еще на четыре дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России."2-5 июня в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – уточнили в ведомстве.В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядовВ Севастополе в День защиты детей стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых временно трудоустроят более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев."Мы даем старт Губернаторским школьным трудовым отрядам… собрали на стадионе СОК 200-летия Севастополя наших школьников, чтобы вручить им путевки в новый сезон. Труд — крут!" ¬ написал Развожаев в своем Telegram-канале. Он также рассказал, где будут работать ребята и на каких условиях.Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзеПервые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России уже испытываются в зоне СВО на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".Речь о двух многофункциональных роботизированных наземных комплексах: "Депеша" и "Багги". В бою ударные дроны нового поколения поражают цели противника боезарядом, который несут на себе. А также доставляют российским бойцам боеприпасы, топливо и провизию и помогают эвакуировать раненых. Грузоподъемность одного 150, а другого 250 кг, при этом оба компактны маневренны, рассказал производитель.ВС РФ заходит вглубь обороны противника на Украине За минувшие сутки ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, а также улучшили положение по переднему краю при освобождении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.Подразделения группировки войск "Север" продолжают прорывать оборону противника и нанесли очередное поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области. Ведомство отмечает также успешные действия подразделений группировок "Центр", "Юг" и "Восток".За сутки на разных направлениях противник потерял более 1800 военнослужащих.Групповой удар по объектам энергетики УкраиныКак сообщили в Минобороны, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сообщили в Минобороны. На Украине заявили, что атакованы были энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что для украинской энергетики ночь выдалась крайне тяжелой. О долгой и напряженной ночи "для всей системы ПВО Польши" заявили также в польской армии после ночных ударов по объектам на Украине, расположенных в приграничье, в частности во Львовской области.В Москве простились с Анастасией Заворотнюк Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк прошла в храме Покровского монастыря в Москве. В последний раз увидеть ее пришли сотни людей, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", – сказал представитель Кремля в ходе церемонии.Похороны прошли на Троекуровском кладбище столицы.Турция заявила о возможном выводе войск из СирииТурция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии в случае обеспечения безопасности границ. Об этом сообщил министр обороны страны Яшар Гюлер."После того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – сказал Гюлер после учений EFES-2024.Путин пообещал больше поддержки участникам СВОНа встрече с руководителем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой президент России Владимир Путин согласился с тем, что и бойцы ЧВК, и все, кто воевал на новых территориях РФ до того, как они стали субъектами Российской Федерации, должны получать поддержку фонда "Защитники Отечества" и пообещал сделать все, чтобы работа в этом направлении была проведена как можно скорее. "Сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", – сказал президент.Он подчеркнул, что поддержку государства должны ощущать все участники СВО, выполняющие первоочередные задачи на линии фронта.
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новости, новости крыма, главное за день, симферополь, севастополь, михаил развожаев, штормовое предупреждение, трудоустройство в крыму, беспилотник (бпла, дрон), ростех, вооруженные силы россии, украина, министерство обороны рф, анастасия заворотнюк, турция, сирия, владимир путин (политик), фонд "защитники отечества", анна цивилева, дмитрий песков
Главное за день: 1 июня

Главные события и заявления субботы, 1 июня

23:02 01.06.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня – РИА Новости Крым. Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии. Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе. Украина продолжает терять территории. Путин пообещал больше поддержки участникам СВО. В Москве простились с Анастасией Заворотнюк. В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение. Симферополь начал праздновать 240-летие. В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Симферополь начал праздновать 240-летие

Симферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня. Поэтому сегодня, в День защиты детей, мероприятия уже начались на разных локациях. "Сегодня Симферополю 240. И все только начинается!" – поздравил город мэр Михаил Афанасьев.
Глава Крыма обозначил главную миссию столицы республики, напомнив, что основывался он как город пользы во времена правления Екатерины II и сегодня является главным экономическим, логистическим, промышленным, культурным и научным центром республики.
Северный флот. База атомных подводных лодок - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 11:20
Северному флоту России 291 год – в чем его уникальность

В Крыму на четыре дня объявили штормовое предупреждение

На юге и востоке Крыма сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в связи с этим штормовое предупреждение продлено еще на четыре дня. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"2-5 июня в южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", – уточнили в ведомстве.
Вид на Каховскую ГЭС - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 13:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС

В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов

В Севастополе в День защиты детей стартовал новый сезон губернаторских школьных трудовых отрядов, в рамках работы которых временно трудоустроят более 2 тысяч школьников и студентов техникумов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Мы даем старт Губернаторским школьным трудовым отрядам… собрали на стадионе СОК 200-летия Севастополя наших школьников, чтобы вручить им путевки в новый сезон. Труд — крут!" ¬ написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Он также рассказал, где будут работать ребята и на каких условиях.
Регистрация детей-тройняшек - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 18:10Инфографика
День защиты детей – история и традиции праздника

Армия России проводит испытания в зоне СВО первых в мире роботов-камикадзе

Первые в мире FPV-роботы-камикадзе на гусеничной и колесной основе созданы в России уже испытываются в зоне СВО на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе "Ростеха".
Речь о двух многофункциональных роботизированных наземных комплексах: "Депеша" и "Багги". В бою ударные дроны нового поколения поражают цели противника боезарядом, который несут на себе. А также доставляют российским бойцам боеприпасы, топливо и провизию и помогают эвакуировать раненых. Грузоподъемность одного 150, а другого 250 кг, при этом оба компактны маневренны, рассказал производитель.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 16:37
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина

ВС РФ заходит вглубь обороны противника на Украине

За минувшие сутки ВС РФ продвинулись вглубь обороны противника в Харьковской области, а также улучшили положение по переднему краю при освобождении ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают прорывать оборону противника и нанесли очередное поражение подразделениям ВСУ в Харьковской области.
Ведомство отмечает также успешные действия подразделений группировок "Центр", "Юг" и "Восток".
За сутки на разных направлениях противник потерял более 1800 военнослужащих.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 17:38
Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов

Групповой удар по объектам энергетики Украины

Как сообщили в Минобороны, в ночь на 1 июня ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам энергетики Украины. "Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сообщили в Минобороны.
На Украине заявили, что атакованы были энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях. Отмечалось, что для украинской энергетики ночь выдалась крайне тяжелой. О долгой и напряженной ночи "для всей системы ПВО Польши" заявили также в польской армии после ночных ударов по объектам на Украине, расположенных в приграничье, в частности во Львовской области.
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 19:15
Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап

В Москве простились с Анастасией Заворотнюк

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк прошла в храме Покровского монастыря в Москве. В последний раз увидеть ее пришли сотни людей, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", – сказал представитель Кремля в ходе церемонии.
Похороны прошли на Троекуровском кладбище столицы.
Владимир Зеленский
Вчера, 18:51
В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Турция заявила о возможном выводе войск из Сирии

Турция рассмотрит возможность вывода войск с территории Сирии в случае обеспечения безопасности границ. Об этом сообщил министр обороны страны Яшар Гюлер.
"После того, как это будет сделано, а наша граница будет полностью безопасной, мы сможем рассмотреть вывод (войск – ред.), если понадобится", – сказал Гюлер после учений EFES-2024.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 16:37
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина

Путин пообещал больше поддержки участникам СВО

На встрече с руководителем государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анной Цивилевой президент России Владимир Путин согласился с тем, что и бойцы ЧВК, и все, кто воевал на новых территориях РФ до того, как они стали субъектами Российской Федерации, должны получать поддержку фонда "Защитники Отечества" и пообещал сделать все, чтобы работа в этом направлении была проведена как можно скорее.
"Сейчас поподробнее поговорим на этот счет и, безусловно, будем двигаться в этом направлении", – сказал президент.
Он подчеркнул, что поддержку государства должны ощущать все участники СВО, выполняющие первоочередные задачи на линии фронта.
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Вчера, 12:21
Россия не враг: в Британии призывают заменить безумных лидеров Запада
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Градус на повышение: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 2 июня
23:02Главное за день: 1 июня
22:43Израиль и ХАМАС призвали заключить соглашение по Газе
22:21США анонсировали запуск межконтинентальных ракет для проверки ядерных сил
22:03В Крыму стартует сезон археологических раскопок: как стать их участником
21:43Казус белли онлайн: в НАТО признали кибератаку поводом для войны
21:22Женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ Запорожской области
21:05В Севастополе стартовал сезон губернаторских школьных трудовых отрядов
20:36Нетаньяху против Байдена: Израиль отказался прекратить огонь в Газе
20:18Умер депутат Госдумы Артур Чилингаров
20:02Ракеты ATACMS над Крымом и уход Заворотнюк: топ новостей недели
19:52Речь о выработке электричества не идет: ДнепроГЭС в критическом состоянии
19:31В Севастополе флот проводит учения
19:15Орбан: Европа сейчас готовится к войне – каждый день проходит новый этап
18:51В Госдепе США ответили на вопрос о легитимности Зеленского
18:36Турция может вывести войска с территории Сирии
18:10День защиты детей – история и традиции праздника
17:38Нацизм как инструмент Запада: Лавров назвал задачу российских дипломатов
17:11Прямое попадание в школу: Белгородская область под артобстрелом ВСУ
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