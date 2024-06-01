https://crimea.ria.ru/20240601/anastasiyu-zavorotnyuk-pokhoronili-na-troekurovskom-kladbische-1137780336.html

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T16:03

2024-06-01T16:03

2024-06-01T16:15

анастасия заворотнюк

память

утраты

кино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов.

https://crimea.ria.ru/20240601/v-moskve-proschayutsya-s-zasluzhennoy-artistkoy-rossii-anastasiey-zavorotnyuk-1137777804.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анастасия заворотнюк, память, утраты, кино