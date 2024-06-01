https://crimea.ria.ru/20240601/anastasiyu-zavorotnyuk-pokhoronili-na-troekurovskom-kladbische-1137780336.html
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T16:03
2024-06-01T16:03
2024-06-01T16:15
анастасия заворотнюк
память
утраты
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137780428_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_6851b578593395ff9af210e568bd96fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов.
https://crimea.ria.ru/20240601/v-moskve-proschayutsya-s-zasluzhennoy-artistkoy-rossii-anastasiey-zavorotnyuk-1137777804.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137780428_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_b3d6136d0e7015cd9295e1094cb7e247.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анастасия заворотнюк, память, утраты, кино
Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Артистку Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
16:03 01.06.2024 (обновлено: 16:15 01.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Заслуженную артистку России Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Заворотнюк скончалась в четверг в возрасте 53 лет после продолжительной болезни. В 2019 году актрисе диагностировали глиобластому. Она перестала появляться на светских мероприятиях и вести соцсети. О том, как она себя чувствует, в своем блоге изредка рассказывала ее дочь Анна. Она также подтвердила смерть матери.
Место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк находится на аллее деятелей искусств. Рядом покоятся народные артисты Нина Русланова, Николай Сличенко, Вадим Абдрашитов, актер Валентин Гафт и другие. Процессия проходила под живую музыку в исполнении струнных инструментов.