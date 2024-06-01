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Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название
Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название - РИА Новости Крым, 01.06.2024
Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название
Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T12:46
2024-06-01T12:47
крым
симферополь
сергей аксенов
михаил афанасьев
праздники и памятные даты
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя столицу республики с днем рождения.По словам главы Крыма, за 240 лет столица республики, переживая как радостные, так и трагические моменты, всегда оставалась "городом-собирателем, "городом пользы", чья история неразрывно связана с историей России."Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись: "Полезное", – привел Аксенов строки из записки Григория Потемкина Екатерине Великой, написанной императрице в 1784 году.Аксенов подчеркнул, что сегодня Симферополь – это главный экономический, логистический, промышленный, культурный и научный центр Крыма.Празднование Дня города по традиции отмечают в первые выходные июня. В городе стартовали различные праздничные мероприятия, в том числе на открытых площадках. В Детском парке проходят концерты, танцы, игровые программы и конкурсы, сообщили в администрации крымской столицы.Мэр Симферополя Михаил Афанасьев отметил, что поскольку в этом году День города совпал с Днем защиты детей, главные на празднике именно маленькие горожане.Ранее Афанасьев сообщал, что в честь Дня города Симферополя власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Симферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня в начале лета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главную силу в защите детей в РоссииКак крымчане будут отдыхать в июне – инфографикаДень защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя
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крым, симферополь, сергей аксенов, михаил афанасьев, праздники и памятные даты, общество, новости крыма
Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название

В Симферополе стартовали праздничные мероприятия по случаю Дня города

12:46 01.06.2024 (обновлено: 12:47 01.06.2024)
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваСимферополь
Симферополь
© Telegram-канал Владимира Константинова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя столицу республики с днем рождения.
По словам главы Крыма, за 240 лет столица республики, переживая как радостные, так и трагические моменты, всегда оставалась "городом-собирателем, "городом пользы", чья история неразрывно связана с историей России.
"Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись: "Полезное", – привел Аксенов строки из записки Григория Потемкина Екатерине Великой, написанной императрице в 1784 году.
Аксенов подчеркнул, что сегодня Симферополь – это главный экономический, логистический, промышленный, культурный и научный центр Крыма.
"За десять лет, прошедших после долгожданного воссоединения с Россией, он преобразился и расцвел. Это результат труда и заслуга всех горожан – людей разных национальностей, каждый из которых вносит свой вклад в наше общее будущее", – написал глава республики в своем Telegram-канале.
Празднование Дня города по традиции отмечают в первые выходные июня. В городе стартовали различные праздничные мероприятия, в том числе на открытых площадках. В Детском парке проходят концерты, танцы, игровые программы и конкурсы, сообщили в администрации крымской столицы.
Мэр Симферополя Михаил Афанасьев отметил, что поскольку в этом году День города совпал с Днем защиты детей, главные на празднике именно маленькие горожане.

"Сегодня Симферополю 240. И все только начинается! С Днем рождения, любимый город!" – поздравил Афанасьев в своем Telegram-канале.

Ранее Афанасьев сообщал, что в честь Дня города Симферополя власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии.
Симферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня в начале лета.
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