https://crimea.ria.ru/20240601/simferopolyu-240-let-kak-gorod-polzy-opravdyvaet-svoe-nazvanie-1137772971.html

Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название

Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название - РИА Новости Крым, 01.06.2024

Симферополю 240 лет: как "город пользы" оправдывает свое название

Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад. Об этом заявил глава Крыма Сергей... РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T12:46

2024-06-01T12:46

2024-06-01T12:47

крым

симферополь

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Симферополь остается городом пользы для страны, как это и было задумано верховной властью Российской Империи 240 лет назад. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов, поздравляя столицу республики с днем рождения.По словам главы Крыма, за 240 лет столица республики, переживая как радостные, так и трагические моменты, всегда оставалась "городом-собирателем, "городом пользы", чья история неразрывно связана с историей России."Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование означает город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими вверху надпись: "Полезное", – привел Аксенов строки из записки Григория Потемкина Екатерине Великой, написанной императрице в 1784 году.Аксенов подчеркнул, что сегодня Симферополь – это главный экономический, логистический, промышленный, культурный и научный центр Крыма.Празднование Дня города по традиции отмечают в первые выходные июня. В городе стартовали различные праздничные мероприятия, в том числе на открытых площадках. В Детском парке проходят концерты, танцы, игровые программы и конкурсы, сообщили в администрации крымской столицы.Мэр Симферополя Михаил Афанасьев отметил, что поскольку в этом году День города совпал с Днем защиты детей, главные на празднике именно маленькие горожане.Ранее Афанасьев сообщал, что в честь Дня города Симферополя власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Симферополь отмечает день рождения в первое воскресенье лета. В 2024 году это 2 июня. Традиционно празднования приходятся на оба выходных дня в начале лета.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму назвали главную силу в защите детей в РоссииКак крымчане будут отдыхать в июне – инфографикаДень защиты детей и День города – что интересного в парках Симферополя

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, сергей аксенов, михаил афанасьев, праздники и памятные даты, общество, новости крыма