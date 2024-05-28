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В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T20:31
2024-05-28T20:31
2024-05-28T20:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.В планах провести историко-архитектурный инфотур "Самое-самое в Губернском городе С", театрализованные экскурсии-спектакли "Город С. Страницы. Лица" и "Озаренные любовью".Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.Участники театрализованной экскурсии-спектакля "Город С. Страницы. Лица" прогуляются по Симферополю "без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину". Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.Театрализованная экскурсия "Озаренные любовью" также познакомит с известными личностями, "которых сокрушающий молох войны и бедствий застал" в Симферополе."Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!" – отмечается в анонсе.Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.В этом году Симферополю исполняется 240 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики КрымПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонСимферополю подарили кованую пчелу – видео
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крым, симферополь, михаил афанасьев, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, праздники и памятные даты, общество, новости крыма
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
В День города 2 июня в Симферополе пройдут бесплатные экскурсии-спектакли
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
В планах провести историко-архитектурный инфотур "Самое-самое в Губернском городе С", театрализованные экскурсии-спектакли "Город С. Страницы. Лица" и "Озаренные любовью".
Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.
Участники театрализованной экскурсии-спектакля "Город С. Страницы. Лица" прогуляются по Симферополю "без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину". Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.
Театрализованная экскурсия "Озаренные любовью" также познакомит с известными личностями, "которых сокрушающий молох войны и бедствий застал" в Симферополе.
"Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!" – отмечается в анонсе.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация
. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.
В этом году Симферополю исполняется 240 лет.
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