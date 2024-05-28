Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240528/v-simferopole-v-den-goroda-proydut-besplatnye-ekskursii--kak-popast-1137668156.html
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть - РИА Новости Крым, 28.05.2024
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T20:31
2024-05-28T20:31
крым
симферополь
михаил афанасьев
туризм в крыму
туризм
внутренний туризм
праздники и памятные даты
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128241485_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6ad3ed539a8217c90d34650716d222c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.В планах провести историко-архитектурный инфотур "Самое-самое в Губернском городе С", театрализованные экскурсии-спектакли "Город С. Страницы. Лица" и "Озаренные любовью".Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.Участники театрализованной экскурсии-спектакля "Город С. Страницы. Лица" прогуляются по Симферополю "без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину". Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.Театрализованная экскурсия "Озаренные любовью" также познакомит с известными личностями, "которых сокрушающий молох войны и бедствий застал" в Симферополе."Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!" – отмечается в анонсе.Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.В этом году Симферополю исполняется 240 лет.Читайте также на РИА Новости Крым:К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики КрымПляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезонСимферополю подарили кованую пчелу – видео
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/12/1128241485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eee862fd93e6ea7c697f867623c372f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, михаил афанасьев, туризм в крыму, туризм, внутренний туризм, праздники и памятные даты, общество, новости крыма
В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть

В День города 2 июня в Симферополе пройдут бесплатные экскурсии-спектакли

20:31 28.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине II в Симферополе
Памятник Екатерине II в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В честь Дня города Симферополя, который отметят 2 июня, власти подарят жителям и гостям тематические экскурсии. Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
В планах провести историко-архитектурный инфотур "Самое-самое в Губернском городе С", театрализованные экскурсии-спектакли "Город С. Страницы. Лица" и "Озаренные любовью".
Продолжительность инфотура составит 2,5 часа. На нем гостей будут знакомить с самыми первыми и самыми главными достопримечательностями города.
Участники театрализованной экскурсии-спектакля "Город С. Страницы. Лица" прогуляются по Симферополю "без спешки, от памятника Екатерины Великой до памятника Пушкину". Участникам расскажут истории, которые связывали великих людей разных эпох с Крымом.
Театрализованная экскурсия "Озаренные любовью" также познакомит с известными личностями, "которых сокрушающий молох войны и бедствий застал" в Симферополе.
"Наши герои непросто выжили в этот период, они посмели творить, любить, заботиться о других и благодарить это лихое время-вопреки!" – отмечается в анонсе.
Для участия в мероприятиях необходима предварительная регистрация. Желающим с пользой прогуляться по городу-юбиляру в день его основания предложат поставить галочку, тем самым согласившись выполнить несложные условия: прийти в одежде по погоде и удобной нескользящей обуви, с достаточным запасом воды и перекуса, а также прихватив с собой по возможности треккинговую палку.
В этом году Симферополю исполняется 240 лет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым
Пляжи, тропы и туристы: как Крым готовится к лету и каким будет сезон
Симферополю подарили кованую пчелу – видео
 
КрымСимферопольМихаил АфанасьевТуризм в КрымуТуризмВнутренний туризмПраздники и памятные датыОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:17Омбудсмен Херсонщины доставил медикаменты из Крыма в Нижние Серогозы
21:54ВСУ ударили по Белгородской области французской авиабомбой Hammer
21:43ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
21:35Права жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком России
21:03На Украине сократили срок подготовки мобилизованных
20:49В Севастополе построят экотехнопарк
20:31В Симферополе в День города пройдут бесплатные экскурсии – как попасть
20:17Жительница Севастополя отдала 2,2 млн рублей квартирным аферистам
19:56Удары по РФ оружием НАТО: зачем Запад обсуждает снятие запретов
19:38Силы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
19:38Энергетику Украины не успеют восстановить к зиме
19:29Рост COVID в Крыму: в чем причины и есть ли пациенты со штаммом FLiRT
19:13В Адыгее река Кубань унесла двоих человек – ведутся поиски
18:59За семью и Родину не жалея жизни: династия моряков Палий из Севастополя
18:42Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах
18:31Новак поручил держать на контроле поставки топлива в Крым
18:10Ушел из жизни первый глава МВД Крыма Александр Плюта
17:59Другие уйдут, поляки – никогда: Путин о контингенте НАТО на Украине
17:35Заемщикам в России разрешили продавать квартиры в ипотеке без торгов
17:25Удары западным оружием по РФ - Путин оценил призывы стран НАТО
Лента новостейМолния