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К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2024
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К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым
К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2024
К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым
В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице. РИА Новости Крым, 10.02.2024
2024-02-10T07:10
2024-02-10T07:10
симферополь
городская среда
крым
общество
князь потемкин таврический
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице.Официально принятой датой основания Симферополя считается 1784 год. Хотя первые населенные пункты на территории современного города появились намного раньше, рассказал Афанасьев.По первоначальному проекту центр новой Таврической области – город с именем Симферополь – должен был располагаться в Старом Крыму. А на месте городка Ак-Мечеть, где сейчас и находится Симферополь, планировался город под названием Левкополь. Решающую роль в итоговом расположении сыграло более удачное географическое положение Ак-Мечети.Имя Симферополь для названия областного города выбрано по совету архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса. У названия города греческое происхождение. Существует несколько вариантов перевода: "город пользы" – такой смысл в имя вкладывал князь Григорий Потемкин: "Сие наименование значит – "град пользы", а также "город-собиратель", "город общего блага" и "город-хранитель".Осенью 1784 началось строительство путевого дворца для императрицы Екатерины II, собиравшейся посетить новые земли. Работы завершились в 1787. В мае того же года, во время Таврического вояжа, императрица побывала в Симферополе."...и герб его улей с пчелами, имеющий вверху надпись "полезное" – таким мог быть первый герб города. Так его описывал императрице Екатерине II князь Григорий Потемкин в записках с предложением плана административного устройства Таврической области.Однако первый герб появился у города значительно позже – в 1844 году. Он представлял собой щит, разделенный на две части, в верхней среди голубого поля располагался золотой крест, в нижней – среди золотого поля Чатыр-Даг, высочайшая из крымских гор. В те времена Чатыр-Даг считался высшей точкой полуострова, отметил градоначальник.Пчела на главном городском символе появилась в 1971 году. Пять пчел и круг в центре с датой основания города на геральдическом щите образовывали цветок – символ столицы цветущего края. Нынешние большой и малый гербы, а также флаг Симферополя были утверждены городским советом в 2006 и подтверждены в 2015 году.
https://crimea.ria.ru/20240203/v-simferopole-vysadyat-40-tysyach-tsvetov-1134581432.html
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4.7
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симферополь, городская среда, крым, общество, князь потемкин таврический
К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым

Интересные и необычные факты о Симферополе к 240-летию крымской столицы

07:10 10.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа железнодорожном железнодорожном вокзале в Симферополе
На железнодорожном железнодорожном вокзале в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице.
"Ко Дню города, который отмечается в первое воскресенье июня и в этом году выпадает на 2 июня, будут опубликованы 240 фактов о Симферополе", – написал в своем Telegram-канале глава администрации Михаил Афанасьев.
Официально принятой датой основания Симферополя считается 1784 год. Хотя первые населенные пункты на территории современного города появились намного раньше, рассказал Афанасьев.
По первоначальному проекту центр новой Таврической области – город с именем Симферополь – должен был располагаться в Старом Крыму. А на месте городка Ак-Мечеть, где сейчас и находится Симферополь, планировался город под названием Левкополь. Решающую роль в итоговом расположении сыграло более удачное географическое положение Ак-Мечети.
Имя Симферополь для названия областного города выбрано по совету архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса. У названия города греческое происхождение. Существует несколько вариантов перевода: "город пользы" – такой смысл в имя вкладывал князь Григорий Потемкин: "Сие наименование значит – "град пользы", а также "город-собиратель", "город общего блага" и "город-хранитель".
"Первые строения нового города были заложены летом 1784. Тогда в Симферополь прибыли отставные русские солдаты под командованием капитана Петра Ванникова. Петровская слобода, Петровская балка и Петровские скалы названы в его честь", – продолжил Афанасьев.
Осенью 1784 началось строительство путевого дворца для императрицы Екатерины II, собиравшейся посетить новые земли. Работы завершились в 1787. В мае того же года, во время Таврического вояжа, императрица побывала в Симферополе.
"...и герб его улей с пчелами, имеющий вверху надпись "полезное" – таким мог быть первый герб города. Так его описывал императрице Екатерине II князь Григорий Потемкин в записках с предложением плана административного устройства Таврической области.
Однако первый герб появился у города значительно позже – в 1844 году. Он представлял собой щит, разделенный на две части, в верхней среди голубого поля располагался золотой крест, в нижней – среди золотого поля Чатыр-Даг, высочайшая из крымских гор. В те времена Чатыр-Даг считался высшей точкой полуострова, отметил градоначальник.
Пчела на главном городском символе появилась в 1971 году. Пять пчел и круг в центре с датой основания города на геральдическом щите образовывали цветок – символ столицы цветущего края. Нынешние большой и малый гербы, а также флаг Симферополя были утверждены городским советом в 2006 и подтверждены в 2015 году.
Симферополь благоустройство - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
3 февраля, 09:38Радио "Спутник в Крыму"
В Симферополе высадят 40 тысяч цветов
 
СимферопольГородская средаКрымОбществоКнязь Потемкин Таврический
 
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