https://crimea.ria.ru/20240210/k-240-letiyu-simferopolya-neobychnye-fakty-o-stolitse-respubliki-krym-1134837275.html

К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым

К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым - РИА Новости Крым, 10.02.2024

К 240-летию Симферополя: необычные факты о столице Республики Крым

В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице. РИА Новости Крым, 10.02.2024

2024-02-10T07:10

2024-02-10T07:10

2024-02-10T07:10

симферополь

городская среда

крым

общество

князь потемкин таврический

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости Крым. В этом году Симферополю исполняется 240 лет. В честь юбилея сотрудники администрации города собрали интересные и необычные факты о крымской столице.Официально принятой датой основания Симферополя считается 1784 год. Хотя первые населенные пункты на территории современного города появились намного раньше, рассказал Афанасьев.По первоначальному проекту центр новой Таврической области – город с именем Симферополь – должен был располагаться в Старом Крыму. А на месте городка Ак-Мечеть, где сейчас и находится Симферополь, планировался город под названием Левкополь. Решающую роль в итоговом расположении сыграло более удачное географическое положение Ак-Мечети.Имя Симферополь для названия областного города выбрано по совету архиепископа Славянского и Херсонского Евгения Булгариса. У названия города греческое происхождение. Существует несколько вариантов перевода: "город пользы" – такой смысл в имя вкладывал князь Григорий Потемкин: "Сие наименование значит – "град пользы", а также "город-собиратель", "город общего блага" и "город-хранитель".Осенью 1784 началось строительство путевого дворца для императрицы Екатерины II, собиравшейся посетить новые земли. Работы завершились в 1787. В мае того же года, во время Таврического вояжа, императрица побывала в Симферополе."...и герб его улей с пчелами, имеющий вверху надпись "полезное" – таким мог быть первый герб города. Так его описывал императрице Екатерине II князь Григорий Потемкин в записках с предложением плана административного устройства Таврической области.Однако первый герб появился у города значительно позже – в 1844 году. Он представлял собой щит, разделенный на две части, в верхней среди голубого поля располагался золотой крест, в нижней – среди золотого поля Чатыр-Даг, высочайшая из крымских гор. В те времена Чатыр-Даг считался высшей точкой полуострова, отметил градоначальник.Пчела на главном городском символе появилась в 1971 году. Пять пчел и круг в центре с датой основания города на геральдическом щите образовывали цветок – символ столицы цветущего края. Нынешние большой и малый гербы, а также флаг Симферополя были утверждены городским советом в 2006 и подтверждены в 2015 году.

https://crimea.ria.ru/20240203/v-simferopole-vysadyat-40-tysyach-tsvetov-1134581432.html

симферополь

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, городская среда, крым, общество, князь потемкин таврический