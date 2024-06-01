В Москве прощаются с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк
Церемония прощания с Анастасией Заворотнюк проходит в храме Покровского монастыря в Москве
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрощание с заслуженной артисткой РФ А. Заворотнюк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк проходит в храме Покровского монастыря в Москве, сообщает РИА Новости.
"На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что проститься с известной артисткой России прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с женой Татьяной Навкой. В ходе церемонии представитель Кремля назвал Заворотнюк мужественной женщиной.
"Она была прекрасной женщиной, прекрасной матерью, прекрасной женой. Она была мужественной женщиной, потому что она долго боролась с болезнью", – сказал Песков.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с супругой фигуристкой Татьяной Навкой на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк
Сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы в последний отдать дань уважения любимой актрисе. Сюда пришли и коллеги, среди которых Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов, а также серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик программ Илья Авербух. По его мнению, Анастасия Заворотнюк не успела сыграть свою главную роль, "но у нее есть всенародная любовь".
"Это главное, что может добиться артист – всенародной любви. Все идут сюда по зову своего сердца, думаю, Настя смотрит сверху и абсолютно счастлива", – сказал Авербух журналистам.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФигурист Илья Авербух на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк
Фигурист Илья Авербух на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк
Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.
Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Сообщение о кончине артистки появилось на ее странице в соцсети. Заворотнюк было 53 года. Она долгое время боролась с раком головного мозга, перестав сниматься с 2019 года.
До этого много лет Анастасия неоднократно бывала с гастролями и просто на отдыхе в Крыму и не скрывала этого, в отличие от многих российских звезд, пренебрегавших поездками в подсанкционный регион с 2014 года. В одном из интервью она призналась, что мечтает переехать в Ялту, где у нее есть недвижимость.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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Певица Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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Генеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНа церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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Певица Лолита Милявская и дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
2 из 4
Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Татьяна Тарасова на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
3 из 4
Генеральный директор Московского государственного цирка Эдгард Запашный на церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
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На церемонии прощания с заслуженной артисткой РФ Анастасией Заворотнюк в Покровском монастыре в Москве. А. Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной болезни.
Известность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Она также снималась в фильмах: "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах играла в Театре Олега Табакова, исполнила роли в таких спектаклях, как: "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки России.