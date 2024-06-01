https://crimea.ria.ru/20240601/v-moskve-proschayutsya-s-zasluzhennoy-artistkoy-rossii-anastasiey-zavorotnyuk-1137777804.html

В Москве прощаются с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк

В Москве прощаются с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк - РИА Новости Крым, 01.06.2024

В Москве прощаются с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк

Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк проходит в храме Покровского монастыря в Москве, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 01.06.2024

2024-06-01T14:00

2024-06-01T14:00

2024-06-01T14:00

анастасия заворотнюк

утраты

москва

культура

искусство

кинематограф

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. Церемония прощания с заслуженной артисткой России Анастасией Заворотнюк проходит в храме Покровского монастыря в Москве, сообщает РИА Новости."На церемонию прощания с Заворотнюк пришли сотни людей", – говорится в сообщении.Отмечается, что проститься с известной артисткой России прибыл пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе с женой Татьяной Навкой. В ходе церемонии представитель Кремля назвал Заворотнюк мужественной женщиной.Сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы в последний отдать дань уважения любимой актрисе. Сюда пришли и коллеги, среди которых Лолита, Эдгард Запашный, Геннадий Хазанов, а также серебряный призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик программ Илья Авербух. По его мнению, Анастасия Заворотнюк не успела сыграть свою главную роль, "но у нее есть всенародная любовь".Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище.Российская актриса театра и кино, телеведущая Анастасия Заворотнюк скончалась в ночь на 30 мая. Сообщение о кончине артистки появилось на ее странице в соцсети. Заворотнюк было 53 года. Она долгое время боролась с раком головного мозга, перестав сниматься с 2019 года. До этого много лет Анастасия неоднократно бывала с гастролями и просто на отдыхе в Крыму и не скрывала этого, в отличие от многих российских звезд, пренебрегавших поездками в подсанкционный регион с 2014 года. В одном из интервью она призналась, что мечтает переехать в Ялту, где у нее есть недвижимость. Известность Анастасии Заворотнюк принесла роль няни Вики в телесериале "Моя прекрасная няня". Она также снималась в фильмах: "Машенька", "Код апокалипсиса", "Служебный роман. Наше время". В 1993-2004 годах играла в Театре Олега Табакова, исполнила роли в таких спектаклях, как: "Страсти по Бумбарашу" (Варя), "Обыкновенная история" (Наденька), "Билокси-Блюз" (Дэззи) и других. В 2006 году была удостоена звания заслуженной артистки России.

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2024

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анастасия заворотнюк, утраты, москва, культура, искусство , кинематограф, общество