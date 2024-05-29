https://crimea.ria.ru/20240529/glavnoe-za-den-29-maya-1137703879.html

Главное за день: 29 мая

Главное за день: 29 мая - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Главное за день: 29 мая

Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам. Также президент подписал закон о предоставлении спецмашин ветеранам СВО с инвалидностью. Российские военные... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T23:05

2024-05-29T23:05

2024-05-29T23:05

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крушение вертолета президента ирана эбрахима раиси

еаэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам. Также президент подписал закон о предоставлении спецмашин ветеранам СВО с инвалидностью. Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВС. Приостановка обмена военнопленными произошла по вине Киева. На Украине не хватит людей для второй волны мобилизации. Генштаб ВС исключил версию о крушении вертолета Раиси из-за диверсии. Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой. Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Участники СВО - пример для депутатовПрезидент России Владимир Путин поставил бойцов СВО в пример чиновникам и подчеркнул, что все должны работать так, как они работают на линии фронта. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Президент призвал собравшихся внимательно проанализировать предложения субъектов Российской Федерации и дополнительно, не формально, а по существу, нацелить министерства на активное привлечение регионов, гражданского общества, бизнеса к подготовке новых национальных проектов."Повторю, что мы все вместе должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы работаем", - сказал Путин.Автомобили для ветеранов СВОВетеранов специальной военной операции с инвалидностью или тяжелыми ранениями обеспечат специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин."Наш долг – создать условия для их восстановления и возвращения к нормальной жизни. Личный автомобиль позволит им быть более мобильными, возможно, найти работу, помогать своей семье", – прокомментировал инициативу спикер Госдумы Вячеслав Володин.Успехи ВС РФ в спецоперацииРоссийские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива ВСУ", – сказано в сообщении Минобороны.Также ВСУ за сутки потеряли еще 1305 боевиков, группировка "Север" продолжала продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, более выгодные рубежи заняты и на других направлениях, сообщает в среду Минобороны России.На Украине не хватает солдатНа Украине не хватает людей для второй волны мобилизации. Такое признание для американской газеты Washington Post сделал командир роты ударных беспилотников ВСУ Юрий Федоренко."У Украины не хватит людей для второй волны мобилизации", - написал он.Киев блокирует обмен пленнымиКиев на протяжении нескольких последних месяцев блокирует работу по возвращению военнопленных. Об этом в ходе совместного заседания комитетов Госдумы заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые надуманные требования, обмены приостановлены", – сказала она.Грнызлов сравнил ЕАЭС с ЕСПосол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц."ЕАЭС можно по праву считать образцовой интеграционной структурой: взаимодействие стран "пятерки" с самого начала выстраивалось на принципах взаимной выгоды и учета интересов с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста. В этом заключается отличие ЕАЭС от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц", - считает Грызлов.Вертолет Рааиси разбился без участия диверсантовГенеральный штаб вооруженных сил Ирана опроверг версию крушения вертолета с президентом республики Эбрахимом Раиси из-за диверсии."По данным следственных испытаний, проведенных на частях разбившегося вертолета, характере рассеивания его частей, отделившихся от основного корпуса, версия о возникновении взрыва, вызванного диверсией во время полета, до момента столкновения с горной возвышенностью исключена", - провидит заявление оборонного ведомства республики информагентство IRNA.Для туризма и гостеприимстваНе менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее поручение президента Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля."Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", – говорится в тексте.

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https://crimea.ria.ru/20240529/nastupaet-period-utilizatsii-zelenskogo--konstantinov-1137698419.html

https://crimea.ria.ru/20240529/ssha-naraschivayut-prisutstvie-svoikh-vooruzheniy-v-stranakh-azii-1137685323.html

https://crimea.ria.ru/20240529/zelenskiy-vne-zakona-kakie-riski-dlya-zapada-neset-krizis-vlasti-v-kieve-1137676212.html

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