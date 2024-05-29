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Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T15:22
2024-05-29T15:34
новости
виноделие
пошлина
россия
нацпроект "туризм и гостеприимство"
владимир путин (политик)
таможня
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее поручение президента Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля.Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Летом прошлого года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% Меру продлили на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеИскусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия РоссииАкциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
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новости, виноделие, пошлина, россия, нацпроект "туризм и гостеприимство", владимир путин (политик), таможня, экономика
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России

Путин поручил направить доходы от пошлин на импортное вино на развитие туризма

15:22 29.05.2024 (обновлено: 15:34 29.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВино
Вино - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее поручение президента Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля.
"Обеспечить направление не менее половины доходов, полученных от повышения таможенных пошлин на импортное вино, происходящее из недружественных иностранных государств, на дополнительное финансирование мероприятий, предусмотренных национальным проектом "Туризм и гостеприимство", – сказано в документе.
Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.
Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Летом прошлого года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% Меру продлили на 2024 год.
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