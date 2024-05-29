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Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России

Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России

Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T15:22

2024-05-29T15:22

2024-05-29T15:34

новости

виноделие

пошлина

россия

нацпроект "туризм и гостеприимство"

владимир путин (политик)

таможня

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее поручение президента Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля.Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Летом прошлого года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% Меру продлили на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеИскусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия РоссииАкциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон

россия

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новости, виноделие, пошлина, россия, нацпроект "туризм и гостеприимство", владимир путин (политик), таможня, экономика