https://crimea.ria.ru/20240529/dokhody-ot-poshlin-na-importnoe-vino-napravyat-na-razvitie-turizma-v-rossii-1137690930.html
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T15:22
2024-05-29T15:22
2024-05-29T15:34
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виноделие
пошлина
россия
нацпроект "туризм и гостеприимство"
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таможня
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Не менее половины сборов за ввоз вина из недружественных стран будет направлено на финансирование нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Соответствующее поручение президента Владимир Путина опубликовано на сайте Кремля.Доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 1 ноября 2024 года.Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. Летом прошлого года правительство РФ повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% Меру продлили на 2024 год.Читайте также на РИА Новости Крым:Это прорыв: крымские виноделы оценили новый законопроект об энотуризмеИскусственный интеллект и креативная молодежь – будущее виноделия РоссииАкциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
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новости, виноделие, пошлина, россия, нацпроект "туризм и гостеприимство", владимир путин (политик), таможня, экономика
Доходы от пошлин на импортное вино направят на развитие туризма в России
Путин поручил направить доходы от пошлин на импортное вино на развитие туризма
15:22 29.05.2024 (обновлено: 15:34 29.05.2024)