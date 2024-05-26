https://crimea.ria.ru/20240526/glavnoe-za-den-26-maya-1137610797.html

Главное за день: 26 мая

Главное за день: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Главное за день: 26 мая

Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T21:55

2024-05-26T21:55

2024-05-26T21:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ. Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан. В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост. Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя. В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Средства ПВО России сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Заявление Медедева и самолеты ПольшиПольша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в воскресеье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.Польская авиация в воскресенье подняла в небо самолеты. Как утверждает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х, авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий России.АЭС с малыми ядерными реакторамиРоссия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами. Идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.ЧП с сухогрузом в Ростовской областиВ воскресенье на участке Ростов-на-Дону – Батайск произошло столкновение речного судна с разводным железнодорожным мостом через Дон. Сухогруз везался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне. Ростовский следственный отдел на транспорте начал проверку.Отравление в бассейне СевастополяПрокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". По данным ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Обстоятельства отравления детей в севастопольском бассейне также проверяет Следственный комитет.Малярийные комары в КрымуВ Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии, сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.

https://crimea.ria.ru/20240526/putin-priletel-v-uzbekistan-s-gosudarstvennym-vizitom-1137611267.html

https://crimea.ria.ru/20240526/devyat-chelovek-pogibli-i-desyatki-raneny-v-dtp-na-yugo-vostoke-turtsii-1137612676.html

https://crimea.ria.ru/20240526/v-erevane-potrebovali-vydvinut-arkhiepiskopa-bagrata-v-premery-1137610979.html

https://crimea.ria.ru/20240526/sholts-vystupil-protiv-udarov-ukrainy-zapadnym-oruzhiem-po-territorii-rf-1137610660.html

https://crimea.ria.ru/20240526/gruppirovki-voysk-zapad-osvobodila-berestovoe-v-kharkovskoy-oblasti-1137605598.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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