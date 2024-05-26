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Главное за день: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Главное за день: 26 мая
Главное за день: 26 мая - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Главное за день: 26 мая
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T21:55
2024-05-26T21:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ. Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан. В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост. Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя. В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Средства ПВО России сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.Заявление Медедева и самолеты ПольшиПольша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в воскресеье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.Польская авиация в воскресенье подняла в небо самолеты. Как утверждает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х, авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий России.АЭС с малыми ядерными реакторамиРоссия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами. Идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.ЧП с сухогрузом в Ростовской областиВ воскресенье на участке Ростов-на-Дону – Батайск произошло столкновение речного судна с разводным железнодорожным мостом через Дон. Сухогруз везался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне. Ростовский следственный отдел на транспорте начал проверку.Отравление в бассейне СевастополяПрокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". По данным ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Обстоятельства отравления детей в севастопольском бассейне также проверяет Следственный комитет.Малярийные комары в КрымуВ Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии, сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.
https://crimea.ria.ru/20240526/putin-priletel-v-uzbekistan-s-gosudarstvennym-vizitom-1137611267.html
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https://crimea.ria.ru/20240526/gruppirovki-voysk-zapad-osvobodila-berestovoe-v-kharkovskoy-oblasti-1137605598.html
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новости крыма, новости, общество, политика, крым, севастополь, в мире, армия и флот
Главное за день: 26 мая

Главные события и заявления воскресенья, 26 мая

21:55 26.05.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ. Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан. В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост. Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя. В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Средства ПВО России сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан
18:31
Путин прилетел в Узбекистан с государственным визитом

Заявление Медедева и самолеты Польши

Польша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в воскресеье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
Польская авиация в воскресенье подняла в небо самолеты. Как утверждает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х, авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий России.
ДТП в Турции
20:59
11 человек погибли и десятки ранены в крупном ДТП на юго-востоке Турции

АЭС с малыми ядерными реакторами

Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами. Идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
Архиепископ Баграт Галстанян
18:14
В Ереване потребовали выдвинуть архиепископа Баграта в премьеры

ЧП с сухогрузом в Ростовской области

В воскресенье на участке Ростов-на-Дону – Батайск произошло столкновение речного судна с разводным железнодорожным мостом через Дон. Сухогруз везался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне. Ростовский следственный отдел на транспорте начал проверку.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
17:42
Шольц выступил против ударов Украины западным оружием по территории РФ

Отравление в бассейне Севастополя

Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". По данным ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Обстоятельства отравления детей в севастопольском бассейне также проверяет Следственный комитет.
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ стреляет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
13:26
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области

Малярийные комары в Крыму

В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии, сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.
 
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