Главное за день: 26 мая
Главные события и заявления воскресенья, 26 мая
© РИА Новости КрымГлавное
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области. Польша подняла в небо военные самолеты, а Медведев ответил Варшаве об ударах по РФ. Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан. В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост. Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя. В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Средства ПВО России сбили пять вражеских ракет, 32 реактивных снаряда западного производства и 41 вражеский беспилотник, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
Заявление Медедева и самолеты Польши
Польша должна понимать, что удар американцев по целям в России означает начало мировой войны, заявил в воскресеье зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так Медведев отреагировал на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который заявил в интервью газете Guardian, что Соединенные Штаты пригрозили Москве "уничтожением" российского контингента в зоне специальной военной операции, если Россия применит на Украине ядерное оружие.
Польская авиация в воскресенье подняла в небо самолеты. Как утверждает оперативное командование польских вооруженных сил в соцсети Х, авиацию Польши и стран-союзников поднимали в небо из-за интенсивных действий России.
АЭС с малыми ядерными реакторами
Россия и Узбекистан прорабатывают вопросы сооружения в республике станции с малыми ядерными реакторами. Идет и согласование параметров генконтракта по строительству АЭС российского дизайна, указано в материалах к визиту президента России Владимира Путина. Российский лидер посетит Узбекистан с государственным визитом 26-27 мая.
ЧП с сухогрузом в Ростовской области
В воскресенье на участке Ростов-на-Дону – Батайск произошло столкновение речного судна с разводным железнодорожным мостом через Дон. Сухогруз везался в опору моста и оказался на мелководье. Никто не пострадал, мост не поврежден, устанавливаются повреждения на судне. Ростовский следственный отдел на транспорте начал проверку.
Отравление в бассейне Севастополя
Прокуратура Севастополя проводит проверку по информации о нарушении санитарных норм в плавательном бассейне "Aqua Deluxe". По данным ведомства, после посещения бассейна шестеро детей обратились в больницу с признаками отравления хлорсодержащим веществом. Обстоятельства отравления детей в севастопольском бассейне также проверяет Следственный комитет.
Малярийные комары в Крыму
В Крыму на шестнадцати водоемах общей площадью более гектара обнаружили личинки малярийных комаров, которые могут быть потенциальными переносчиками возбудителя малярии, сообщил главный врач ФБУ "Центр гигиены и эпидемиологии" в РК и Севастополе Роман Проскурнин. Органы Роспотребнадзора уже выписали предписания в адрес субъектов хозяйствования, и борьба с переносчиками опасной инфекции на территориях началась.