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Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков - РИА Новости Крым, 26.05.2024
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Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков
Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков
Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T14:39
2024-05-26T14:39
новости сво
министерство обороны рф
новые регионы россии
харьковская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны России.На северном направлении российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили одну контратаку, уничтожили до 300 украинских боевиков, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", САУ "Акация", американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.На юге заняты более выгодные рубежи, противник потерял до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу М777, Д-20 и две Д-30, пять складов боеприпасов.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражена контратака, уничтожены 355 военнослужащих, два автомобиля, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley. Поражены американская САУ М109 Paladi, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре САУ "Гвоздика".На восточном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицы М777 и Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, поразили две гаубицы М777, по одной - М119 и Д-20, три гаубицы Д-30.На западной линии освобожден населенный пункт Берестовое Харьковской области, уничтожены до 285 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы М198 Д-20, Д-30 и М119.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за суткиАрмия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской областиКолоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков
новые регионы россии
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков

Еще 1590 украинских боевиков уничтожены за сутки – Минобороны РФ

14:39 26.05.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны России.
На северном направлении российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили одну контратаку, уничтожили до 300 украинских боевиков, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", САУ "Акация", американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.
На юге заняты более выгодные рубежи, противник потерял до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу М777, Д-20 и две Д-30, пять складов боеприпасов.
На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражена контратака, уничтожены 355 военнослужащих, два автомобиля, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley. Поражены американская САУ М109 Paladi, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре САУ "Гвоздика".
На восточном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицы М777 и Д-20.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, поразили две гаубицы М777, по одной - М119 и Д-20, три гаубицы Д-30.
На западной линии освобожден населенный пункт Берестовое Харьковской области, уничтожены до 285 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы М198 Д-20, Д-30 и М119.
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Новости СВОМинистерство обороны РФНовые регионы РоссииХарьковская областьВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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