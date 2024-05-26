https://crimea.ria.ru/20240526/armiya-rossii-dvizhetsya-vglub-oborony-vraga--unichtozheny-esche-1590-boevikov-1137606980.html

Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков

Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Армия России движется вглубь обороны врага – уничтожены еще 1590 боевиков

Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Об этом в воскресенье сообщает... РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T14:39

2024-05-26T14:39

2024-05-26T14:39

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Совокупные потери ВСУ за сутки составили 1590 боевиков, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе западные. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Минобороны России.На северном направлении российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили одну контратаку, уничтожили до 300 украинских боевиков, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град", САУ "Акация", американскую гаубицу М777 и гаубицу Д-30.На юге заняты более выгодные рубежи, противник потерял до 480 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу М777, Д-20 и две Д-30, пять складов боеприпасов.На центральном участке фронта улучшено тактическое положение, отражена контратака, уничтожены 355 военнослужащих, два автомобиля, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley. Поражены американская САУ М109 Paladi, гаубицы М777 "Мста-Б", четыре САУ "Гвоздика".На восточном направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили контратаку. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, три автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицы М777 и Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 40 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, поразили две гаубицы М777, по одной - М119 и Д-20, три гаубицы Д-30.На западной линии освобожден населенный пункт Берестовое Харьковской области, уничтожены до 285 боевиков, две боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицы М198 Д-20, Д-30 и М119.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за суткиАрмия России за неделю освободила четыре села в ДНР и Харьковской областиКолоссальные потери ВСУ - в зоне СВО уничтожены 11 тысяч боевиков

новые регионы россии

харьковская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу