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Главные новости Крыма: 24 мая

Главные новости Крыма: 24 мая - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Главные новости Крыма: 24 мая

Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ. В республике из-за ураганного ветра обесточены почти 50 сел и остановлено морское... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T23:07

2024-05-24T23:07

2024-05-24T23:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая – РИА Новости Крым. Следком расследует гибель в Крыму двух мирных граждан при атаке ВСУ. В республике из-за ураганного ветра обесточены почти 50 сел и остановлено морское сообщение. Суд в Симферополе оштрафовал пятерых участников массовой драки. В школах полуострова прозвучали последние звонки. Безопасность детей в оздоровительных лагерях Крыма этим летом обеспечена в полном объеме.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСК расследует гибель крымчан от атаки ВСУСледственный комитет России установит обстоятельства гибели двоих человек в Симферопольском районе Крыма, которые в четверг ночью стали жертвами ракетной атаки ВСУ на Крым. "Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - заявили в Следкоме России.Ураган в КрымуУраганный ветер обрушился в пятницу на Крым и Севастополь. Стихия обесточила полсотни сел в регионе и повалила десятки деревьев и рекламных конструкций.Разбушевавшийся ветер в Симферополе повалил порядка трех десятков деревьев. За день в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило около 30 обращений.Также в Севастополе из-за сильного ветра падают деревья, повреждены два автомобиля.Из-за погодных условий временно не работает Керченская паромная переправа. Также из-за разгула стихии в Севастополе весь день был закрыт рейд.Штраф за драку в СимферополеЦентральный райсуд Симферополя оштрафовал пятерых участников массовой драки, которая произошла 22 мая в крымской столице."Каждый из пятерых правонарушителей, привлеченных судом к административной ответственности за нарушение общественного порядка, обязан выплатить административный штраф в размере 20 тысяч рублей. Суд определил меру наказания каждому, учитывая его установленную вину в административном правонарушении и смягчающие обстоятельства", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Сколько выпускников в Крыму в 2024 годуВ пятницу в школах Крыма для 27 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. В этом году выпускниками стали более 18 тысяч девятиклассников и свыше 8 тысяч одиннадцатиклассников. Торжественные линейки прошли в 539 школах республики.В целях безопасности торжественные мероприятия для выпускников четвертых, девятых и одиннадцатых классов прошли в актовых залах школ. Для остальных учеников мероприятия провели в классных аудиториях.Безопасный отдых детей в КрымуДля безопасности детей в летних лагерях Крыма к этому курортному сезону установлены системы видеонаблюдения, противопожарные системы, так называемые "тревожные кнопки" и убежища на случай воздушных тревог. Все учреждения перед началом сезона проверены членами специальной межведомственной комиссии и имеют действующие "паспорта безопасности".

https://crimea.ria.ru/20240524/v-krymu-iz-za-silnogo-vetra-i-zhary-proizoshlo-46-pozharov-za-den-1137580791.html

https://crimea.ria.ru/20240524/pensionerka-iz-avariynogo-doma-2-goda-ne-mozhet-poluchit-zhile-v-feodosii-1137578390.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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