https://crimea.ria.ru/20240418/glavnoe-za-den-18-aprelya-1136672961.html

Главное за день: 18 апреля

Главное за день: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2024

Главное за день: 18 апреля

ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T22:30

2024-04-18T22:30

2024-04-18T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете помощи Украине. Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки. Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО. Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. Также российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" и несколько складов с вооружением.Удары по ЗАЭСВооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба предприятия. По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. При этом атаки со стороны ВСУ усилились в последние две недели, это создает угрозу ядерной безопасности. В МИД России считают, что западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.Помощь УкраинеНовый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американский законопроект о выделении Киеву 61 миллиард долларов.В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается не только в средствах, но и в людях. При этом подчеркнул, что наполнять ВСУ живой силой Киев должен самостоятельно. Иран пригрозил ИзраилюИран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения, заявил 18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб. По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.Аргентина и НАТОАргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри. Он отметил, что уже встречался по этому вопросу с замгенсекретаря НАТО и передал ему письмо о намерениях. Таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО. Церемония памяти в ГерманииВ Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Берлине получило соответствующее уведомление. Россия расценивает данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны.

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https://crimea.ria.ru/20240418/s-miru-po-nitke-kiev-khochet-sobirat-donaty-na-oruzhie-za-granitsey-1136671647.html

https://crimea.ria.ru/20240418/zhiteley-18-naselennykh-punktov-kurganskoy-oblasti-prizvali-evakuirovatsya-1136672615.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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