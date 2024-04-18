Главное за день: 18 апреля
Главные события и заявления четверга, 18 апреля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете помощи Украине. Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки. Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО. Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
ВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. Также российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" и несколько складов с вооружением.
Удары по ЗАЭС
Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба предприятия. По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. При этом атаки со стороны ВСУ усилились в последние две недели, это создает угрозу ядерной безопасности. В МИД России считают, что западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.
Помощь Украине
Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американский законопроект о выделении Киеву 61 миллиард долларов.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается не только в средствах, но и в людях. При этом подчеркнул, что наполнять ВСУ живой силой Киев должен самостоятельно.
Иран пригрозил Израилю
Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения, заявил 18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб. По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.
Аргентина и НАТО
Аргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри. Он отметил, что уже встречался по этому вопросу с замгенсекретаря НАТО и передал ему письмо о намерениях. Таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Церемония памяти в Германии
В Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Берлине получило соответствующее уведомление. Россия расценивает данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны.