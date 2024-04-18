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Главное за день: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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Главное за день: 18 апреля
Главное за день: 18 апреля - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Главное за день: 18 апреля
ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T22:30
2024-04-18T22:30
главное за день
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
заэс (запорожская атомная электростанция)
министерство иностранных дел рф (мид рф)
йенс столтенберг
нато
украина
иран
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете помощи Украине. Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки. Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО. Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. Также российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" и несколько складов с вооружением.Удары по ЗАЭСВооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба предприятия. По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. При этом атаки со стороны ВСУ усилились в последние две недели, это создает угрозу ядерной безопасности. В МИД России считают, что западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.Помощь УкраинеНовый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американский законопроект о выделении Киеву 61 миллиард долларов.В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается не только в средствах, но и в людях. При этом подчеркнул, что наполнять ВСУ живой силой Киев должен самостоятельно. Иран пригрозил ИзраилюИран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения, заявил 18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб. По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.Аргентина и НАТОАргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри. Он отметил, что уже встречался по этому вопросу с замгенсекретаря НАТО и передал ему письмо о намерениях. Таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО. Церемония памяти в ГерманииВ Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Берлине получило соответствующее уведомление. Россия расценивает данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны.
https://crimea.ria.ru/20240418/usloviy-dlya-priglasheniya-ukrainy-v-nato-net--zamgenseka-alyansa-1136672321.html
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https://crimea.ria.ru/20240418/s-miru-po-nitke-kiev-khochet-sobirat-donaty-na-oruzhie-za-granitsey-1136671647.html
https://crimea.ria.ru/20240418/zhiteley-18-naselennykh-punktov-kurganskoy-oblasti-prizvali-evakuirovatsya-1136672615.html
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заэс (запорожская атомная электростанция)
украина
иран
израиль
аргентина
германия
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главное за день, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, заэс (запорожская атомная электростанция), министерство иностранных дел рф (мид рф), йенс столтенберг, нато, украина, иран, израиль, аргентина, германия, марина захарова, ядерная энергетика, дмитрий песков
Главное за день: 18 апреля

Главные события и заявления четверга, 18 апреля

22:30 18.04.2024
 
© РИА Новости КрымГлавное
Главное - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают громить врага в зоне спецоперации. Корпус Запорожской АЭС с тренажером реакторного зала атакован ВСУ. Песков сделал заявление о новом пакете помощи Украине. Иран пригрозил Израилю ударом по ядерным объектам в случае атаки. Аргентина хочет глобального партнерства с НАТО. Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

ВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли порядка 940 боевиков за сутки. Вооруженные Силы Российской Федерации улучшили положение по нескольким направлениям в зоне специальной военной операции, сообщает в четверг Минобороны РФ. Также российские военные уничтожили пункт управления оперативного командования ВСУ "Север" и несколько складов с вооружением.
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 21:42
Условий для приглашения Украины в НАТО нет – замгенсека альянса

Удары по ЗАЭС

Вооруженные силы Украины снова атаковали тренажерный центр Запорожской АЭС, сообщила в четверг пресс-служба предприятия. По информации ЗАЭС, в результате атаки никто не пострадал. Разрушений нет. При этом атаки со стороны ВСУ усилились в последние две недели, это создает угрозу ядерной безопасности. В МИД России считают, что западные страны, заявляя в ходе заседания СБ ООН, посвященного атакам на Запорожскую АЭС, о необходимости передать контроль над станцией Киеву, фактически подтвердили, что занимаются ядерным шантажом.
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 14:31
Удар ВСУ по больнице в ДНР: ранен ребенок и взрослые мирные жители

Помощь Украине

Новый пакет помощи Украине не способен повлиять на ситуацию в зоне СВО, которую специалисты называют неблагоприятной для Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя американский законопроект о выделении Киеву 61 миллиард долларов.
В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается не только в средствах, но и в людях. При этом подчеркнул, что наполнять ВСУ живой силой Киев должен самостоятельно.
Конверт с долларовыми купюрами. - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 21:31
С миру по нитке: Киев хочет собирать донаты на оружие за границей

Иран пригрозил Израилю

Иран готов отражать любые атаки Израиля на свои ядерные объекты и мгновенно нанесет зеркальный удар в случае нападения, заявил 18 апреля командующий подразделениями Корпуса стражей исламской революции по обеспечению безопасности иранских ядерных объектов Ахмад Хакталаб. По его словам, КСИР выявил расположение всех ядерных объектов в Израиле и готов мгновенно зеркально ударить по ним.
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 21:52
Жителей 18 населенных пунктов Курганской области призвали эвакуироваться

Аргентина и НАТО

Аргентина хочет присоединиться к НАТО в качестве "глобального партнера альянса", заявил в четверг министр обороны страны Луис Петри. Он отметил, что уже встречался по этому вопросу с замгенсекретаря НАТО и передал ему письмо о намерениях. Таким образом власти страны рассчитывают модернизировать аргентинскую армию по стандартам НАТО.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 16:52Эксклюзивы РИА Новости Крым
Решение сохранить российские активы замороженными: отдадут ли их Украине

Церемония памяти в Германии

В Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Посольство России в Берлине получило соответствующее уведомление. Россия расценивает данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны.
Изъятие сотрудниками ФСБ более 300 тысяч sim-карт, которые могли использоваться диверсантами
Вчера, 11:32
Спецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов
 
Главное за деньНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Йенс СтолтенбергНАТОУкраинаИранИзраильАргентинаГерманияМарина ЗахароваЯдерная энергетикаДмитрий Песков
 
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