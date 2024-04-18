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Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ
Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ - РИА Новости Крым, 18.04.2024
Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ
В Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T14:15
2024-04-18T14:15
2024-04-18T14:15
мария захарова
германия
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великая отечественная война
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей", - цитирует Захарову РИА Новости.Она напомнила, что официальные лица нашей страны последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой. Они отстаивали каждый памятник на территории Европы.Также дипломат напомнила, что власти Германии до сих пор не дали ответа на ноту, направленную в МИД страны российским посольством в марте этого года с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны."Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", - добавила Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца ФедороваФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в КрымуВеликая Отечественная война: уроки прошлого для настоящего и будущего
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мария захарова, германия, политика, россия, память, великая отечественная война, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Россию не хотят видеть на церемонии памяти узников нацизма в ФРГ
В ФРГ заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Германии заявили о нежелательном участии России в церемонии памяти узников концлагерей. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных представителей РФ в памятных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников концлагерей", - цитирует Захарову РИА Новости.
Она напомнила, что официальные лица нашей страны последние десятилетия сделали смыслом своей жизни сохранение памяти о Великой Отечественной войне и Второй мировой. Они отстаивали каждый памятник на территории Европы.
"Мы расцениваем и рассматриваем данный провокационный выпад как очередной шаг германской стороны, направленный на дальнейшую политизацию в антироссийском ключе исторической памяти о ходе и итогах Второй мировой войны. Мы считаем, что это и есть уничтожение исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина, который явно стоит за подобным отношением и который это отношение еще и стимулирует", - подчеркнула Захарова.
Также дипломат напомнила, что власти Германии до сих пор не дали ответа на ноту, направленную в МИД страны российским посольством в марте этого года с требованием официально признать актами геноцида преступления, совершенные Третьим рейхом на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.
"Хочу заверить германскую сторону, что им не удастся отмолчаться и уйти от ответа", - добавила Захарова.
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