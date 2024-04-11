https://crimea.ria.ru/20240411/podnyal-vosstanie-uznikov-bukhenvalda-istoriya-sevastopoltsa-fedorova-1136468106.html

Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова

Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова

В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал историю защитника города Дмитрия Федорова,... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T11:22

2024-04-11T11:22

2024-04-11T11:22

севастополь

михаил развожаев

история

великая отечественная война

крым в великой отечественной войне

вторая мировая война

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал историю защитника города Дмитрия Федорова, который поднял восстание в концлагере Бухенвальд.Командир прожекторной роты 61-го зенитного артиллерийского полка ПВО Черноморского флота, старший лейтенант Федоров попал в плен к фашистам на мысе Херсонес. Он был тяжело ранен в боях, когда заканчивалась оборона Севастополя.Губернатор также сообщил, что сейчас в городе-герое проживает порядка 150 человек, которые попали в фашистские концлагеря еще детьми.Ежегодно 11 апреля в мире отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в КрымуТайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимкахВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, вторая мировая война, общество