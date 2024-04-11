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Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова
Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал историю защитника города Дмитрия Федорова,... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T11:22
2024-04-11T11:22
севастополь
михаил развожаев
история
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
вторая мировая война
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал историю защитника города Дмитрия Федорова, который поднял восстание в концлагере Бухенвальд.Командир прожекторной роты 61-го зенитного артиллерийского полка ПВО Черноморского флота, старший лейтенант Федоров попал в плен к фашистам на мысе Херсонес. Он был тяжело ранен в боях, когда заканчивалась оборона Севастополя.Губернатор также сообщил, что сейчас в городе-герое проживает порядка 150 человек, которые попали в фашистские концлагеря еще детьми.Ежегодно 11 апреля в мире отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в КрымуТайны фотографий военной Керчи: события и судьбы людей на снимкахВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, вторая мировая война, общество
Поднял восстание узников Бухенвальда: история севастопольца Федорова

Развожаев рассказал историю поднявшего восстание узников Бухенвальда севастопольца

11:22 11.04.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевУзники концлагеря Бухенвальд
Узники концлагеря Бухенвальд
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал историю защитника города Дмитрия Федорова, который поднял восстание в концлагере Бухенвальд.
Командир прожекторной роты 61-го зенитного артиллерийского полка ПВО Черноморского флота, старший лейтенант Федоров попал в плен к фашистам на мысе Херсонес. Он был тяжело ранен в боях, когда заканчивалась оборона Севастополя.
© Telegram Михаил РазвожаевПоднявший восстание узников Бухенвальда севастополец Дмитрий Федоров
Поднявший восстание узников Бухенвальда севастополец Дмитрий Федоров
© Telegram Михаил Развожаев
Поднявший восстание узников Бухенвальда севастополец Дмитрий Федоров
"Дмитрий Яковлевич вспоминал, что люди решились на восстание, узнав, что фашисты решили уничтожить лагерь. Оборона началась днем 11 апреля и продолжалась до 14 апреля. За эти дни было взято в плен 800 фашистов. В итоге лагерь пал, а военнопленные были освобождены", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Губернатор также сообщил, что сейчас в городе-герое проживает порядка 150 человек, которые попали в фашистские концлагеря еще детьми.
© Telegram Михаил РазвожаевУзники концлагеря Бухенвальд
Узники концлагеря Бухенвальд
© Telegram Михаил Развожаев
Узники концлагеря Бухенвальд
Ежегодно 11 апреля в мире отмечается Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. В этот день в 1945 году американские войска вошли на территорию Бухенвальда (самого крупного концентрационного лагеря). В честь этого ООН учредила памятную дату.
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СевастопольМихаил РазвожаевИсторияВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеВторая мировая войнаОбщество
 
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