Рейтинг@Mail.ru
ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-obnaroduet-dokumenty-o-zverstvakh-natsistskikh-karateley-v-krymu--1136465492.html
ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму
ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2024
ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму
Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T10:02
2024-04-11T10:41
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крым
крым в истории: секреты, факты, фото
великая отечественная война
нацизм
история
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136465222_98:46:588:321_1920x0_80_0_0_5f0cc269305e759005c3c1cddc58551b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о зверствах нацистских оккупантов, сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как следует из представленных материалов, карательные нацистские отряды проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией. Согласно документам, за каждую неделю следователи оккупационных сил собирали до 100 протоколов допросов арестованных крымчан, которых потом расстреливали. Для казней был специально выделен день в недели – суббота.Так, комендант Симферополя Георг Гриммель сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. Так, например, беременную женщину расстреляли за то, что она хранила у себя старые охотничьи принадлежности.В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов с целью убийства и изъятия органов советских военнопленных.Также в документах представлены показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов:Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в интервью "Парламентской газете" ранее сообщил, что на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" в Симферополе построят новый музейно-выставочный комплекс. Стоимость проекта – около 2,3 миллиарда рублей. Предварительно планируется включить проект в программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымКак Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историкРазгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма
https://crimea.ria.ru/20190506/1116566032.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136465222_93:0:589:372_1920x0_80_0_0_fa1b876c76b67840c0ec880d337f2292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, нацизм, история, новости крыма
ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму

ФСБ опубликует рассекреченные документы о зверствах нацистов и их пособников в Крыму

10:02 11.04.2024 (обновлено: 10:41 11.04.2024)
 
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессиях нацистских оккупантов в Крыму
Рассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессиях нацистских оккупантов в Крыму
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о зверствах нацистских оккупантов, сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений. В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе", – говорится в сообщении.
Как следует из представленных материалов, карательные нацистские отряды проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией. Согласно документам, за каждую неделю следователи оккупационных сил собирали до 100 протоколов допросов арестованных крымчан, которых потом расстреливали. Для казней был специально выделен день в недели – суббота.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
Рассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Так, комендант Симферополя Георг Гриммель сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. Так, например, беременную женщину расстреляли за то, что она хранила у себя старые охотничьи принадлежности.
В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов с целью убийства и изъятия органов советских военнопленных.
Также в документах представлены показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов:
"В начале марта 1942 года на территорию психиатрической больницы утром прибыл отряд германских военнослужащих… в течение дня на специальной автомашине-душегубке вывезли из больницы всех находящихся в ней больных в количестве примерно до 500 человек, которые были уничтожены… Среди больных было 50 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые также были умерщвлены в душегубке".
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
Рассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в интервью "Парламентской газете" ранее сообщил, что на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" в Симферополе построят новый музейно-выставочный комплекс. Стоимость проекта – около 2,3 миллиарда рублей. Предварительно планируется включить проект в программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в Крым
Как Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историк
Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма
Бойцы чекистско-оперативной группы в Крыму в годы Великой Отечественной войны.
6 мая 2019, 09:00
Как освобождали Крым в 1944-м: рассекреченные документы "СМЕРШ"
 
ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)КрымКрым в истории: секреты, факты, фотоВеликая Отечественная войнаНацизмИсторияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния