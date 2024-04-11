https://crimea.ria.ru/20240411/fsb-obnaroduet-dokumenty-o-zverstvakh-natsistskikh-karateley-v-krymu--1136465492.html

ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму

ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму - РИА Новости Крым, 11.04.2024

ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T10:02

2024-04-11T10:02

2024-04-11T10:41

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о зверствах нацистских оккупантов, сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Как следует из представленных материалов, карательные нацистские отряды проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией. Согласно документам, за каждую неделю следователи оккупационных сил собирали до 100 протоколов допросов арестованных крымчан, которых потом расстреливали. Для казней был специально выделен день в недели – суббота.Так, комендант Симферополя Георг Гриммель сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. Так, например, беременную женщину расстреляли за то, что она хранила у себя старые охотничьи принадлежности.В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов с целью убийства и изъятия органов советских военнопленных.Также в документах представлены показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов:Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в интервью "Парламентской газете" ранее сообщил, что на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" в Симферополе построят новый музейно-выставочный комплекс. Стоимость проекта – около 2,3 миллиарда рублей. Предварительно планируется включить проект в программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".Читайте также на РИА Новости Крым:"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымКак Запад помогал беглым бандеровцам после войны – историкРазгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крым, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, нацизм, история, новости крыма