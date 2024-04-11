ФСБ обнародует документы о зверствах нацистских карателей в Крыму
ФСБ опубликует рассекреченные документы о зверствах нацистов и их пособников в Крыму
10:02 11.04.2024 (обновлено: 10:41 11.04.2024)
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессиях нацистских оккупантов в Крыму
© Пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и городу Севастополю к 80-летию освобождения Симферополя обнародует рассекреченные архивные документы органов госбезопасности о зверствах нацистских оккупантов, сотрудников немецко-румынских спецслужб, карательных органов и военных частей на полуострове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Рассекреченные архивные материалы дополняют и детализируют известные историкам документы республиканских и городских чрезвычайных государственных комиссий, отражают показания очевидцев злодеяний нацистского оккупационного режима и указывают на виновников этих преступлений. В представленных документах детально освещены состав и деятельность подразделений СД (службы безопасности) и ГФП (полевой жандармерии), действовавших в Симферополе", – говорится в сообщении.
Как следует из представленных материалов, карательные нацистские отряды проводили операции по поиску и уничтожению партизан, подпольщиков, патриотов и всех людей, не смирившихся с вражеской оккупацией. Согласно документам, за каждую неделю следователи оккупационных сил собирали до 100 протоколов допросов арестованных крымчан, которых потом расстреливали. Для казней был специально выделен день в недели – суббота.
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Так, комендант Симферополя Георг Гриммель сообщил контрразведчикам об убийствах, умерщвлении в концлагерях, тюрьмах и душегубках беременных женщин, стариков, детей и душевнобольных. Так, например, беременную женщину расстреляли за то, что она хранила у себя старые охотничьи принадлежности.
В архивных материалах суда над карателем Мюллером Эбергардом раскрыты ужасные подробности медицинских экспериментов с целью убийства и изъятия органов советских военнопленных.
Также в документах представлены показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистских оккупантов:
"В начале марта 1942 года на территорию психиатрической больницы утром прибыл отряд германских военнослужащих… в течение дня на специальной автомашине-душегубке вывезли из больницы всех находящихся в ней больных в количестве примерно до 500 человек, которые были уничтожены… Среди больных было 50 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые также были умерщвлены в душегубке".
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюРассекреченные архивные документы органов государственной безопасности о репрессивной политике нацистских оккупантов в Крыму
© Архив УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Председатель парламента Крыма Владимир Константинов в интервью "Парламентской газете" ранее сообщил, что на территории мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" в Симферополе построят новый музейно-выставочный комплекс. Стоимость проекта – около 2,3 миллиарда рублей. Предварительно планируется включить проект в программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя".
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