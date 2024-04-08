https://crimea.ria.ru/20240408/razgrom-za-35-dney-kakoy-mif-o-vov-razvenchalo-osvobozhdenie-kryma-1136375149.html
Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма
Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма
Организация и проведение Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T16:55
2024-04-08T16:55
2024-04-08T17:00
80 лет освобождения крыма
история
великая отечественная война
память
крым
общество
крым в истории: секреты, факты, фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Организация и проведение Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков, разбивает популярный миф о том, что Красная армия победила благодаря тому, что "завалила противника трупами". Такое мнение высказал профессор Крымского федерального университета, доктор исторических наук Андрей Ишин в пресс-центре РАИ Новости Крым в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова."Крымская наступательная операция дает очень много материала для противодействия многочисленным фальсификациям истории. В частности, одним из векторов таких фальсификаций является то, что якобы немцы "воевали лучше Советского Союза на всех этапах войны, а мы их завалили трупами". Я обращаюсь к воспоминаниям начальника Генштаба и председателя Ставки Верховного Главнокомандования Александра Василевского, который отмечает, что оборонительные сооружения гитлеровцев под Севастополем были еще лучше, чем наши укрепления в 1941 и начале 1942 года. При этом 250 дней только на суше сражался Севастополь, а гитлеровцы смогли продержаться две недели", – сказал историк.Развенчивают этот миф и потери, которые понесли воюющие стороны в ходе освобождения Крыма. Так, Красная армия потеряла 18 тысяч человек погибшими и 67 тысяч ранеными, тогда как 17-я армия вермахта, оборонявшая полуостров, потеряла более 100 тысяч человек, из них 60 тысяч погибшими.Несостоявшийся Готенланд и стратегическое поражение ГитлераКак отметил ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николай Васильев, для удержания Крыма противник располагал 195-тысячной группировкой своих войск, а также крупным арсеналом сил и средств. Гитлер надеялся оборонять Крым долго, но если немецкие агрессоры потратили на захват Крыма и Севастополя 250 дней, то войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили полуостров за 35 суток.Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года. Речь идет о захвате небольших плацдармов на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления, чтобы их прикрыть, привлекая к обороне румынские войска. Кроме того, инженерные войска Красной армии в сложных погодных условиях буквально сотворили чудо, построив мосты, дамбы и паромы, по которым тщательно, соблюдая маскировку, удалось переправить на плацдарм на южном берегу Сиваша мощную группировку войск, добавил специалист.Предполагалось наносить удары с трех направлений, главный удар наносился с Сивашского плацдарма, откуда противник меньше всего этого ожидал. Элемент внезапности сработал. Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой выводил советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассекал группировку и создавал условия для ее уничтожения.Свой вклад в успех внесли местные партизанские соединения, которые успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.По словам Васильева, освобождение Крыма не только прекратило геноцид местного населения, но и сняло угрозу нанесения ударов во фланг и тыл наступающим советским войскам на Правобережной Украине. Кроме того, у советских войск появилась возможность наносить удары по румынским нефтяным промыслам и создать благоприятные условия для развития наступления на Балканах.Для нацистского Третьего рейха Крым имел не только военно-стратегическое и геополитическое, но и пропагандистское значение, поскольку полуостров рассматривали как одно из мест концентрации "чистой немецкой крови". Еще в августе 1941 года Гитлер издал распоряжение о том, что главной задачей в кампании 1941 года является взятие Крыма – даже важнее, чем Москвы, отмечает Андрей Ишин. Впоследствии нацистский вождь объявил Севастополь "городом-крепостью" и "вторым Сталинградом" и приказал защищать его до последнего солдата. По мнению историка, поражение вермахта в Крыму стало стратегическим."Совершенно очевидно, что освобождение Крыма лишило гитлеровщину инструментов влияния в Черном море и вообще в большом Средиземноморье. Полуостров перестал быть для немцев "непотопляемым авианосцем". Кроме того, поражение нацистов в Крыму окончательно поставило точку в удержании Турции от поддержки Германии. Это был крах мифологии и идеологии, колоссальное моральное поражение гитлеровцев", – заключил специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыКрымская стратегическая наступательная операция – СправкаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
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история, великая отечественная война, память, крым, общество, крым в истории: секреты, факты, фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым.
Организация и проведение Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков, разбивает популярный миф о том, что Красная армия победила благодаря тому, что "завалила противника трупами". Такое мнение высказал профессор Крымского федерального университета, доктор исторических наук Андрей Ишин в пресс-центре РАИ Новости Крым
в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова.
"Крымская наступательная операция дает очень много материала для противодействия многочисленным фальсификациям истории. В частности, одним из векторов таких фальсификаций является то, что якобы немцы "воевали лучше Советского Союза на всех этапах войны, а мы их завалили трупами". Я обращаюсь к воспоминаниям начальника Генштаба и председателя Ставки Верховного Главнокомандования Александра Василевского, который отмечает, что оборонительные сооружения гитлеровцев под Севастополем были еще лучше, чем наши укрепления в 1941 и начале 1942 года. При этом 250 дней только на суше сражался Севастополь, а гитлеровцы смогли продержаться две недели", – сказал историк.
Развенчивают этот миф и потери, которые понесли воюющие стороны в ходе освобождения Крыма. Так, Красная армия потеряла 18 тысяч человек погибшими и 67 тысяч ранеными, тогда как 17-я армия вермахта, оборонявшая полуостров, потеряла более 100 тысяч человек, из них 60 тысяч погибшими.
"В ходе Крымской наступательной операции мы увидели значительно возросший уровень взаимодействия родов войск. Были задействованы гениальные тактические и стратегические решения, которые позволили добиться успеха в кратчайшие сроки. Да, соотношение сил и превосходство было в пользу Красной армии: в 2,4 раза по личному составу, в 2,6 раза по танкам, по самолетам – в 8 раз, по артиллерии – в 1,6 раза. Но при этом технически мы к тому времени были подготовлены гораздо лучше", – отметил Ишин.
Несостоявшийся Готенланд и стратегическое поражение Гитлера
Как отметил ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николай Васильев, для удержания Крыма противник располагал 195-тысячной группировкой своих войск, а также крупным арсеналом сил и средств. Гитлер надеялся оборонять Крым долго, но если немецкие агрессоры потратили на захват Крыма и Севастополя 250 дней, то войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили полуостров за 35 суток.
Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года. Речь идет о захвате небольших плацдармов на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления, чтобы их прикрыть, привлекая к обороне румынские войска. Кроме того, инженерные войска Красной армии в сложных погодных условиях буквально сотворили чудо, построив мосты, дамбы и паромы, по которым тщательно, соблюдая маскировку, удалось переправить на плацдарм на южном берегу Сиваша мощную группировку войск, добавил специалист.
Предполагалось наносить удары с трех направлений, главный удар наносился с Сивашского плацдарма, откуда противник меньше всего этого ожидал. Элемент внезапности сработал. Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой выводил советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассекал группировку и создавал условия для ее уничтожения.
Свой вклад в успех внесли местные партизанские соединения, которые успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.
По словам Васильева, освобождение Крыма не только прекратило геноцид местного населения, но и сняло угрозу нанесения ударов во фланг и тыл наступающим советским войскам на Правобережной Украине. Кроме того, у советских войск появилась возможность наносить удары по румынским нефтяным промыслам и создать благоприятные условия для развития наступления на Балканах.
"Подвиг советских воинов и партизан выглядит особенно величественно на фоне тех планов, которые вынашивало и пыталось реализовать в Крыму германское командование. Как известно, оно планировало превратить Крым в колонию Готенланд и переселить туда немцев, а большую часть населения полуострова уничтожить", – добавил историк.
Для нацистского Третьего рейха Крым имел не только военно-стратегическое и геополитическое, но и пропагандистское значение, поскольку полуостров рассматривали как одно из мест концентрации "чистой немецкой крови". Еще в августе 1941 года Гитлер издал распоряжение о том, что главной задачей в кампании 1941 года является взятие Крыма – даже важнее, чем Москвы, отмечает Андрей Ишин. Впоследствии нацистский вождь объявил Севастополь "городом-крепостью" и "вторым Сталинградом" и приказал защищать его до последнего солдата. По мнению историка, поражение вермахта в Крыму стало стратегическим.
"Совершенно очевидно, что освобождение Крыма лишило гитлеровщину инструментов влияния в Черном море и вообще в большом Средиземноморье. Полуостров перестал быть для немцев "непотопляемым авианосцем". Кроме того, поражение нацистов в Крыму окончательно поставило точку в удержании Турции от поддержки Германии. Это был крах мифологии и идеологии, колоссальное моральное поражение гитлеровцев", – заключил специалист.
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