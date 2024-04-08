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Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма

Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Разгром за 35 дней: какой миф о ВОВ развенчало освобождение Крыма

Организация и проведение Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T16:55

2024-04-08T16:55

2024-04-08T17:00

80 лет освобождения крыма

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крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Организация и проведение Крымской наступательной операции в апреле-мае 1944 года, в ходе которой полуостров был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков, разбивает популярный миф о том, что Красная армия победила благодаря тому, что "завалила противника трупами". Такое мнение высказал профессор Крымского федерального университета, доктор исторических наук Андрей Ишин в пресс-центре РАИ Новости Крым в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова."Крымская наступательная операция дает очень много материала для противодействия многочисленным фальсификациям истории. В частности, одним из векторов таких фальсификаций является то, что якобы немцы "воевали лучше Советского Союза на всех этапах войны, а мы их завалили трупами". Я обращаюсь к воспоминаниям начальника Генштаба и председателя Ставки Верховного Главнокомандования Александра Василевского, который отмечает, что оборонительные сооружения гитлеровцев под Севастополем были еще лучше, чем наши укрепления в 1941 и начале 1942 года. При этом 250 дней только на суше сражался Севастополь, а гитлеровцы смогли продержаться две недели", – сказал историк.Развенчивают этот миф и потери, которые понесли воюющие стороны в ходе освобождения Крыма. Так, Красная армия потеряла 18 тысяч человек погибшими и 67 тысяч ранеными, тогда как 17-я армия вермахта, оборонявшая полуостров, потеряла более 100 тысяч человек, из них 60 тысяч погибшими.Несостоявшийся Готенланд и стратегическое поражение ГитлераКак отметил ведущий научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Николай Васильев, для удержания Крыма противник располагал 195-тысячной группировкой своих войск, а также крупным арсеналом сил и средств. Гитлер надеялся оборонять Крым долго, но если немецкие агрессоры потратили на захват Крыма и Севастополя 250 дней, то войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии во взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией освободили полуостров за 35 суток.Предпосылки для проведения успешной операции в Крыму были созданы в конце 1943 года. Речь идет о захвате небольших плацдармов на Перекопе, южнее Сиваша и на Керченском полуострове. В результате 17-я немецкая армия была заблокирована с суши. Противник был вынужден распылять силы и средства на все эти направления, чтобы их прикрыть, привлекая к обороне румынские войска. Кроме того, инженерные войска Красной армии в сложных погодных условиях буквально сотворили чудо, построив мосты, дамбы и паромы, по которым тщательно, соблюдая маскировку, удалось переправить на плацдарм на южном берегу Сиваша мощную группировку войск, добавил специалист.Предполагалось наносить удары с трех направлений, главный удар наносился с Сивашского плацдарма, откуда противник меньше всего этого ожидал. Элемент внезапности сработал. Удар 19-го танкового корпуса на Джанкой выводил советские войска в тыл как Перекопской, так и Керченской группировок немецких войск, рассекал группировку и создавал условия для ее уничтожения.Свой вклад в успех внесли местные партизанские соединения, которые успешно громили тыл противника и срывали организованный отход его частей.По словам Васильева, освобождение Крыма не только прекратило геноцид местного населения, но и сняло угрозу нанесения ударов во фланг и тыл наступающим советским войскам на Правобережной Украине. Кроме того, у советских войск появилась возможность наносить удары по румынским нефтяным промыслам и создать благоприятные условия для развития наступления на Балканах.Для нацистского Третьего рейха Крым имел не только военно-стратегическое и геополитическое, но и пропагандистское значение, поскольку полуостров рассматривали как одно из мест концентрации "чистой немецкой крови". Еще в августе 1941 года Гитлер издал распоряжение о том, что главной задачей в кампании 1941 года является взятие Крыма – даже важнее, чем Москвы, отмечает Андрей Ишин. Впоследствии нацистский вождь объявил Севастополь "городом-крепостью" и "вторым Сталинградом" и приказал защищать его до последнего солдата. По мнению историка, поражение вермахта в Крыму стало стратегическим."Совершенно очевидно, что освобождение Крыма лишило гитлеровщину инструментов влияния в Черном море и вообще в большом Средиземноморье. Полуостров перестал быть для немцев "непотопляемым авианосцем". Кроме того, поражение нацистов в Крыму окончательно поставило точку в удержании Турции от поддержки Германии. Это был крах мифологии и идеологии, колоссальное моральное поражение гитлеровцев", – заключил специалист.Читайте также на РИА Новости Крым:Хроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыКрымская стратегическая наступательная операция – СправкаВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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