https://crimea.ria.ru/20240331/glavnoe-za-den-31-marta-1136173485.html

Главное за день: 31 марта

Главное за день: 31 марта - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Главное за день: 31 марта

ВКС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. За сутки российские военные уничтожили больше 760 боевиков... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T22:16

2024-03-31T22:16

2024-03-31T22:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. ВКС России нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. За сутки российские военные уничтожили больше 760 боевиков ВСУ и отразили 15 контратак. Силы российской ПВО отразили атаку трех украинских дронов на Ярославскую область, 10 снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью. Боевиков в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в “Крокусе” – трое задержаны. Спецслужбам известны организаторы терактов в России. На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар. Зеленский незаконно занимает пост президента Украины – мнение из Крыма. Увольнения помощников Зеленского связаны с их нежеланием разделять судьбу режима.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи России в зоне СВОВКС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по энергетике и газодобывающей отрасли Украины. В результате удара нарушена работа предприятий оборонной промышленности по изготовлению и ремонту вооружения, военной техники и боеприпасов. Все цели удара достигнуты, назначенные объекты поражены. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны России.Армия России отразила за минувшие сутки 15 вражеских контратак, уничтожила четыре склада с боеприпасами, вражескую технику и вооружение, в том числе иностранного производства. Убитыми и ранеными из строя выведены свыше 760 украинских военнослужащих.Также на аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25. Атаки ВСУ на регионы РоссииТри украинских беспилотника сбиты утром в воскресенье над Ярославской областью."Около 06:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ярославской области", – говорится в сообщении Минобороны РФ.Кроме того, российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire."Около 07:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", – отметили в военном ведомстве.В Дагестане задержаны боевикиЛюдей с оружием в Дагестане выявили в рамках усиления безопасности после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в воскресенье сообщил глава региона Сергей Меликов.Так, сегодня утром на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Трое подозреваемых удалось задержать."В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органами безопасности задержаны трое бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности", – сказано в сообщении.Позже режим КТО был отменен. Силовики завершили операцию в доме в Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы боевики.Пособников врага накажутКак заявил в воскресенье директор ФСБ РФ Александр Бортников, российские спецслужбы сделают все возможное, чтобы разыскать и наказать предателей, которые работают на украинские террористические подразделения."Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать", – отметил он.Пожар на турбазе в Краснодарском краеПожар вспыхнул на турбазе в Апшеронском районе Краснодарского края."По информации администрации Апшеронского района, 31 марта в 13:05 поступила информация о возгорании на турбазе "Водолей", расположенной вдоль трассы из хутора Красного Дагестана к станице Нижегородской", – говорится в сообщении оперштаба Кубани.Зеленского назвали незаконным президентомВладимир Зеленский незаконно занимает кресло президента Украины. Такое мнение высказал РИА Новости председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Новые выборы в этой стране, по его мнению, возможны только после полного переформатирования конституции и системы власти.Выборы президента на Украине должны были состояться сегодня, 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекают 21 мая."После госпереворота в Киеве в 2014 году у них все нелегитимно, все институты и результаты всех выборов. Во-первых, все выборы после госпереворота проводились неконституционным способом, в том числе потому что не были урегулированы территориальные вопросы", – сказал Константинов.Соратники Зеленского бегутПо мнению политолога Ростислава Ищенко, увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить судьбу режима, у которого мало шансов удержаться у власти."Это (массовые увольнения – ред.) может быть связано с тем, что люди просто бегут, потому что у Украины очень мало шансов продержаться хотя бы до конца года. Зеленский сейчас сам организует строительство укрепления на правом берегу Днепра – под Киевом, Запорожьем, Днепропетровском. А это значит, что левый берег они удерживать не планируют, и, поскольку на Украине все делают в последний момент, строят укрепления срочно – соответственно, они боятся", – сказал Ищенко в комментарии РИА Новости Крым.* Внесен в список террористов и экстремистов** Организация признана террористической и запрещена на территории России

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https://crimea.ria.ru/20240331/rossiya-trebuet-ot-ukrainy-aresta-glavy-sbu-malyuka-1136175438.html

https://crimea.ria.ru/20240331/dlya-nas-eto-ochen-vygodno-budanov-o-deystviyakh-boevikov-rdk-1136169091.html

https://crimea.ria.ru/20240331/v-rostove-gorit-krupnyy-sklad--ogon-perekinulsya-na-sosednee-zdanie-1136172522.html

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