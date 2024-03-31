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Силовики завершили операцию в Каспийске
Силовики завершили операцию в Каспийске - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Силовики завершили операцию в Каспийске
Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T11:14
2024-03-31T11:14
2024-03-31T11:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости.Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что их вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.В воскресенье утром спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске. В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).Позже в НАК сообщили о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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каспийск, новости, дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, антитеррор, безопасность
Силовики завершили операцию в Каспийске
Силовики завершили операцию в доме в Каспийске
11:14 31.03.2024 (обновлено: 11:25 31.03.2024)