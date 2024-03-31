https://crimea.ria.ru/20240331/siloviki-zavershili-operatsiyu-v-kaspiyske-1136165903.html

Силовики завершили операцию в Каспийске

Силовики завершили операцию в Каспийске - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Силовики завершили операцию в Каспийске

Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T11:14

2024-03-31T11:14

2024-03-31T11:25

каспийск

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Силовики завершили операцию в доме в дагестанском Каспийске, где в одной из квартир были заблокированы террористы, передает корреспондент РИА Новости.Жильцам разрешили вернуться в свои квартиры. Один из них рассказал агентству, что их вывели примерно в 6 утра (мск) и первое время запретили покидать территорию двора.В воскресенье утром спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске. В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).Позже в НАК сообщили о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали.

каспийск

дагестан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каспийск, новости, дагестан, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), терроризм, антитеррор, безопасность