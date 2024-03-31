https://crimea.ria.ru/20240331/10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136163302.html
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 31.03.2024
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T08:32
2024-03-31T08:32
2024-03-31T08:40
пво
министерство обороны рф
новости сво
белгородская область
рсзо vampire
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, уточнили в Минобороны.Также утром в воскресенье три украинских беспилотника были сбиты над Ярославской областью.Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что по военным объектам и центрам принятия решений на Украине ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов.За неделю в зоне спецоперации сбиты 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки22 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пво, министерство обороны рф, новости сво, белгородская область, рсзо vampire, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
10 снарядов Vampire сбили силы российской ПВО над Белгородской областью
08:32 31.03.2024 (обновлено: 08:40 31.03.2024)