https://crimea.ria.ru/20240331/10-reaktivnykh-snaryadov-vampire-sbity-nad-belgorodskoy-oblastyu-1136163302.html

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 31.03.2024

10 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью

Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T08:32

2024-03-31T08:32

2024-03-31T08:40

пво

министерство обороны рф

новости сво

белгородская область

рсзо vampire

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО пресекли очередную попытку удара ВСУ по Белгородской области с применением реактивных снарядов Vampire. Об этом сообщили в Минобороны.Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью, уточнили в Минобороны.Также утром в воскресенье три украинских беспилотника были сбиты над Ярославской областью.Накануне в Министерстве обороны России сообщили, что по военным объектам и центрам принятия решений на Украине ВС РФ нанесли один массированный и 57 групповых ударов.За неделю в зоне спецоперации сбиты 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреливают Белгород реактивными снарядами Vampire131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки22 снаряда РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, новости сво, белгородская область, рсзо vampire, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области