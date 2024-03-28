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131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024
131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
Российские силы ПВО за сутки в зонге специальной военной операции уничтожили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-28T14:32
2024-03-28T14:32
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки в зонге специальной военной операции уничтожили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20303 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html
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РИА Новости Крым
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, армия и флот, вооруженные силы россии, новости
131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

Российская ПВО за сутки сбила 131 беспилотник и 26 реактивных снарядов Himars и Vampire

14:32 28.03.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки в зонге специальной военной операции уничтожили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.
Сводка МО
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20303 единицы специальной военной автомобильной техники.
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14:32131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
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