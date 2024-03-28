https://crimea.ria.ru/20240328/131-dron-i-26-snaryadov-himars-i-vampire-sbity-rossiyskoy-pvo-za-sutki-1136108418.html

131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки - РИА Новости Крым, 28.03.2024

131 дрон и 26 снарядов Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

Российские силы ПВО за сутки в зонге специальной военной операции уничтожили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T14:32

2024-03-28T14:32

2024-03-28T14:32

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Российские силы ПВО за сутки в зонге специальной военной операции уничтожили 131 вражеский беспилотник и 26 реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, беспилотники ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных сил России поразили живую силу и военную технику ВСУ в 107 районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 577 самолетов, 270 вертолетов, 17483 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15629 танков и других боевых бронированных машин, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8559 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 20303 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240328/shoygu-vruchil-zolotuyu-zvezdu-osvobodivshemu-avdeevku-generalu-mordvichevu-1136107747.html

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