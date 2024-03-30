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Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет
Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет
Российские военные за неделю сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T16:13
2024-03-30T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды. Об этом сообщает в субботу Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20381 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВОРоссийская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки
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министерство обороны рф, пво, новости сво, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости, украина
Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет

Минобороны: 1,2 тыс. вражеских беспилотников уничтожили ВС РФ за неделю

16:13 30.03.2024
 
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© РИА Новости . Инякин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды. Об этом сообщает в субботу Минобороны России.
"Авиацией и средствами ПВО за неделю сбиты 11 крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, три противокорабельные ракеты "Нептун", четыре авиационные управляемые ракеты ADM-160 MALD производства США, две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, две авиационные управляемые бомбы Hammer производства Франции, 171 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire, "Ураган", а также 1208 беспилотных летательных аппаратов", - сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20381 единица специальной военной автомобильной техники.
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