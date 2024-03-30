https://crimea.ria.ru/20240330/rabota-pvo-za-nedelyu---sbity-12-tys-bespilotnikov-i-desyatki-raket-1136158023.html

Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет

Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Работа ПВО за неделю - сбиты 1,2 тыс. беспилотников и десятки ракет

Российские военные за неделю сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T16:13

2024-03-30T16:13

2024-03-30T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Российские военные за неделю сбили в зоне спецоперации 1208 вражеских беспилотников, два десятка ракет различных модификаций, а также авиационные бомбы и реактивные снаряды. Об этом сообщает в субботу Минобороны России.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 577 самолетов, 270 вертолетов, 17773 беспилотных летательных аппарата, 489 зенитных ракетных комплексов, 15644 танка и других боевых бронированных машин, 1257 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8582 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20381 единица специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:210 беспилотников и 21 снаряд Himars и Vampire сбиты за сутки в зоне СВОРоссийская ПВО сбила две украинские управляемые ракеты С-200 и 131 дрон18 ракет и 22 снаряда Himars и Vampire сбиты российской ПВО за сутки

https://crimea.ria.ru/20240330/57-gruppovykh-udarov---na-ukraine-porazheny-tsentry-prinyatiya-resheniy-1136157448.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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