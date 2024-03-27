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Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД
Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД - РИА Новости Крым, 27.03.2024
Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД
Западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T20:39
2024-03-27T20:39
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
интерпол
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсека организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию обстоятельств теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".Ранее Шток решительно осудил теракт в Подмосковье и заявил, что Интерпол готов оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями.Дипломат отметила, что российская сторона, безусловно, поддерживает заявление генсека Интерпола о теракте в Подмосковье, которое соответствует уставу организации. Но тогда Интерполу, по словам Захаровой, "нужно что-то сделать со своим заявлением от 2022 года"."Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которого является отключение России от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации", – убеждена официальный представитель МИД РФ.Теракт в "Крокус Сити Холле"Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 140 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.Читайте также на РИА Новости Крым:Опознаны 84 тела погибших при теракте в "Крокусе" – СКИз больниц Москвы выписали 34 пострадавших при теракте в "Крокусе"МЧС опубликовало обновленный список погибших в "Крокусе"
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РИА Новости Крым
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5
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7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, интерпол, мнения
Запад втягивает Интерпол в политическую игру против России – МИД

Западные страны пытаются втянуть Интерпол в политическую игру против России – Захарова

20:39 27.03.2024
 
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в FacebookЛоготип международной организации уголовной полиции - Интерпол. Архивное фото
Логотип международной организации уголовной полиции - Интерпол. Архивное фото
© Фото : официальный аккаунт INTERPOL в Facebook
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 мар – РИА Новости Крым. Западные страны пытаются втянуть Интерпол в свою политическую игру против России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление генсека организации Юргена Штока о готовности оказать поддержку расследованию обстоятельств теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Ранее Шток решительно осудил теракт в Подмосковье и заявил, что Интерпол готов оказать поддержку расследованию, проводимому российскими властями.

"Хотелось бы понять, насколько слова Юргена Штока (о теракте в "Крокусе" – ред.) соотносятся с противоречивым и очевидно наносящим ущерб международному полицейскому сотрудничеству решение исполнительно комитета организации от 2022 года… о введении ограничительных мер по обмену данным в отношении Российской Федерации. А я напомню, мы являемся одним из ключевых участников Интерпола. Вот что-то из этого неверно, и стопроцентно эти два заявления противоречат друг другу", – сказала Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что российская сторона, безусловно, поддерживает заявление генсека Интерпола о теракте в Подмосковье, которое соответствует уставу организации. Но тогда Интерполу, по словам Захаровой, "нужно что-то сделать со своим заявлением от 2022 года".
"Данные меры в очередной раз подтверждают, что Интерпол настойчиво втягивается Западом в политическую игру, главной целью которого является отключение России от информационных ресурсов Интерпола и дальнейшее исключение ее из состава организации", – убеждена официальный представитель МИД РФ.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Вечером 22 марта произошла стрельба и пожар перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 140 человек, трое из которых – дети. По данным минздрава Московской области, пострадали 182 человека. 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты. Силовики задержали их в Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие заранее приготовлено в тайнике.
25 марта Басманный суд Москвы заключил семерых обвиняемых под стражу сроком на два месяца.
Во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
По словам президента РФ Владимира Путина, теракт был совершен руками радикальных исламистов, но российскую сторону интересует, кто является заказчиком этого преступления. Он также указал, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что киевского следа в теракте якобы нет.
Директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что показания задержанных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждают украинский след.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиИнтерполМнения
 
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