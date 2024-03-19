https://crimea.ria.ru/20240319/glavnoe-za-den-19-marta-1135853497.html

Главное за день: 19 марта

Главное за день: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024

Главное за день: 19 марта

Владимир Путин призвал наказывать предателей и наращивать боеготовность на границе. МИД России выразило демарш советнику-посланнику Великобритании. Франция... РИА Новости Крым, 19.03.2024

2024-03-19T23:06

2024-03-19T23:06

2024-03-19T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал наказывать предателей и наращивать боеготовность на границе. МИД России выразило демарш советнику-посланнику Великобритании. Франция готовит военных для отправки на Украину. В Киеве готовятся одобрить снижение призывного возраста, что может привести к социальному взрыву. Российские военные освободили населенный пункт Орловку в ДНР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал нарастить боеготовность на границеФСБ должно поименно вычислить и наказать без срока давности всех предателей России, которые сегодня участвуют в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава страны поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на воде, в том числе в Черном море.Демарш советнику-посланнику ВеликобританииМинистерство иностранных дел выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ. Поводом стали агитационные публикации британских диппредставительств в период выборов президента России. Они были выполнены в плакатном стиле и преследовали цель сорвать выборный процесс на новых российских территориях. Москва расценила это как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в стране.Франция готовит военных для отправки на УкраинуФранция подготавливает военных для отправки на Украину, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. На первоначальном этапе их число составит порядка двух тысяч человек. При этом имеются данные, что французское военное руководство отмечает рост потерь среди соотечественников в украинском конфликте и опасается недовольства действующих офицеров среднего звена армии страны.В Киеве готовятся снизить призывной возрастК концу марта украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такую информацию депутат верховной рады Украины Инна Совсун сообщила в комментарии телеканалу Al Jazeera. По ее словам, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами.Реакция на тотальную мобилизацию будет взрывнойМассовые акции и социальный взрыв могут произойти на Украине, если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. Эксперт прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэма о необходимости вступления граждан Украины в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.Освобождена Орловка в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю в зоне специальной военной операции на трех направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

https://crimea.ria.ru/20240319/putin-nadeetsya-na-konstruktivnuyu-rabotu-s-parlamentom-dlya-razvitiya-rossii-1135853375.html

https://crimea.ria.ru/20240319/tsvetuschiy-sad-ostalsya-na-obochine-ekspert-o-evrope-posle-vyborov-v-rf-1135848616.html

https://crimea.ria.ru/20240319/pod-zavalami-zhilogo-doma-v-lisichanske-posle-ataki-vsu-nayden-pogibshiy-1135838707.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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