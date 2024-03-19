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Главное за день: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Главное за день: 19 марта
Главное за день: 19 марта - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Главное за день: 19 марта
Владимир Путин призвал наказывать предателей и наращивать боеготовность на границе. МИД России выразило демарш советнику-посланнику Великобритании. Франция... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T23:06
2024-03-19T23:07
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал наказывать предателей и наращивать боеготовность на границе. МИД России выразило демарш советнику-посланнику Великобритании. Франция готовит военных для отправки на Украину. В Киеве готовятся одобрить снижение призывного возраста, что может привести к социальному взрыву. Российские военные освободили населенный пункт Орловку в ДНР.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин призвал нарастить боеготовность на границеФСБ должно поименно вычислить и наказать без срока давности всех предателей России, которые сегодня участвуют в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава страны поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на воде, в том числе в Черном море.Демарш советнику-посланнику ВеликобританииМинистерство иностранных дел выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ. Поводом стали агитационные публикации британских диппредставительств в период выборов президента России. Они были выполнены в плакатном стиле и преследовали цель сорвать выборный процесс на новых российских территориях. Москва расценила это как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в стране.Франция готовит военных для отправки на УкраинуФранция подготавливает военных для отправки на Украину, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. На первоначальном этапе их число составит порядка двух тысяч человек. При этом имеются данные, что французское военное руководство отмечает рост потерь среди соотечественников в украинском конфликте и опасается недовольства действующих офицеров среднего звена армии страны.В Киеве готовятся снизить призывной возрастК концу марта украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такую информацию депутат верховной рады Украины Инна Совсун сообщила в комментарии телеканалу Al Jazeera. По ее словам, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами.Реакция на тотальную мобилизацию будет взрывнойМассовые акции и социальный взрыв могут произойти на Украине, если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. Эксперт прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэма о необходимости вступления граждан Украины в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.Освобождена Орловка в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю в зоне специальной военной операции на трех направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
https://crimea.ria.ru/20240319/putin-nadeetsya-na-konstruktivnuyu-rabotu-s-parlamentom-dlya-razvitiya-rossii-1135853375.html
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https://crimea.ria.ru/20240319/pod-zavalami-zhilogo-doma-v-lisichanske-posle-ataki-vsu-nayden-pogibshiy-1135838707.html
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россия, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, владимир путин (политик), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, мобилизация на украине, франция, сергей нарышкин, великобритания
Главное за день: 19 марта

Главные события и заявления вторника, 19 марта

23:06 19.03.2024 (обновлено: 23:07 19.03.2024)
 
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Главное - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин призвал наказывать предателей и наращивать боеготовность на границе. МИД России выразило демарш советнику-посланнику Великобритании. Франция готовит военных для отправки на Украину. В Киеве готовятся одобрить снижение призывного возраста, что может привести к социальному взрыву. Российские военные освободили населенный пункт Орловку в ДНР.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Путин призвал нарастить боеготовность на границе

ФСБ должно поименно вычислить и наказать без срока давности всех предателей России, которые сегодня участвуют в террористических атаках на приграничные регионы РФ в составе украинских вооруженных формирований. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Также глава страны поручил наращивать боеготовность пограничных частей на суше и на воде, в том числе в Черном море.
Президент РФ В. Путин
Вчера, 22:58
Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России

Демарш советнику-посланнику Великобритании

Министерство иностранных дел выразило демарш советнику-посланнику посольства Великобритании в РФ. Поводом стали агитационные публикации британских диппредставительств в период выборов президента России. Они были выполнены в плакатном стиле и преследовали цель сорвать выборный процесс на новых российских территориях. Москва расценила это как вмешательство во внутренние дела России и враждебную попытку оказать давление на независимую избирательную систему в стране.

Франция готовит военных для отправки на Украину

Франция подготавливает военных для отправки на Украину, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. На первоначальном этапе их число составит порядка двух тысяч человек. При этом имеются данные, что французское военное руководство отмечает рост потерь среди соотечественников в украинском конфликте и опасается недовольства действующих офицеров среднего звена армии страны.
Флаги стран Евросоюза
Вчера, 22:27Радио "Спутник в Крыму"
"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ

В Киеве готовятся снизить призывной возраст

К концу марта украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такую информацию депутат верховной рады Украины Инна Совсун сообщила в комментарии телеканалу Al Jazeera. По ее словам, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами.

Реакция на тотальную мобилизацию будет взрывной

Массовые акции и социальный взрыв могут произойти на Украине, если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет. Такое мнение высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов. Эксперт прокомментировал заявление сенатора США Линдси Грэма о необходимости вступления граждан Украины в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста.
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший
Вчера, 16:25
Под завалами жилого дома в Лисичанске после атаки ВСУ найден погибший

Освобождена Орловка в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Орловка Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю в зоне специальной военной операции на трех направлениях. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
 
РоссияНовости СВОСитуация в Донбассе: новости и комментарииСобытия в ДонбассеВладимир Путин (политик)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)УкраинаМобилизация на УкраинеФранцияСергей НарышкинВеликобритания
 
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23:33Главные новости Крыма: 19 марта
23:14Переоборудованная ракета С-200 сбита над Курской областью
23:06Главное за день: 19 марта
22:58Путин надеется на конструктивную работу парламента для развития России
22:3710 снарядов Vampire и "Точка-У" сбиты над Белгородской областью
22:27"Цветущий сад" остался на обочине: эксперт о Европе после выборов в РФ
22:03На дороге на ЮБК ограничили скорость до 20 км/ч из-за проседания асфальта
21:45Иномарка въехала в скорую в Керчи – пострадал пассажир
21:40МОК допустил к Олимпийским играм в Париже 12 россиян и 7 белорусов
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20:01Киев одобрит снижение призывного возраста до конца марта - депутат рады
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