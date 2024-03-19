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Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи - РИА Новости Крым, 19.03.2024
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Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи - РИА Новости Крым, 19.03.2024
Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям... РИА Новости Крым, 19.03.2024
2024-03-19T12:56
2024-03-19T12:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов, комментируя заявление сенатора США Линдси Грэма*.Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.По мнению Шатилова, подобные жесткие и бескомпромиссные заявления Грэма* могут только усугубить и без того тягостную атмосферу, которая сейчас царит в украинском обществе.По словам эксперта, киевский режим оказался в сложной ситуации. С одной стороны, на фронте нужны свежие резервы, с другой стороны, "общество находится на грани"."Еще немного – и может рвануть. При этом Запад готов давать деньги только под мобилизацию, потому что без солдат это оружие и техника будет бесполезным хламом. Такого рода не слишком дальновидные заявления американского сенатора лишь сыграли на руку России", – считает Шатилов.При этом для властей Украины тотальная мобилизация тяжела не только в плане настроений в обществе, но и с точки зрения ее технического обеспечения, добавил аналитик. Даже если киевскому режиму и удастся "поставить под ружье" условные полмиллиона рекрутов, их еще надо вооружить, дать обмундирование и подготовить, в противном случае это будет недееспособная масса."Пока непонятно, удастся ли Западу прогнуть Зеленского на эту мобилизацию, но если это произойдет, думаю, и со стороны России последуют гораздо более жесткие боевые действия, нежели они ведутся в настоящий момент", - заключил политолог.Законопроект об усилении мобилизации принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет, а воинскому учеты будут подлежать женщины и ограниченно годные мужчины.Нового подхода к мобилизации и ротации военных президент Украины Владимир Зеленский потребовал от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.Однако реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.* Внесен в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Малюська хочет вооружить 50 000 заключенных лопатами и послать на фронтСитуация критическая: в Киеве заявили о тяжелом положении ВСУЗалужный: мобилизация на Украине провалена
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мнения, александр шатилов, политика, украина, мобилизация на украине, общество, новости сво, в мире, сша, новости
Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

Тотальная мобилизация молодежи на Украине приведет к массовым бунтам – политолог Шатилов

12:56 19.03.2024
 
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOVСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© AFP 2024 / ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолог Александр Шатилов, комментируя заявление сенатора США Линдси Грэма*.
Ранее Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.
По мнению Шатилова, подобные жесткие и бескомпромиссные заявления Грэма* могут только усугубить и без того тягостную атмосферу, которая сейчас царит в украинском обществе.
"Ситуация на фронте, колоссальные потери, бесперспективность в социально-экономическом плане приводят к тому, что общество постоянно находится в напряжении. Это тягостно влияет на украинцев. Это видно как по попыткам многих граждан страны уклониться от мобилизации, так и по активной сдаче в плен военнослужащих ВСУ. Поэтому заявление Грэма* в надменном стиле может породить серьезные брожения в украинском обществе и просто привести к актам гражданского неповиновения, особенно если будет объявлена мобилизация молодежи до 25 лет. Это может спровоцировать протестную активность, как самих молодых людей, так и их родителей", - сказал политолог.
По словам эксперта, киевский режим оказался в сложной ситуации. С одной стороны, на фронте нужны свежие резервы, с другой стороны, "общество находится на грани".
"Еще немного – и может рвануть. При этом Запад готов давать деньги только под мобилизацию, потому что без солдат это оружие и техника будет бесполезным хламом. Такого рода не слишком дальновидные заявления американского сенатора лишь сыграли на руку России", – считает Шатилов.
При этом для властей Украины тотальная мобилизация тяжела не только в плане настроений в обществе, но и с точки зрения ее технического обеспечения, добавил аналитик. Даже если киевскому режиму и удастся "поставить под ружье" условные полмиллиона рекрутов, их еще надо вооружить, дать обмундирование и подготовить, в противном случае это будет недееспособная масса.
"Пока непонятно, удастся ли Западу прогнуть Зеленского на эту мобилизацию, но если это произойдет, думаю, и со стороны России последуют гораздо более жесткие боевые действия, нежели они ведутся в настоящий момент", - заключил политолог.
Законопроект об усилении мобилизации принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет, а воинскому учеты будут подлежать женщины и ограниченно годные мужчины.
Нового подхода к мобилизации и ротации военных президент Украины Владимир Зеленский потребовал от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Однако реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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