Киев одобрит снижение призывного возраста до конца марта - депутат рады
Депутат рады Совсун: решение о снижении призывного возраста украинцев примут к концу марта
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. К концу текущего месяца украинский парламент одобрит снижение призывного возраста. Такое заявление в комментарии телеканалу Al Jazeera сделала депутат верховной рады Украины Инну Совсун.
"Совсун считает, что снижение возраста призывников - дело решенное и, что парламент "добьется его к концу марта", - говорится в сообщении телеканала.
По данным СМИ, на данный момент в раде ведутся дебаты о возможности гарантировать украинским военным ротацию раз в полгода и ограничить срок военной службы 36 месяцами. Она отмечает, что в данном случае к марту 2025 года в рядах украинской армии произойдет массовый отток опытных военных.
Ранее сенатора США Линдси Грэм* заявил, что граждане Украины должны вступать в ряды ВСУ вне зависимости от мобилизационного возраста. По словам сенатора, украинцы "должны служить, и не с 25 или 27 лет". Также политик посоветовал украинцам идти на фронт независимо от того, продолжат США поддерживать Украину или нет.
По мнению декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве, политолога Александра Шатилова, если киевский режим поддастся давлению Запада и объявит тотальную мобилизацию, включая молодых людей до 25 лет, это может привести к массовым акциям гражданского неповиновения и социальному взрыву.
Законопроект об усилении мобилизации принят Верховной Радой Украины в первом чтении. Согласно документу, призывной возраст украинцев снижается с 27 до 25 лет, а воинскому учеты будут подлежать женщины и ограниченно годные мужчины.
Нового подхода к мобилизации и ротации военных президент Украины Владимир Зеленский потребовал от назначенного им главкома ВСУ Александра Сырского. Зеленский считает, что необходимо задействовать почти миллион человек, не воевавших на фронте.
Однако реализация нового заявленного плана по мобилизации украинцев сомнительна, заявил РИА Новости Крым военный эксперт Александр Хроленко, она не повлияет на ситуацию на фоне многократного превосходства РФ в вооружениях и стремительного сокращения объемов западной помощи Киеву.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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