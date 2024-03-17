https://crimea.ria.ru/20240317/vsu-atakovali-bryanskuyu-oblast-bespilotnikami-tu-141-strizh-1135781847.html

ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"

ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж" - РИА Новости Крым, 17.03.2024

ВСУ атаковали Брянскую область беспилотниками Ту-141 "Стриж"

В небе над Брянской областью сбиты два беспилотника Ту-141 "Стриж", сообщает 17 марта Минобороны России. РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T19:38

2024-03-17T19:38

2024-03-17T19:38

всу (вооруженные силы украины)

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

новости сво

александр богомаз

украина

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В небе над Брянской областью сбиты два беспилотника Ту-141 "Стриж", сообщает 17 марта Минобороны России.По данным губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.Российские средства ПВО ранее в воскресенье сбили 11 беспилотников в небе над Белгородской областью. В результате атак один человек погиб и 11 пострадали, сообщалось ранее. Утром в среду глава области Вячеслав Гладков сообщал о гибели 16-летней девушки, ее отец получил серьезные травмы и ожоги при ударе украинских боевиков по Белгородской области. В регионе несколько раз за день звучал сигнал ракетной опасности. Также в Минобороны сообщили об уничтожении вражеского вертолета Ми-8, который направлялся в сторону Белгородской области. 65 украинских диверсантов уничтожены при попытке проникнуть в Белгородскую область в районе населенного пункта Козинка. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили боеприпас на детский сад под АлешкамиЛетел на Москву: еще один дрон ВСУ сбит в ДомодедовоДрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв

брянская область

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2024

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всу (вооруженные силы украины), брянская область, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, александр богомаз, украина, пво