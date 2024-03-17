https://crimea.ria.ru/20240317/dron-kamikadze-atakoval-voinskuyu-chast-v-pridnestrove-proizoshel-vzryv-1135778552.html

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв - РИА Новости Крым, 17.03.2024

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв

На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 17.03.2024

2024-03-17T17:51

2024-03-17T17:51

2024-03-17T18:00

мгб приднестровья

приднестровье

взрыв

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123122461_196:782:1047:1261_1920x0_80_0_0_4d8196ec45536c5b6923381cf3e97274.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В ведомстве подчеркнули, что жертв нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.Ранее в Министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц. По словам главы Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, к подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье обратилось к России за помощьюПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ

приднестровье

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мгб приднестровья, приднестровье, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости