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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв - РИА Новости Крым, 17.03.2024
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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:51
2024-03-17T18:00
мгб приднестровья
приднестровье
взрыв
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В ведомстве подчеркнули, что жертв нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.Ранее в Министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц. По словам главы Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, к подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье обратилось к России за помощьюПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
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РИА Новости Крым
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мгб приднестровья, приднестровье, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв

В воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв

17:51 17.03.2024 (обновлено: 18:00 17.03.2024)
 
© Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкАнтенны на территории Приднестровского радиотелецентра
Антенны на территории Приднестровского радиотелецентра
© Пресс-центр МВД ПМР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.
"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны "Клеверного моста", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что жертв нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
Ранее в Министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц. По словам главы Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, к подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины.
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МГБ ПриднестровьяПриднестровьеВзрывБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости
 
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