https://crimea.ria.ru/20240317/dron-kamikadze-atakoval-voinskuyu-chast-v-pridnestrove-proizoshel-vzryv-1135778552.html
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв - РИА Новости Крым, 17.03.2024
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости Крым, 17.03.2024
2024-03-17T17:51
2024-03-17T17:51
2024-03-17T18:00
мгб приднестровья
приднестровье
взрыв
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123122461_196:782:1047:1261_1920x0_80_0_0_4d8196ec45536c5b6923381cf3e97274.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. На территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства государственной безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.В ведомстве подчеркнули, что жертв нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.Ранее в Министерстве государственной безопасности ПМР сообщили о предотвращении покушения на должностных лиц республики. Подозреваемые были задержаны, против них возбуждены уголовные дела за приготовление к террористическому акту и к убийству двух и более лиц. По словам главы Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, к подготовке теракта в Приднестровье причастны специалисты Службы безопасности Украины. Читайте также на РИА Новости Крым:Приднестровье обратилось к России за помощьюПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионеГрузия и Приднестровье как "второй фронт": стратегия США и тактика РФ
приднестровье
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/03/1123122461_434:787:1091:1280_1920x0_80_0_0_9af292a18494b7b9fd268582bad94760.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мгб приднестровья, приднестровье, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье: произошел взрыв
В воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе произошел взрыв
17:51 17.03.2024 (обновлено: 18:00 17.03.2024)