https://crimea.ria.ru/20240315/kak-proshel-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135718873.html

Как прошел первый день выборов в Крыму

Как прошел первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024

Как прошел первый день выборов в Крыму

Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного... РИА Новости Крым, 15.03.2024

2024-03-15T20:34

2024-03-15T20:34

2024-03-15T21:38

выборы президента россии

выборы

выборы президента россии

крым

общество

новости крыма

севастополь

избирком крыма

михаил малышев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135713389_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a79e99ff37fd3db6007830a1454a44b6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1130 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан."Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России >>Уже к обеду явка в Республике Крым с учетом дистанционного электронного голосования составила 28% - об этом сообщил Избирком РК.Одними из первых отдали свои голоса глава РК Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе >>В столице Крыма не обошлось без провокаций.По словам Малышева, КОИБ полностью защитил бюллетени, находящиеся внутри - сканер сработал в качестве защиты. Женщина была сразу же задержана. СК возбудил уголовное дело.В Севастополе голосование шло спокойно, наблюдатели оценили атмосферу на выборах как "боевую".Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах >>А иностранные наблюдатели поставили выборный процесс на полуострове в пример Европе.Также выборы начались в новых регионах России. В Херсонской области явка с учетом досрочного голосования составила 68,66%. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа. В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиИностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма

https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-vse-normalno-chto-govoryat-inostrantsy-o-vyborakh-1135696439.html

https://crimea.ria.ru/20240315/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-proveril-khod-golosovaniya-v-regione-1135709272.html

https://crimea.ria.ru/20240315/v-sevastopole-progolosovala-v-pervyy-den-vyborov-tret-izbirateley-1135719784.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выборы, выборы президента россии, крым, общество, новости крыма, севастополь, избирком крыма, михаил малышев