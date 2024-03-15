Рейтинг@Mail.ru
Как прошел первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Досрочное голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Выборы президента России
https://crimea.ria.ru/20240315/kak-proshel-pervyy-den-vyborov-v-krymu-1135718873.html
Как прошел первый день выборов в Крыму
Как прошел первый день выборов в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Как прошел первый день выборов в Крыму
Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T20:34
2024-03-15T21:38
выборы президента россии
выборы
выборы президента россии
крым
общество
новости крыма
севастополь
избирком крыма
михаил малышев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135713389_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a79e99ff37fd3db6007830a1454a44b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1130 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан."Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России &gt;&gt;Уже к обеду явка в Республике Крым с учетом дистанционного электронного голосования составила 28% - об этом сообщил Избирком РК.Одними из первых отдали свои голоса глава РК Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе &gt;&gt;В столице Крыма не обошлось без провокаций.По словам Малышева, КОИБ полностью защитил бюллетени, находящиеся внутри - сканер сработал в качестве защиты. Женщина была сразу же задержана. СК возбудил уголовное дело.В Севастополе голосование шло спокойно, наблюдатели оценили атмосферу на выборах как "боевую".Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах &gt;&gt;А иностранные наблюдатели поставили выборный процесс на полуострове в пример Европе.Также выборы начались в новых регионах России. В Херсонской области явка с учетом досрочного голосования составила 68,66%. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа. В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФКак иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской областиИностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма
https://crimea.ria.ru/20240315/v-krymu-vse-normalno-chto-govoryat-inostrantsy-o-vyborakh-1135696439.html
https://crimea.ria.ru/20240315/ombudsmen-khersonskoy-oblasti-proveril-khod-golosovaniya-v-regione-1135709272.html
https://crimea.ria.ru/20240315/v-sevastopole-progolosovala-v-pervyy-den-vyborov-tret-izbirateley-1135719784.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0f/1135713389_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_083208a2703acf252e1db5659bf843b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
выборы, выборы президента россии, крым, общество, новости крыма, севастополь, избирком крыма, михаил малышев
Как прошел первый день выборов в Крыму

К 15.00 первого дня выборов президента в Крыму проголосовали более четверти избирателей

20:34 15.03.2024 (обновлено: 21:38 15.03.2024)
 
выборы
выборы
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1130 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан.
"Голосовать идем семьями": Керчь выбирает президента России >>
Уже к обеду явка в Республике Крым с учетом дистанционного электронного голосования составила 28% - об этом сообщил Избирком РК.
Одними из первых отдали свои голоса глава РК Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Люди в погонах сделают достойный выбор: Колбин проголосовал в Севастополе >>
В столице Крыма не обошлось без провокаций.
"Голосование шло своим чередом, никаких срывов не было. Но на одном из участков - № 339 в Симферополе было действие со стороны дамы, которая не является там избирателем", - сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
По словам Малышева, КОИБ полностью защитил бюллетени, находящиеся внутри - сканер сработал в качестве защиты. Женщина была сразу же задержана. СК возбудил уголовное дело.
В Севастополе голосование шло спокойно, наблюдатели оценили атмосферу на выборах как "боевую".
Избирком на колесах: как симферопольцы голосуют в автобусах >>
А иностранные наблюдатели поставили выборный процесс на полуострове в пример Европе.
Иностранные наблюдатели на выборах президента России в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
13:09Выборы президента России
Что говорят иностранные эксперты о выборах президента РФ в Крыму
Также выборы начались в новых регионах России. В Херсонской области явка с учетом досрочного голосования составила 68,66%. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.
К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа. В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших.
Сергей Георгиев
18:56Выборы президента России
Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
Читайте также на РИА Новости Крым:
На Херсонщине стартовало трехдневное голосование на выборах президента РФ
Как иностранные эксперты оценивают ход голосования в Херсонской области
Иностранные наблюдатели: Европа должна учиться проводить выборы у Крыма
Председатель Севгоризбиркома Нина Фаустова - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
20:45Выборы президента России
В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов
 
Выборы президента РоссииВыборыВыборы президента РоссииКрымОбществоНовости КрымаСевастопольИзбирком КрымаМихаил Малышев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:26Вопреки угрозам: как голосуют жители прифронтового района на Херсонщине
21:10Путин выразил соболезнования родным Александра Ширвиндта
21:08Чего ждать от погоды в Крыму в длинные выходные
20:58Улыбки и весна: первый день выборов в Крыму
20:45В Севастополе проголосовала треть избирателей в первый день выборов
20:38Стрельбу из гранатомета слышно возле мыса Херсонес в Севастополе
20:34Как прошел первый день выборов в Крыму
20:10Севастопольские ученые отправили секретное послание потомкам из 2074 года
20:08Александр Ширвиндт – биография
20:01Умер Александр Ширвиндт
19:45Клондайк для режиссеров: Михалков о роли Крыма в российском кинематографе
19:27Заблудшая овечка: зачем Ани Лорак просит российское гражданство
19:13Владимир Путин проголосовал на выборах онлайн
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда
18:56Омбудсмен Херсонской области проверил ход голосования в регионе
18:44Четыре человека пострадали во время третьего за день обстрела Белгорода
18:38Голосование в Херсонской области: итоги первого дня
18:28Доходы от замороженных активов РФ пойдут на оружие для Украины - Шольц
18:22Михалков назвал крымчан храбрецами и стимулом для всей России
18:18Как за своего президента голосуют Крым, Севастополь и Херсонская область
Лента новостейМолния