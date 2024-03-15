Как прошел первый день выборов в Крыму
К 15.00 первого дня выборов президента в Крыму проголосовали более четверти избирателей
20:34 15.03.2024 (обновлено: 21:38 15.03.2024)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Избирательные участки на полуострове открылись, как и по всей стране, в 8 утра 15 марта. Проголосовать можно как очно, так и онлайн – с помощью электронного дистанционного голосования.
В республике зарегистрированы около 1,5 млн избирателей. Для голосования открыты более 1130 участковых избирательных комиссий, из них 35 размещены в местах временного пребывания граждан.
Уже к обеду явка в Республике Крым с учетом дистанционного электронного голосования составила 28% - об этом сообщил Избирком РК.
Одними из первых отдали свои голоса глава РК Сергей Аксенов, спикер крымского парламента Владимир Константинов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
В столице Крыма не обошлось без провокаций.
"Голосование шло своим чередом, никаких срывов не было. Но на одном из участков - № 339 в Симферополе было действие со стороны дамы, которая не является там избирателем", - сообщил председатель Избиркома Республики Крым Михаил Малышев.
По словам Малышева, КОИБ полностью защитил бюллетени, находящиеся внутри - сканер сработал в качестве защиты. Женщина была сразу же задержана. СК возбудил уголовное дело.
В Севастополе голосование шло спокойно, наблюдатели оценили атмосферу на выборах как "боевую".
А иностранные наблюдатели поставили выборный процесс на полуострове в пример Европе.
Также выборы начались в новых регионах России. В Херсонской области явка с учетом досрочного голосования составила 68,66%. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.
К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа. В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших.
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