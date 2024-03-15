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Голосование в Херсонской области: итоги первого дня
Голосование в Херсонской области: итоги первого дня - РИА Новости Крым, 15.03.2024
Голосование в Херсонской области: итоги первого дня
Завершился первый день основного голосования на выборах Президента Российской Федерации в Херсонской области. Несмотря на высокую явку, которая с учетом... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T18:38
2024-03-15T18:38
2024-03-15T18:38
марина захарова
выборы президента россии
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новые регионы россии
херсонская область
выборы
общество
избирательная комиссия херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Завершился первый день основного голосования на выборах Президента Российской Федерации в Херсонской области. Несмотря на высокую явку, которая с учетом досрочного голосования на сегодняшний день составила 68,66%, не обошлось без провокаций со стороны Украины. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа.В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших, но это еще раз свидетельствует о террористической направленности всего киевского режима, подчеркнула Захарова.Все участковые избирательные комиссии продолжат свою работу 16 и 17 марта 2024 года, чтобы дать возможность избирателями изъявить свою волю, отдать свой голос за того кандидата, которому они доверяют будущее своего региона и будущее всей нашей страны, подытожила Захарова.
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марина захарова, новости, новые регионы россии, херсонская область, выборы, общество, избирательная комиссия херсонской области
Голосование в Херсонской области: итоги первого дня
В Херсонской области подвели итоги первого дня основного голосования на выборах президента
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Завершился первый день основного голосования на выборах Президента Российской Федерации в Херсонской области. Несмотря на высокую явку, которая с учетом досрочного голосования на сегодняшний день составила 68,66%, не обошлось без провокаций со стороны Украины. Об итогах первого дня основного голосования рассказала председатель Избиркома региона Марина Захарова.
К завершению этого дня зафиксированы несколько террористических действий, которые были направлены на дискредитацию процесса и на дестабилизацию обстановки в регионе, подчеркнула Захарова. Были прямые попадания по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и селе Брилевка Алешкинского муниципального округа.
В Каховке обошлось без жертв, в селе Брилевка пострадали избиратели, которые были в этот момент на избирательном участке. В завершении избирательного процесса 15 марта возле участковой комиссии в городе Скадовске сработало взрывное устройство – обошлось без жертв и пострадавших, но это еще раз свидетельствует о террористической направленности всего киевского режима, подчеркнула Захарова.
"Беспринципные, террористические действия Украины направлены в отношении мирного населения. Люди, несмотря на угрозы, идут на избирательные участки. Украина прицельно бьет по мирным гражданам, зная, что их воля идет вразрез с той идеологией, которую Украина насаживала в течение многих, долгих лет", – сказала Захарова.
Все участковые избирательные комиссии продолжат свою работу 16 и 17 марта 2024 года, чтобы дать возможность избирателями изъявить свою волю, отдать свой голос за того кандидата, которому они доверяют будущее своего региона и будущее всей нашей страны, подытожила Захарова.